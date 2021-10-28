«Три тысячи — мало»: автоэксперты назвали недостаточным новый штраф за опасное вождение

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Наказание водителей штрафом за опасное вождение впервые появилось в новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, сообщают СМИ. За опасное вождение их будут штрафовать на три тысячи рублей. «Вечерняя Москва» поговорила с автоэкспертами и выяснила, справедливо ли такое наказание и могут ли из-за нововведения пострадать добросовестные водители.

Штраф надо поднять

Водителей, которые представляют угрозу для других участников движения, раньше планировалось наказывать штрафом в пять тысяч рублей, отмечает автоюрист Дмитрий Славнов.

— Мы уже об опасном вождении говорим лет пять. У нас выделена статья, есть определение, есть штраф в размере пяти тысяч рублей, но пока это все не подведено к общему знаменателю, — рассказывает специалист.

По словам эксперта, опасное вождение действительно требует наказания: агрессивные автолюбители подрезают или «учат» других участников дорожного движения. В результате такие автомобилисты создают аварийную ситуацию, из-за которой могут пострадать не только они, но и другие автовладельцы.

Предложенный в новой редакции КоАП штраф недостаточен, уверен Славнов.

— Почему три тысячи? Очень странно, мне кажется, что три тысячи. Мало. Вы на дороге, управляя источником повышенной опасности, начинаете играться, создаете опасность для всех окружающих. У вас на одной стороне весов — три тысячи рублей, а на другой — человеческая жизнь, пускай одна. Пускай даже не жизнь, а искалеченный человек, — говорит собеседник издания.

По словам Славнова, предложенное наказание даже близко не сравнится с санкциями за причинение вреда здоровью средней тяжести: за это автомобилиста накажут лишением прав или штрафом от десяти до двадцати пяти тысяч рублей.

Штраф за опасное вождение достаточно увеличить на две тысячи, резюмирует эксперт.

— Пять тысяч — оптимальный вариант, который, по крайней мере, ударит по карману, чтобы хам понял, что он все-таки вытворяет на дороге, — считает собеседник «ВМ».

Можно обжаловать

По мнению Славнова, появление нового штрафа вряд ли приведет к спорным ситуациям: камеры будут реагировать только на действия водителей, которые действительно могут представлять опасность.

— В определении опасного вождения есть подпункты: хаотичное движение (когда вы из ряда в ряд быстро шныряете), быстрое торможение и «учителя» (которые едут и тормозят перед вами). Алгоритмы камер на сегодняшний день видят, остановились вы перед знаком «стоп» или просто замедлили движение, и выписывают штраф. Здесь также алгоритм способен распознавать, как вы перестроились: резко ли, далеко от машины или недалеко, — считает специалист.

По словам собеседника издания, штрафы за опасное вождение можно будет обжаловать в течение десяти суток. В случае, если инспектор в группе разбора расценит, что признаков агрессивного вождения нет, постановление можно будет отменить, заключает Славнов.

Определение «опасное вождение» внесли в ПДД весной 2016 года. Такая формулировка применяется в случаях, когда водитель неоднократно совершает следующие нарушения или допускает их друг за другом: не дает преимущества при выезде со второстепенной дороги или перестроении при интенсивном движении, не соблюдает безопасный боковой интервал и дистанцию, резко тормозит или препятствует обгону.

Согласно статье 21.14 проекта Кодекса, «нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей».