Ветеран Василий Коровкин рассказал, как празднует Новый год

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В феврале следующего года ветерану Великой Отечественной войны, защитнику Москвы, генерал-майору Василию Коровкину исполнится 100 лет. Свой век, как и Новый год, он планирует отметить в кругу семьи.

Фото: Из личного архива Василия Коровкина

— Василий Кузьмич, какой праздник у вас любимый?

— Я человек советской закалки, поэтому всегда отмечаю День Октябрьской революции, День Советской армии и Военно-морского флота, сейчас он называется День защитника Отечества.

— А Новый год?

— И Новый год. Правда, когда я был маленьким, как-то больше отмечали Рождество. В деревнях устраивались гулянья. Молодежь с гармошками разъезжала на лошадях. Потом вся моя жизнь прошла в армии. В Новый год собирались большими компаниями. Весело было, да и я помоложе был. Сейчас это, конечно, только семейный праздник. Вот сын звонил, приглашал к себе.

— Есть ли у вас семейная традиция, связанная c празднованием Нового года?

— Наверное, как и у всех: накрывается хороший стол, подарки всем всегда бывают. И, конечно, созваниваемся с близкими, которые живут в других городах. У меня же два сына, один внук, две внучки и уже четыре правнука.

— А вы сами из большой семьи?

— Нет, самой обычной: мама, папа, брат и я.

— О чем мечтали в детстве?

— Никогда ни о чем не мечтал. Брал и делал. Когда окончил семь классов, поступил в Великоустюгское педучилище. Отучился, вернулся домой, меня назначили заведующим начальной школой, но вскоре началась война. Первый бой встретил на Бородинском поле… Вот недавно с мэром столицы, Сергеем Семеновичем, открыли выставку в Музее Победы, посвященную 80-летию Битвы за Москву.

— Уже большую часть жизни вы живете в Москве, она стала для вас родным городом?

— Я не москвич, для этого нужно в городе родиться. Но я очень люблю Москву, меня многое с ней связывает. Это красивый город, который растет и развивается на моих глазах. Достаточно сказать, что в 1953 году на Ленинском проспекте, где я живу, было чистое поле.

— В чем секрет долголетия?

Занимайтесь спортом и не увлекайтесь тем, чем не нужно.

ДОСЬЕ

Василий Кузьмич Коровкин родился 20 февраля 1922 года в деревне Солонихино Вологодской области. Осенью 1941 года после досрочного выпуска из военно-политического училища попал на фронт. Прошел от Москвы до Восточной Пруссии. Закончил войну в звании капитана.