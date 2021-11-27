Все на лед: где можно покататься на коньках в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице открылось сразу несколько катков, в том числе ледовая площадка на ВДНХ. 29 ноября гостей будет ждать ГУМ-каток на Красной площади. «Вечерняя Москва» узнала, где москвичи смогут покататься в этом сезоне.

Уже не первое столетие самым массовым развлечением москвичей является катание на коньках. С наступлением холодов катки появляются как в крупных парках, так и во дворах. Есть платные, как, к примеру, каток на ВДНХ, и бесплатные, как в парке «Сокольники». Если же морозов зимой не будет, можно отправиться на искусственный лед.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по подготовке 151 катка с искусственным льдом, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Площадь самого большого катка Москвы на ВДНХ составляет 53 тысячи квадратных метров. Покататься можно будет и в самом сердце столицы — ГУМ-катке на Красной площади. Первые четыре сеанса по будним дням покататься на нем можно будет бесплатно. Известные российские спорт смены будут проводить для посетителей мастер-классы.

ГУМ-каток

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Метро «Площадь Революции» , Красная площадь

Самый «центральный» из всех катков столицы. Откроется 29 ноября. На этой площадке регулярно проходят шоупрограммы с участием звезд, а также мастер-классы.

Вход: в будни — 500 рублей для взрослых, 300 рублей — для детей. В период с 26 декабря по 9 января цены могут измениться. Прокат — 400 рублей для взрослых, 200 рублей — для детей.

Патриаршие пруды

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Метро «Маяковская», Б. Патриарший пер., 3

Один из самых старых катков Москвы. Сегодня это второй по величине бесплатный каток в столице. Рядом есть пункт проката и кафе, где можно перекусить.

Вход: бесплатный, прокат для взрослых — 300 рублей за сеанс, для детей — 200 рублей за сеанс, залог — 2 тысячи рублей или водительские права.

Сад имени Баумана

Фото: Вечерняя Москва

Метро «Красные Ворота», ул. Новая Басманная, 16

Уютный каток в центре столицы благодаря искусственному льду может работать при температуре до +10 градусов.

Вход: 200 рублей в будни, 300 рублей — в выходные. Прокат — 200 рублей в час, заточка — 200 рублей.

Парк Горького

Фото: Вечерняя Москва

Метро «Парк культуры», ул. Крымский Вал, 9

Один из самых старых и любимым москвичами катков. На ледовую арену можно попасть через шесть павильонов в разных частях парка.

Вход: стоимость сеанса зависит от времени и дня недели — от 150 рублей для детей, от 300 рублей для взрослых.

ВДНХ

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Метро «ВДНХ», пр-т Мира, 119

Самый крупный каток столицы на Главной аллее ВДНХ открылся 26 ноября. Его территория занимает несколько аллей, огибает два фонтана.

Вход: стоимость сеанса в зависимости от дня недели и времени — 350–650 рублей.

Лужники

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Метро «Спортивная», ул. Лужники, 24

Один из самых больших катков в столице. Его площадь — 16 тысяч квадратных метров. Его особенность в том, что здесь не соблюдают принцип катания друг за другом по кругу — каждый может передвигаться в любом направлении.

Вход: 400 рублей за сеанс в будни, 500 рублей — в выходные, детям скидки. Прокат — 250 рублей за сеанс.

Таганский парк

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Метро «Марксистская», ул. Таганская, вл. 40–42

Большой каток площадью 4,5 тысячи метров с отдельной зоной для фигурного катания.

Вход: 250 рублей в будни, 300 рублей — в праздники, для детей скидки. Прокат — 250 рублей в час, заточка — 300 рублей.

Парк «Останкино»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Метро «ВДНХ», ул. 1-я Останкинская, 1, стр. 2

Открытая площадка площадью 1800 квадратных метров с искусственным льдом. На территории есть все для удобства: пункты проката и заточки коньков, кафе, камеры хранения. Также здесь можно взять напрокат наколенники и другую защиту.

Вход: бесплатный, прокат для взрослых — от 200 рублей, для детей — от 150 рублей, заточка — от 300 рублей.

Измайловский парк

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Метро «Соколиная Гора», Московский пр-т, 4, стр. 1

Зона с искусственным льдом занимает 3300 квадратных метров. А также здесь есть 8 тысяч квадратных метров натурального льда.

Вход: 350 рублей за сеанс — в будни, 450 — в выходные, прокат включен в стоимость. Каток состоит из нескольких площадок.

ТОЛЬКО С QR-КОДОМ

В Москве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий. В Комплексе городского хозяйства столицы заверили, что на всех городских объектах зимнего отдыха будет присутствовать инфраструктура, необходимая для оказания первой медицинской помощи. Особое внимание уделят соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендации Роспотребнадзора.

Так, руководство ГУМ-катка приняло решение пускать на лед только вакцинировавшихся посетителей с QR-кодом или тех, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест. Одновременно в рамках одного сеанса на лед смогут выйти не более 450 человек.

ВЫБОР НОВИЧКА

Главное, к выбору коньков, как и любого другого спортивного снаряжения, подойти с четким пониманием того, чего вы от них хотите. Чаще всего на городских катках можно встретить людей, катающихся на прогулочных, хоккейных или фигурных коньках.

Как видно из названия, для простого вечернего катания лучше всего подойдут именно прогулочные. Это лучший вариант для новичков. Ботинок таких коньков может быть как кожаным, так и пластиковым. Кожаные коньки прослужат вам дольше. При подборе размера нужно помнить, что коньки не должны быть тесными, но и болтаться не должны. Поэтому мерить их лучше сразу на плотный носок.