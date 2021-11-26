«Стопроцентно будет в России»: что известно о новом опасном штамме COVID-19

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Свойства нового штамма коронавируса B.1.1.529 еще предстоит уточнить, однако есть вероятность, что эффективность вакцин против него может незначительно снизиться. Минимизировать распространение нового варианта по миру можно, временно приостановив авиасообщение со странами Южной Африки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Эксперт обратил внимание, что новый штамм имеет большое количество мутаций. Из-за этого может вырасти риск заражения у людей, перенесших коронавирус или сделавших прививку.

— В этом варианте их более 30, они представляют собой смесь от «дельта»-линии, от «бета»-линии, есть еще дополнительные мутации. И смысл в том, что большое количество мутаций в ключевом участке RBD, наиболее значимом с точки зрения иммуногенности, может косвенно свидетельствовать о том, что меньший пул антител будет работать против такого варианта. У какой-то заметной части переболевших или вакцинированных людей повысится восприимчивость к этому варианту, — предположил специалист.

Несмотря на это, вакцины по-прежнему будут достаточно хорошо действовать против нового штамма. Например, по мнению Крючкова, эффективность «Спутника V» составляет не менее 80 процентов, даже с учетом «дельта»-штамма. В случае с новой версией вируса эффективность может снизиться, но это не будет фатальным, если не повлияет на показатели тяжелого течения и смертности, подчеркнул эксперт.

В течение двух недель должны появиться лабораторные исследования нового варианта, отметил собеседник «ВМ». Однако косвенно о высокой заразности нового штамма можно говорить уже сейчас: в провинции Гаутенг (ЮАР) этот вариант быстро стал основным среди всех штаммов. В соседних провинциях он также составляет значительный процент от всех случаев заражения, подчеркнул иммунолог.

Крючков обратил внимание, что в России новый штамм также появится. Поэтому необходимо принимать соответствующие меры, чтобы снизить его воздействие.

— В России новая мутация стопроцентно будет. Вопрос в том, что мы должны принять меры, чтобы замедлить темпы распространения. Надо заблокировать многие страны, которые отметились с этой линией, а также соседние к ним. По Африке — как минимум. Это семь стран Южной Африки. Как сейчас Британия, Израиль и Сингапур сделали и к чему Евросоюз готовится. Просто бан на полеты, — уверен собеседник «ВМ».

По мнению эксперта, нужно расширять программу секвенирования: в России она достаточно слабо развита по сравнению с европейской, американской и тем более с британской. Всех людей, прибывающих с сомнительных направлений, на транспортных узлах нужно не только тестировать, но и брать образцы для секвенирования: тогда получится вовремя выявлять новые варианты, отметил специалист.

Крючков считает, что причиной новой мутации могло стать большое количество ВИЧ-инфицированных в Африке.

— Понятное дело, что массовая вакцинация тоже направляет эволюцию вируса, но здесь точно не тот случай. Потому что в той же Южной Африке, где чуть более 20 процентов всего полностью вакцинированных, много людей с ВИЧ. Человек с тяжелым иммунодефицитом, скорее всего, был источником этого вируса: у него этот вирус «гулял» несколько месяцев и успел так эволюционировать, — предположил эксперт.

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Штамм коронавирусной инфекции B.1.1.529 обнаружен в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Об этом стало известно в четверг, 25 ноября.

Уточняется, что в нем присутствует 32 мутации, из-за чего он более опасен и агрессивен. Также данная модификация показала устойчивость к вакцинам.

Из-за распространения нового штамма ВОЗ созвала чрезвычайную встречу. По этой же причине некоторые страны приостанавливают полеты в Южную Африку.