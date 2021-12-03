Ковид-сертификат: как его получить, сколько он действует и где нужен
Пока не все россияне имеют сертификат переболевшего коронавирусом или вакцинированного от COVID-19. «Вечерняя Москва» предлагает памятку для тех, кто планирует получить документ, но не знает, как это сделать.
Переболел, но не привит
Сертификат о перенесенной болезни оформляется сроком на год. Получить документ может только тот гражданин, которому в медучреждении поставили официальный диагноз «коронавирус». Это коды U07.1 и U07.2 по международной классификации болезней (МКБ-10).
Сертификат автоматически появляется на портале «Госуслуги», а также в мобильном приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус». Он содержит сведения о дате выздоровления и медорганизации, где был поставлен диагноз. Если человек делал прививки от COVID-19, эти сведения тоже будут в документе. Сертификат на бумажном носителе, содержащий двухмерный штриховой код (QR-код), можно получить в офисах МФЦ.
Не болел, но привился
Если человек не переболел коронавирусом и не был привит, у него нет медицинского отвода от иммунизации, сертификат можно получить лишь одним способом — вакцинироваться. После получения финальной дозы вакцины электронный медицинский сертификат появится на портале «Госуслуги», в приложении «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». Он действует в течение года и содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины.
Кроме того, бумажный сертификат вакцинированного можно получить в МФЦ, если нет подтвержденной учетной записи на госуслугах.
Не болел и не привился
Если человек не переболел ковидом, не прививался по причине медицинского отвода от иммунизации, то получить сертификат не получится. Но можно получить QR-код. Для этого придется сдать ПЦР-тест в одной из лабораторий, передающих результаты на госуслуги. При этом нужно будет дать согласие на передачу данных на портал, где учетная запись должна быть подтверждена.
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При отрицательном результате ПЦР-теста временный QR-код на 48 часов можно получить на портале «Госуслуги», в мобильном приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус». На бумажном носителе документ, подтверждающий результат ПЦР-теста, можно получить в лаборатории, в которой проводилось исследование. Бумажную версию с цифровым кодом можно получить также в офисах МФЦ.
Получение медотвода
С 1 февраля 2022 года в столице меняется механизм получения медицинского отвода от вакцинации от коронавирусной инфекции. До этого Минздрав России утвердил порядок выдачи и формы справок о наличии медотвода от вакцинации или о факте перенесенного заболевания. На их основании человек может получить сертификат с QR-кодом. Фактом получения медотвода будет являться размещенная на портале госуслуг справка.
Где нужен
С 8 ноября QR-код нужно предъявлять при посещении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Также код спросят на входе в театр и музей: при условии одновременного присутствия не более 70 процентов посетителей от общей вместимости.
Кроме того, организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере оказания услуг, рекомендуется самостоятельно принять решение о проверке QR-кодов, и в этом случае для посещения такой организации также нужно будет предъявить код и документ, удостоверяющий личность.
Более 70 миллионов россиян привились от коронавируса, в том числе почти три миллиона — за прошедшую неделю. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 30 ноября. Число граждан старше 60 лет увеличилось в структуре привитых, подчеркнул он. Данная категория вызывает у министерства наибольшую тревогу.
12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе. Еще один законопроект является «спутником». В рамках него пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуются QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.