«Играть Бабу-ягу интересно»: актриса Светлана Колпакова — о ролях,личной жизни и отношении к старости

Фото: Из личного архива Светланы Колпаковой

На телеканале «Россия 1» вышел сериал «Ключ от всех дверей». Актриса Светлана Колпакова, исполняющая главную роль, рассказала «Вечерке» о жертвах ради ролей, красивом старении и любви.

— Светлана, в сериале «Ключ от всех дверей» главные герои — психологи. Сейчас выходит много подобных сериалов. В чем уникальность проекта с вашим участием?

— Сама по себе тема актуальна. Из-за пандемии многие находятся в напряжении, нервозном состоянии. Не могу сказать, чем наш проект уникален, но лично мне никогда не приходилось играть в подобном. Меня привлек мой персонаж, образ.

— Вам близка ваша героиня?

— Я как актриса наделяю свою героиню личными качествами, но мы разные. Моя героиня — аналитик, сдержанный, собранный человек, я же более эмоциональная. На съемках приходилось себя сдерживать по качеству проявления актерских эмоций. В некоторые моменты режиссер говорил, что нужно работать спокойнее.

— Сериал снимали в Питере. Как удалось во время съемок пережить разлуку с ребенком?

— Это было эмоционально затратно. Пережить разлуку было нелегко, но все выдержали это испытание.

— Вы играете в МХТ имени Чехова. Что для вас как для актера означает смена художественного руководителя?

— Я нахожусь в предлагаемых обстоятельствах. И я очень рада новому художественному руководителю. Не скажу ничего негативного в адрес Сергея Женовача, но за эти три года я не выпустила ни одной премьеры. А теперь я полна надежд, воодушевлена и верю, что будет что-то продуктивное.

— Новый директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман недавно сказал, что можно объединить МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова, но только если появится мощнейшая фигура художественного руководителя. Как вы считаете, что из этого может получиться?

— А зачем? У нас большая труппа, и приумножать ее нет необходимости. Нужно и так разобраться, чтобы всем хватило работы.

— Есть ли у вас роль мечты?

— Нет, я никогда не мечтаю о каких-либо ролях. Намного интереснее получать то, что нам предоставляет жизнь и обстоятельства. Бывает, я даже удивляюсь ролям — подаркам судьбы.

— Допускаете ли, что в почтенном возрасте вы прибегнете к пластической хирургии или хотите быть естественной всегда?

— Я постараюсь красиво стареть. Как бы ты не переделывал себя в 50–60 лет, ты все равно не сможешь выглядеть на 30. Поэтому надо просто хорошо спать, много гулять, есть шоколад и радоваться каждому дню.

Я не знаю, что будет дальше, но пока я не хотела бы себя менять. О старости не задумывалась, пока рано.

— Вы бы согласились кардинально изменить свою внешность ради роли?

— Похудеть или потолстеть — это запросто, у меня уже был такой опыт. Изменить длину волос — тоже с удовольствием. Почему бы и нет? Как относитесь к съемкам в откровенных сценах? Я прекрасно отношусь, если вижу красивое тело на экране. Но мне кажется, я не обладаю столь прекрасной нагой красотой, чтобы меня так использовать. В общем, мне такого не предлагают.

— Вы родились и росли в Москве. Есть ли у вас особое место в ней, куда вы приходите, чтобы обдумать новую роль, например?

— Я люблю район Воробьевых гор, Проспекта Вернадского, люблю там гулять в парках со своим ребенком. Люблю, безусловно, центр города, места рядом с Щукинским институтом, где я училась. Арбат люблю и Камергерский переулок. Но чтобы сесть и задуматься о вечном — нет. Я не так сентиментальна.

— Когда вы начинали актерскую карьеру, чувствовали себя увереннее, чем актрисы, которые приехали из других городов?

— Нет, мне кажется они увереннее. У них настрой изначально более боевой. Люди, которые приезжают из глубинок, готовы рыть землю, чтобы добиться чего-то. Москвичи чувствуют себя более расслабленными. У них уже лучше условия, жить в общежитиях, например, не приходится.

Кадр из сериала «Ключ от всех дверей» / 2021 год

— Вы не афишируете свою личную жизнь. Не боитесь, что это наоборот порождает слухи? И как вы относитесь к звездам, которые живут как будто на сцене, под софитами?

— И замечательно, пускай это порождает слухи. Я вообще об этом не думаю. Мне неловко жить под софитами. А кому так живется счастливо и прекрасно — хорошо. Я сама люблю посмотреть, как живут такие люди.

— В интернете написано, что 14 лет назад вы тайно вышли замуж. Эта формулировка — как будто из художественной литературы или детективного романа… Почему это окружено такой тайной?

— Нет, я такого не читала. Я давно замужем, но неофициально. С мужем живем очень давно. Это не тайна, просто это не афишируется.

— В «Последнем богатыре» вы играли молодую Бабу-ягу. Трудно ли было свыкнуться с этой ролью?

— Я счастлива была такому предложению. Играть Бабу-ягу интереснее, чем принцесс.

— В сериале «Оттепель» вы сыграли жену режиссера, который намного старше вашей героини. Как относитесь к подобным отношениям в жизни?

— Я считаю, любви все возрасты покорны. Дело не в годах, если есть о чем поговорить, общие интересы, уважение, то почему бы и нет. А судьи кто?

— Вам хорошо удаются героини из прошлого времени, из советского. А в какое время вы хотели бы жить?

— Спасибо. Наверное, мой типаж близок к тому времени. Я себя называю неогламуренной. Моя профессия дает возможность прожить разные эпохи, и в этом счастье. Но я рада, что живу в нашем времени..

— Правда ли, что в вашем райдере обязательный пункт — еда?

— Это такая неправильная трактовка журналистов. Просто для съемок в «Скрытых мотивах» я худела килограммов на 7–8. И придерживалась определенного питания и старалась чаще есть овощные нарезки.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ДОСЬЕ

Светлана Колпакова родилась 30 марта 1985 года в Москве. В 2001 году поступила и в 2005 году окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина. Была принята в труппу МХТ им. Чехова. В фильмографии актрисы более 40 работ, среди них: «Оттепель», «Мамочки», «Последний богатырь» и другие.

Личное — не публичное

Светлана Колпакова совсем не афиширует личную жизнь. Сама актриса призналась, что замужем, но брак не зарегистрирован. Такую позицию актриса объясняет тем, что поклонники должны интересоваться творчеством, а не семейной жизнью.

Театральная премия

В 2010 году Светлана Колпакова стала лауреатом молодежной премии «Триумф».

И танцую, и пою

В школе Светлана посещала сразу несколько творческих кружков. Она ходила в вокальную школу-студию имени Пятницкого, где занималась народными танцами и вокалом. Посещала театральную студию. В подростковом возрасте девушка увлекалась современной хореографией, модерном и джазом.

Театральный дебют

Студенческие годы подарили Светлане первые театральные роли. Впервые серьезную роль девушка сыграла в постановке «Река с быстрым течением». Премьера состоялась в Московском художественном театре имени Чехова. Тогда художественным руководителем театра был Олег Табаков .

Сын Андрей

У Светланы Колпаковой два года назад родился сын. Этой радостной новостью девушка даже поделилась с подписчиками в соцсети. Пока актриса работает на съемочных площадках, за ребенком присматривают ее родители, которые и сами не прочь помогать.

Кино

Первая кинокартина, в которой снялась Светлана Колпакова, — «Ленинградец» 2005 года. Актрисе тогда досталась эпизодическая роль.

Путешественница

У Светланы есть хобби — путешествия, туризм. Особенно девушке нравится Италия.

Новый год — семейный праздник

Светлана рассказала «Вечерке», что для нее Новый год — это семейный праздник. И встречать его нужно дома, в заснеженной Москве, а не на пляже с белым песком. В семье даже есть традиция — первого января кататься на коньках.