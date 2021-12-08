Гематолог назвал эффективные способы разжижения крови без лекарств

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Тромбозы, вызывающие инфаркты и инсульты, являются причиной половины смертей в мире. В пандемию коронавируса ситуация только усугубилась. Поэтому врачи рекомендуют добавлять в рацион продукты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов.

Группа риска

По словам врача-гематолога Дмитрия Евсеева, чаще всего развитие патологического процесса связано с нарушением свертываемости крови, возникающим по разным причинам. В особую группу риска, как отметил эксперт, входят беременные женщины, люди с избыточным весом, диабетики, курильщики и те, кто имеет хронические заболевания.

— Например, у недавно рожавших и беременных женщин развивается варикозная болезнь нижних конечностей, что может привести к тромбообразованию. Риск развития патологии увеличивается и при хронической сердечной недостаточности, когда происходит застой крови в большом круге кровообращения, — сказал врач.

В группу риска также входят онкобольные пациенты и женщины, принимающие гормональные контрацептивы. При ожирении вероятность развития патологии увеличивается в десять раз.

Вода

Основным способом уменьшить риск образования опасных кровяных сгустков считаются антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь. Однако их следует принимать исключительно по назначению врача. В противном случае они могут привести к образованию язв и даже кровотечению. Одним из безопасных способов нормализовать процесс кровотока в организме, по словам врача, является употребление воды.

— Полтора–два литра в сутки помогут восстановить баланс жидкости в организме, — уточнил собеседник «ВМ».

Сгущение крови, по словам Евсеева, часто как раз наблюдается у людей, которые мало пьют жидкости. Речь в данном случае идет именно о чистой воде, а не соках, чае или кофе.

Фрукты и овощи

Восстанавливают тонус сосудов и улучшают работу кровеносной системы некоторые фрукты и овощи. Они должны быть включены в рацион каждого человека, отмечает гематолог.

— Тромбообразование часто приводит к инфарктам и инсультам, что является причиной половины смертей в мире. Коронавирус еще сильнее усугубляет эту ситуацию. Следовательно, нужно употреблять продукты, которые нормализуют тонус сосудов, уровень гемоглобина и являются естественной мерой профилактики инфарктов и инсультов, — посоветовал врач.

В этот список медик включил цитрусовые, гранат, имбирь, чеснок и свеклу. В них содержатся фитонциды, аскорбиновая кислота и селен, улучшающие работу сердца и снижающие вязкость крови, пояснил Евсеев.

Ягоды

Различные ягоды улучшают кровообращение и препятствуют образованию сгустков, рассказал гематолог.

— Есть несколько видов, которые можно употреблять на регулярной основе, если нет никаких противопоказаний. Лидером по числу полезных веществ и витаминов является шелковица. Она помогает сократить число атеросклеротических бляшек и тромбов в организме, так как содержит аскорбиновую кислоту и эфирные масла. Не уступают по своим полезным свойствам шелковице калина, малина и смородина. Эти ягоды тоже благотворно влияют на работу кровеносных сосудов, — рассказал врач.

Евсеев заметил, что листья ягодных кустарников также имеют полезные свойства. Их можно заваривать и употреблять в виде горячих напитков для профилактики сосудистых заболеваний.

Что следует исключить

Некоторые продукты и привычки, наоборот, повышают вязкость крови.

— Прежде всего проблему могут вызвать неправильные пищевые привычки. Например, несбалансированное питание, которое состоит преимущественно из углеводов и жирной еды. Все это усугубляет положение больного. Чрезмерное потребление алкогольных напитков тоже добра не несет, — предупредил врач.

Алкоголь, по его словам, приводит к слипанию тромбоцитов. Суждение о том, что горячительные напитки помогают разжижению крови, верно лишь частично, уточнил медик. Для получения такого эффекта достаточно выпить безопасную суточную дозу спиртного, которая составляет не более 30 граммов водки или 100 граммов красного вина. Чрезмерное же потребление алкоголя обезвоживает организм и увеличивает вероятность возникновения тромбоза.

Между курением и развитие атеросклероза существует непосредственная связь, отметил Евсеев. Никотин сужает сосуды, что способствует развитию тромбоза. Кофе, по словам гематолога, — еще один злейший враг, поскольку повышает риск развития тромбов и способствует образованию холестерина. На состояние крови влияют и молочные продукты. После их употребления в организме образуется фруктоза, которая повышает вязкость крови.

В заключение Евсеев призвал россиян следить за здоровьем и сбалансировать свой ежедневный рацион.