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Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки

Ольга Никитская

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Общество
Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки
Фото: Pexels

Почти 150 лет назад на свет появилась первая рождественская открытка. А около 70 лет назад в СССР начался открыточный бум: традиция писать друг другу поздравления жила у нас десятилетия, но потом, увы, была забыта... Художник, почетный член РАН, Светлана Румянцева рассказала «Вечерней Москве», о чем говорили открытки разных эпох.

Новый год был у нас календарной датой и тихим праздником, основным праздником было Рождество Христово. Но в России в 1927 году был полностью изменен календарь, и все христианские праздники запретили. Новый год как новый праздник появился в СССР в 1935 году вместе с Дедом Морозом. Вообще же открытки на Рождество Христово появились массово в середине XIX века в Англии. На них изображали цветы, феечек и другие сказочные рисунки, что напоминало получателю о приближении весны. Также были рисунки юмористические и сентиментальные, героем которых были дети и животные. И только ближе к концу XIX века на них стали проявляться изображения символов праздника. В СССР открытки «С Новым годом» стали массово появляться после Второй мировой войны, они были символом радости, тепла и уюта. Массовый их выпуск начался в 1950-х годах. На первых открытках были нарисованы счастливые мамы с ребятишками, башни Кремля, спортсменки. Расцвет открыток начался в 1960-х. Тогда появились зимние пейзажи и пожелания, возродился дуэт Деда Мороза и Снегурочки, началась мода на симпатичных зверушек, сюжеты русских народных сказок. На открытках изображались события из истории СССР, включая новейшие — например, покорение космоса.

За столом, под звон бокалов

Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки

В 1894 году было подписано распоряжение министра внутренних дел почтовому департаменту о разрешении пересылки открыток. Их отправляли без конвертов. Героями этих изображений обычно становились пирующие взрослые, реже — с детьми, сидящими за столом.

Дети, снег и радость

Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки

В России первые рождественские открытки появились в 1890-х годах — мода на них пришла из Англии. Стоили открытки дорого: купцы брали те изображения, на которых не было надписей, наносили их на открытки на русском языке и продавали. Но эти полиграфические изыски обходились недешево, так что открытки могли позволить себе лишь богатые люди. На открытках в основном изображались дети на фоне снега. Иногда появлялось изображение снеговика.

Почти фотография

Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки

Томные красавицы-мамы или просто нереально красивые дети на почти фотографических изображениях придавали открыткам реалистичный вид, как бы максимально приближая праздник к каждому.

Приветы и поклоны

Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки

Когда «открыточное» производство стало расширяться, в моду вошли изображения разных городов с поклонами и приветами из них.

На все руки мастера

Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки

Когда Деды Морозы были как бы реабилитированы вместе с открытками, с их помощью начали прославлять труд: на советских открытках встречаются Деды Морозы в форме железнодорожников, трудящихся в цехе и даже водителей транспорта!

Для всех слоев населения

Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки

В начале ХХ века сюжетная линия новогодних и рождественских открыток была расширена. Кроме дам и господ, на открытках появились изображения простолюдинов и представителей разных профессий — военных, моряков, купцов или торговцев аппетитными булками

В блеске сусального золота и мишуры

Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки

Если сначала российские открытки уступали западным образцам, то потом богатством убранства их превзошли: издатели не жалели на открытки золотых и серебряных красок, делали их рельефными, использовали эмаль.

Ангелы и цветы

Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки

Поскольку поздравление с Рождеством Христовым подразумевало тему младенчества, на открытках конца XIX — начала ХХ века часто изображался либо младенец Иисус, либо дети-ангелы в окружении цветов.

Маленькие картины

Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки Фото: Елизавета Меркурьевна Бём

На открытках иногда повторялись узнаваемые сюжеты из сказок, а еще чаще — персонажи в народной одежде. Выглядели такие изделия как маленькие картины, их хранили минимум год, иногда вешали на стены.

Первые советские

Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки

По некоторым данным, новогодние открытки крайне ограниченным тиражом были выпущены впервые после революции в 1942-м, в разгар войны. Однако массово их действительно начали выпускать в 1950–1960-х. После полета Гагарина с Новым годом советских людей начали поздравлять космонавты на фоне летящих меж звезд ракет и искусственных спутников.

Морозы и их друзья

Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки

Со временем в качестве друзей Дедов Морозов и Снегурочек на открытках стали появляться пионеры, сказочные зверята, иногда — герои мультфильмов.

Блеск, да и только

Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки

В годы после перестройки открытки начали издавать кооператоры — появились музыкальные открытки, а также яркие, блестящие, засыпанные стеклянными блестками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Аксенова, дизайнер:

Открыток продается множество, но то, что делается собственными руками, всегда ценится особенно. Делать открытки очень любят дети — для этого достаточно помочь им на начальном этапе, подготовив бусины, блестки, пайетки, краски и кисти, кусочки ваты, из которой они создадут сугробы. Не отказывайте им в этом творческом порыве! Кстати, если обычную крупу покрасить краской-серебрянкой, получатся «снежные» и «ледяные» украшения.

Напишите бабушке!

Отправить открытку бабушке или родным в другие города и страны очень просто: надо купить открытку на почте или в магазине, подписать, наклеить марки и отослать ее через почтовое отделение. Простая доставка по России стоит 18 рублей, заказным письмом — 44 рубля, по миру наземно — 52 рубля, авиа — 58. Сегодня развиваются и интернет-сервисы с открытками, их цена начинается с 200 рублей. Так что пишите открытки и экономьте!

Целое состояние

Недорогие открытки всегда были ценны массовостью и доступностью, а вот во Флориде фирма Gilded Age Greetings сделала ставку на эксклюзив. Ее открытки делаются на дорогущем материале, включают фрагменты кожи, узоры наносятся 23-каратной золотой краской и украшаются драгоценными камнями. Каждую открытку делают больше месяца, а цена их достигает 10 000 долларов. По желанию клиента на открытку вносится его подпись и делается дорогой конверт.

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