Зачем за рулем краситься и есть

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

По данным ГИБДД, в 2020 году в стране произошло 145 тысяч дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Каждое девятое — со смертельным исходом. За год на дорогах страны погибло 16 тысяч человек. Еще 183 тысячи получили травмы. Как снизить число аварий и смертность на дорогах? К дискуссии экспертов подключился бизнесмен Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по развитию России. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной их самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан. Предприниматель надеется, что его предложения будут поддержаны государством на законодательном уровне. Среди его идей и есть те, что касаются снижения числа аварий.

«Следует обратить внимание и на риски, возникающие от неблагоприятных условий, которые создает себе сам водитель. Позитивный опыт Европейских стран будет полезен и в этом вопросе, — пишет предприниматель на сайте 20idei.ru. — В Испании, например, водители могут быть привлечены к ответственности за управление транспортным средством в опасной для вождения обуви (сланцы, туфли на высоком каблуке, обувь на танкетке и другие), босиком, с обнаженным торсом или в купальном костюме. Также могут оштрафовать водителя, если пассажиры создают опасную ситуацию на дороге, например, положив ноги на переднюю панель. Сумма штрафа за перечисленные выше нарушения составляет от 80 до 200 евро (6600 — 16 600 рублей). Во многом благодаря своим строгим правилам, за период с 2010 по 2020 год количество ДТП в Испании сократилось на 44 процента. Она сейчас является четвертой страной в ЕС с самым низким уровнем смертности на дорогах, уступая лишь Швеции, Мальте и Дании».

В Великобритании, как пояснил предприниматель, существует закон, согласно которому за вождение в сланцах, на высоких каблуках или без обуви полиция может выписать штраф по статье «Небрежное вождение» или «Вождение без должной осторожности и внимания или без учета других участников дорожного движения». Сумма штрафа составляет 100 фунтов (10 000 рублей). А если водитель в неподобающей обуви совершит ДТП, то суд может обязать его выплатить штраф до 5000 фунтов.

Во Франции законодательство говорит о том, что водитель обязан в любой момент быть в состоянии совершить любой маневр или изменить скорость без задержки, и поле зрения не должно снижаться из-за посторонних предметов в руках. На этом основании водители могут быть оштрафованы за несоответствующую обувь. Более того, во Франции с 1 июля 2015 года официально запрещено вождение в наушниках (штраф 135 евро (11 200 рублей), а также поедание сэндвича, слишком громкая музыка и макияж во время езды (штраф 75 евро (6200 рублей).

«В России же до сих пор нет законодательных мер, которые могли бы побудить водителей устранять все отвлекающие факторы за рулем, — пишет предприниматель на сайте 20idei.ru. — При этом исследования и наблюдения показывают, что зачастую именно нарушение внимательности является частой причиной ДТП».

Так, например, в 2020 году в ходе социального опроса, в котором участвовало 2305 водителей, три процента признались, что попадали в ДТП из-за отвлечения внимания, а 49 процентов подтвердили, что имеют привычку отвлекаться от дороги, пять процентов указали, что отвлекаются часто. Согласно другому исследованию, свободно скользящая на ноге обувь (тапочки, сланцы) увеличивает тормозной путь на 0,13 секунды, то есть на целых 3,5 метра при скорости 97 км/ч, поскольку ощутимо замедляется скорость преставления ноги с одной педали на другую и снижается сила нажатия педали. Также отмечается риск того, что сланец может соскользнуть и застрять между полом и педалью. По наблюдениям сотрудников ГИБДД, злоупотребление косметикой за рулем также является фактором риска возникновения ДТП. О вреде приема пищи за рулем и о пагубном влиянии наушников на поведение водителя также неоднократно высказывались отечественные СМИ.

«Поэтому мы предлагаем в России установить административную ответственность за следующие действия со стороны водителя, — пишет предприниматель. — Вождение в опасной обуви (сланцы, шлепанцы, тапочки без задника, валенки, обувь на высоких каблуках и танкетках) или босиком. Поскольку неверно подобранная для поездки за рулем обувь несет в себе опасность, увеличивая риски попадания в ДТП и его последствия, то законодательный запрет на ее использование необходим.

Прием пищи и нанесение макияжа во время вождения. Эти действия за рулем напрямую отвлекают от дороги, не меньше, чем разговор по телефону с помощью рук. Никто из автолюбителей и экспертов не станет отрицать этот факт. Однако отсутствие запрета за такие действия формирует в гражданах, находящихся в спешке, плохую и опасную привычку заниматься посторонними делами за рулем. Четко обозначенная позиция закона в том, что отвлекаться на еду и макияж из соображений безопасности не стоит, сможет изменить поведение в обществе. И тогда даже торопящиеся водители будут парковаться, прежде чем перекусить или поправить внешний вид.

Использование наушников во время вождения. Наушники не просто снижают способность слышать то, что происходит вокруг. В них содержится и другая опасность — музыка или иной аудиоконтент, блокирующий уши, мешает сосредоточиться на вождении и притупляет способность мозга адекватно воспринимать реальность органами чувств. Наушники не являются предметом необходимости, и альтернатива им всегда существует. Как результат такого запрета, внимание водителей будет в большей мере направлено на контроль ситуации на дороге. Это, очевидно, сократит случаи попадания в ДТП из-за человеческого фактора.

Перенимая успешный опыт и законодательно ограничивая опасное поведение со стороны водителей, можно сократить уровень травматизма и количество смертей на дорогах России».

Урбанист Григорий Мельник считает, что наводить порядок, действительно, нужно.

— Мы — первое поколение россиян, у которого машина — не роскошь, а средство передвижения. И люди в автомобилях сейчас буквально живут: едят, пьют, учатся, общаются, отдыхают. Кто-то даже смотрит сериалы. В общем, машина стала частью образа жизни, — рассуждает эксперт. — С одной стороны, это закономерно. С другой, необходимо жестко регламентировать поведение водителя за рулем. Даже если автомобиль — ваш второй дом, это не значит, что вы здесь вольны вести себя как угодно. В развитых странах это давно поняли. Пора понять и нам.

Николай Матвеев, заместитель председателя «Всероссийского общества автомобилистов», полностью согласен.

— Складывается парадоксальная ситуация: разговаривать по мобильному телефону, используя руки, водителям запрещено, а наводить макияж можно! Это на самом деле жутко, ведь когда вы говорите по мобильному, то задействуется одна рука, а когда женщина красится — обе. Чем она рулит вообще непонятно! — возмущен эксперт. — Есть и пить за рулем — это вообще смертельный номер. Если крошка или глоток жидкости попали в дыхательное горло, то водитель уже просто не может нормально вести машину — он кашляет, задыхается и в любой момент может устроить аварию, погубив и себя, и окружающих.

То же самое, как пояснил Николай Борисович, касается обуви.

— Когда-то я работал начальником автошколы, и одна барышня пришла сдавать экзамен в сапогах на 10-сантиметровых каблуках, — рассказывает эксперт. — Так гаишник ей сказал: девушка, я не буду принимать у вас экзамен. В такой обуви вы за рулем просто опасны! И даме пришлось искать другую обувь. Парадокс в том, что гаишник, абсолютно правый по сути, по закону был не прав. Это значит, что закон нужно менять. Каблуки, шлепанцы, босые ноги — в таком виде управлять машиной нельзя. И соответствующий закон необходим.

Дмитрий Давыдов надеется, что его идеи о способах снижения аварийности на дорогах будут услышаны и поддержаны государством на законодательном уровне.