Эксперты рассказали, как выбрать красную икру

Продавец Ирина Ларина показывает товар — красную икру. При покупке обязательно оцените срок годности / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Впереди — новогодние праздники. И красная икра занимает на столе почетное место. Килограмм деликатеса стоит в Москве от 5,5 до 7,5 тысячи рублей. Как выбрать икру, расскажет «Вечерняя Москва».

Вопрос первый — где покупать? Маркетолог Сергей Юматов советует идти в сетевые магазины.

— Во-первых, они работают напрямую с крупными поставщиками, которых могут «прогибать» по цене. Поэтому вы сможете купить икру дешевле, чем на рынке, — пояснил эксперт. — Во-вторых, сети следят за качеством. Вероятность нарваться на подделку здесь намного ниже. А поддельной икры, к сожалению, очень много.

Диетолог Анна Кудрявцева добавляет:

— Икра — продукт достаточно нежный, при неправильном хранении и транспортировке он быстро портится. Поэтому я бы советовала покупать этот деликатес в банках. Причем место производства должно быть где-нибудь на Дальнем Востоке, откуда, собственно, в Москву икру и везут, — пояснила эксперт. — Ведь если этот товар привезли в бочках, а потом где-нибудь в Подмосковье расфасовали по банкам, то качество уже не гарантируется. Мало ли как икру везли? Тем более что везти долго.

Качество икры может сохранить лишь жестяная тара, считает Анна Кудрявцева.

— Но тут есть несколько нюансов. Что внутри жестяной банки — увидеть невозможно. Поэтому многие покупатели считают, что оптимальный вариант — банка стеклянная: в нее плохую икру не положат, сразу видно, как она выглядит. Но стеклянная тара дороже, — рассказывает эксперт. — Плюс, как показывает практика, именно в стекло часто кладут икру поддельную. Дело в том, что на Сахалине и Камчатке в такую тяжелую и хрупкую тару икру никогда не фасуют: по дороге может разбиться, да и затраты на перевозку куда выше. Поэтому расфасовка идет где-нибудь в европейской части России. То есть качество снова под вопросом. Второй нюанс: покупатели, глядя на содержимое банки, стараются купить товар «красивый», где все икринки — одинаковые.

Но, как пояснила эксперт, в обычном натуральном продукте размер икринок обычно разный: природа — не супермаркет.

— Поэтому в красивых стеклянных банках, где икринки — как на подбор, часто продают товар поддельный, — пояснила диетолог. — Для этого берутся высушенные и измельченные водоросли. В них добавляется рыбный бульон, вкусовые добавки и красители — например, экстракт паприки. Затем смесь капают в раствор хлорида кальция. В итоге получаются красные шарики — со вкусом и запахом настоящей икры! Есть продукт можно, вы точно не отравитесь. Но это — не икра.

По мнению эксперта, лучше покупать икру в жестяных банках. Но при этом обращать внимание на цену. «Икра лососевая зернистая» за 150 рублей может оказаться икрой трески и других малоценных рыб, «доведенной до ума» с помощью красителей и добавок.

Второй момент: перед покупкой банку нужно потрясти. Если содержимое булькает, то икры там мало, а рассола много. Также банка не должна иметь вмятин. Если они есть, то тара, скорее всего, негерметична, а значит, туда мог попасть воздух, продукт окислился и испортился. Кроме того, посмотрите, не вздутая ли банка сверху и снизу. Если вздутие есть — икра испорченная. Ну и смотрите на сроки годности: продукт может быть прошлогодним. А лучше все-таки купить свежий: он точно будет вкуснее.

СПРАВКА

Икра делается по ГОСТу и ТУ. Продукция по ГОСТу изготавливается из свежей икры. А вот при ТУ допустимо и замороженное сырье. Причем, учтите, при заморозке часть витаминов теряется! Кроме того, в продукт могут добавить растительного масла. А еще следите, чтобы в икре не было уротропина (Е239) — это вредный консервант.