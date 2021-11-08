Обновленные сертификаты о прививке от COVID-19: основные изменения и сроки действия QR-кодов

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Россияне, имеющие QR-код о вакцинации против коронавируса, 8 ноября обнаружили изменения в сроках действия этого документа. У одних с 12 месяцев он уменьшился до полугода, у других и вовсе обнулился. Позже выяснилось, что это была техническая ошибка, которую в течение дня полностью устранят. Так что на самом деле поменялось в сертификате о вакцинации и стоит ли сокращать сроки действия QR-кодов — в материале «Вечерней Москвы».

Срок действия QR-кодов и изменения

Как пояснили в Минцифры РФ, срок действия QR-кодов о вакцинации против COVID-19 останется прежним — 12 месяцев. А временное изменение в сертификатах было связано со сбоем программы на портале «Госуслуги», также добавили в оперштабе. Поэтому россиянам, получившим прививку от коронавирусной инфекции, волноваться не стоит.

С 8 ноября жители России могут получить обновленный сертификат о вакцинации против COVID-19. Документ будет доступен не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Сертификаты, оформленные до вступления в силу нового приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года, следует из сообщения Минздрава.

В обновленном варианте будет содержаться подробная информация о его владельце, данные о вакцинации, ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, информация о перенесенном заболевании. Также в нем предусмотрено место для QR-кода. Этот документ станет доступным в электронном и бумажном виде, на английском и русском языках.

Мнение врачей

Ранее в СМИ обсуждались предложения сократить срок действия QR-кодов для улучшения эпидемиологической обстановки и мотивации россиян к вакцинации. Как рассказал «ВМ» вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, в ближайшем будущем стоит оставить текущий срок действия сертификатов без изменений.

— Продолжительность иммунитета и срок QR кода — это связанные между собой, но все же разные вещи. QR — административная мера, которая при умном применении может помочь в борьбе с эпидемией. Сокращать срок действия QR-кодов не следует, это вызовет излишнее раздражение и не поможет делу. А поможет последовательное, без рывков, осуществление государственной политики по вакцинации и преодолению COVID-19, — пояснил специалист.

Сколько же должен действовать QR-код о вакцинации — это «вопрос дальнейшего научного изучения». Таким мнением с «ВМ» поделился врач-иммунолог Владимир Болибок. Но при этом, уточнил он, пандемия не дает большой временной запас для досконального изучения этой проблемы.

— Этот процесс еще нужно изучить, но после ревакцинации точно QR-код должен действовать год. А после первичной вакцинации какие-то сроки должны быть установлены научным путем. И мне кажется, они должны быть ориентированы на разные возрастные группы. У молодых людей в целом иммунная система хорошая, поэтому и вакцинацию они переносят так «ощутимо», их иммунитет отвечает на вирус, — отметил врач-иммунолог.

Для благоприятной эпидемиологической обстановки в России нужно обеспечить минимальный уровень вакцинации в 70 процентов населения. Изменения сроков действия сертификатов ничего не дадут. Об этом «ВМ» рассказал доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

— Надо заниматься тем, чем надо заниматься, — вакцинировать людей. Ревакцинация — это расчетный период через полгода, он ничем не доказан. Но решили так, правильно, надо какое-то решение принимать, иначе вообще будет полный хаос. Сейчас самое главное — вакцинировать, наращивать количество этих пресловутых QR-кодов. Убеждать людей, что нужно защитить их здоровье, — заключил он.

Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, какое число антител дает надежную защиту от вируса. По его мнению, минимальный показатель нейтрализующих антител должен быть на отметке 300, чтобы защитить человека и от «дельта-штамма». С ним не согласился врач-иммунолог Николай Крючков. Он подчеркнул, что даже такие показатели не дают 100-процентной гарантии от заражения.