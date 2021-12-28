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Какие ограничения будут действовать в регионах в праздники

Игорь Синельников

Общество
Какие ограничения будут действовать в регионах в праздники
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Санкт-Петербурге с 27 декабря нельзя будет заселяться в гостиницы без QR-кода, а в Сочи сертификат вакцинации, справку переболевшего ковидом или ПЦР-тест нужно будет предъявлять до 18 января при посещении ТЦ и заведений общепита. «Вечерняя Москва» выяснила, какие еще ограничения будут действовать в этих и других регионах в период зимних праздников.

Московская область

Заселиться в гостиницу без QR-кода можно, но только на срок до трех дней. В противном случае QR-код все-таки потребуется. Ограничений в работе кафе, ресторанов и магазинов нет.

Массовые мероприятия можно посещать при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или ПЦР-теста (его срок действия сокращен с 72 до 48 часов). Для граждан старше 60 лет и имеющих хронические заболевания приостановлен бесплатный проезд на общественном транспорте. Это ограничение не действует для тех, кто вакцинировался или переболел.

Санкт-Петербург

С 2 января в Санкт-Петербурге запрещено посещение общепита и торговых центров без QR-кода. Заселиться в гостиницу также будет возможно только с QR-кодом.

Кроме того, заведения не будут работать в ночное время, за исключением периода с 23:00 31 декабря по 06:00 1 января: для новогодней ночи решили сделать исключение.

С прививкой, справкой о перенесенном заболевании, медотводом или отрицательным ПЦР-тестом пустят на мероприятия с численностью посетителей более 40 человек. Посещение театральных представлений и концертов также требует QR-кода. С 1 января заполняемость кинозалов увеличивается с 50 до 75 процентов.

Сочи

В Краснодарском крае QR-код нужен при заселении в гостиницу. До 18 января его также попросят предъявить в ресторанах, кафе и ТЦ. При этом не будут работать фуд-корты в ТЦ. Запрещена работа заведений общепита ночью.

Также до 18 января не будут проводиться массовые мероприятия с численностью присутствующих свыше 500 человек.

Калининград

До конца января в Калининграде не получится заселиться в гостиницу при отсутствии QR-кода. Также в этот период продолжают действовать ограничения на посещение общепита, ТЦ и магазинов непродовольственных товаров: если у них нет отдельного входа и площадь заведений превышает 100 квадратных метров, туда также пустят только при наличии QR-кода.

В ночное время не функционируют заведения общественного питания, кроме сервиса доставки и работы навынос. Исключение сделано для новогодней ночи: в ночь на 1 января точки общепита смогут работать до 02:00.

Татарстан

QR-код требуется для проезда в общественном транспорте. Гостиницы могут заполняться максимум на 50 процентов, за исключением тех, в которых вакцинированы все работники (кроме имеющих противопоказания для прививки).

QR-код необходим для посещения мест общепита и торговых центров, а также театров, концертных залов и любых массовых мероприятий. До 11 января отменен запрет ночной работы объектов розничной торговли. Кроме того, с 20 декабря по 10 января организации общественного питания могут работать не до 23:00, а до 01:00. В новогоднюю ночь находиться в заведениях общепита можно будет до 03:00.

Крым

Правило о проверке QR-кодов при въезде на территорию республики отменено, однако заселиться в гостиницу можно будет только при предъявлении QR-кода. Ранее действовало требование, согласно которому QR-код нужен был также при посещении заведений общепита и торговых центров с площадью, превышающей 300 квадратных метров. Сейчас действие этого требования отменено до 20 января.

Сертификат, справка или ПЦР-тест понадобятся для посещения экскурсий, театральных представлений, кинотеатров и других мест массового скопления людей.

Карелия

Гостиницы, обладающие паспортом коллективного иммунитета, имеют право не требовать у постояльцев QR-коды. Сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка понадобятся при посещении ресторанов и кафе, а также любых массовых мероприятий.

Новосибирск

Заселиться в гостиницу или отель можно без QR-кода. Для посещения мест общепита QR-код все-таки понадобится, также с 20 декабря он нужен в парикмахерских, салонах красоты, саунах и соляриях. С 29 декабря до 9 января не будут работать аттракционы, детские развлекательные центры и игровые комнаты.

Нижний Новгород

Для заселения в отель нужны сертификат, справка или ПЦР-тест. Рестораны и кафе имеют право на свое усмотрение пускать всех посетителей (с ограничениями по заполняемости) или оставить возможность посещения только для тех, у кого есть QR-код. То же самое касается музеев, кинотеатров и зоопарков. Доступ в ТЦ и на массовые мероприятия возможен только по QR-кодам.

Ростов-на-Дону

Для заселения в гостиницу необходимы QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Без QR-кода также не пустят в заведения общепита и ТЦ, кроме того, действует запрет на работу ночью. QR-код необходим для посещения массовых мероприятий, музеев и других мест скопления людей.

Москва

QR-коды в Москве нужны только для посещения театров и музеев, а также мероприятий с количеством человек более 500. Власти столицы не планируют вводить новые ограничения в январские праздники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Жить — так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть. А если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим, — сказал столичный мэр на съемках фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год».

Москва занимает одно из последних мест в мире по количеству коронавирусных ограничений, заявил Собянин в ходе отчета о результатах деятельности городского правительства перед депутатами Мосгордумы.

— Мы максимально щадяще вводим ограничительные меры и только тогда, когда это необходимо для жизни и здоровья граждан. По количеству ограничений Москва занимает одно из последних мест среди мировых городов, — сказал мэр.

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