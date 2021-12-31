Забытая традиция: какими были рождественские почтовые открытки

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Почти 150 лет назад на свет появилась первая рождественская открытка. А около 70 лет назад в СССР начался открыточный бум: традиция писать друг другу поздравления жила у нас десятилетия, но потом, увы, была забыта... Художник, почетный член РАН, Светлана Румянцева рассказала «Вечерней Москве», о чем говорили открытки разных эпох.

Новый год был у нас календарной датой и тихим праздником, основным праздником было Рождество Христово. Но в России в 1927 году был полностью изменен календарь, и все христианские праздники запретили. Новый год как новый праздник появился в СССР в 1935 году вместе с Дедом Морозом. Вообще же открытки на Рождество Христово появились массово в середине XIX века в Англии. На них изображали цветы, феечек и другие сказочные рисунки, что напоминало получателю о приближении весны. Также были рисунки юмористические и сентиментальные, героем которых были дети и животные. И только ближе к концу XIX века на них стали проявляться изображения символов праздника. В СССР открытки «С Новым годом» стали массово появляться после Второй мировой войны, они были символом радости, тепла и уюта. Массовый их выпуск начался в 1950-х годах. На первых открытках были нарисованы счастливые мамы с ребятишками, башни Кремля, спортсменки. Расцвет открыток начался в 1960-х. Тогда появились зимние пейзажи и пожелания, возродился дуэт Деда Мороза и Снегурочки, началась мода на симпатичных зверушек, сюжеты русских народных сказок. На открытках изображались события из истории СССР, включая новейшие — например, покорение космоса.

За столом, под звон бокалов

В 1894 году было подписано распоряжение министра внутренних дел почтовому департаменту о разрешении пересылки открыток. Их отправляли без конвертов. Героями этих изображений обычно становились пирующие взрослые, реже — с детьми, сидящими за столом.

Дети, снег и радость

В России первые рождественские открытки появились в 1890-х годах — мода на них пришла из Англии. Стоили открытки дорого: купцы брали те изображения, на которых не было надписей, наносили их на открытки на русском языке и продавали. Но эти полиграфические изыски обходились недешево, так что открытки могли позволить себе лишь богатые люди. На открытках в основном изображались дети на фоне снега. Иногда появлялось изображение снеговика.

Почти фотография

Томные красавицы-мамы или просто нереально красивые дети на почти фотографических изображениях придавали открыткам реалистичный вид, как бы максимально приближая праздник к каждому.

Приветы и поклоны

Когда «открыточное» производство стало расширяться, в моду вошли изображения разных городов с поклонами и приветами из них.

На все руки мастера

Когда Деды Морозы были как бы реабилитированы вместе с открытками, с их помощью начали прославлять труд: на советских открытках встречаются Деды Морозы в форме железнодорожников, трудящихся в цехе и даже водителей транспорта!

Для всех слоев населения

В начале ХХ века сюжетная линия новогодних и рождественских открыток была расширена. Кроме дам и господ, на открытках появились изображения простолюдинов и представителей разных профессий — военных, моряков, купцов или торговцев аппетитными булками

В блеске сусального золота и мишуры

Если сначала российские открытки уступали западным образцам, то потом богатством убранства их превзошли: издатели не жалели на открытки золотых и серебряных красок, делали их рельефными, использовали эмаль.

Ангелы и цветы

Поскольку поздравление с Рождеством Христовым подразумевало тему младенчества, на открытках конца XIX — начала ХХ века часто изображался либо младенец Иисус, либо дети-ангелы в окружении цветов.

Маленькие картины

Фото: Елизавета Меркурьевна Бём

На открытках иногда повторялись узнаваемые сюжеты из сказок, а еще чаще — персонажи в народной одежде. Выглядели такие изделия как маленькие картины, их хранили минимум год, иногда вешали на стены.

Первые советские

По некоторым данным, новогодние открытки крайне ограниченным тиражом были выпущены впервые после революции в 1942-м, в разгар войны. Однако массово их действительно начали выпускать в 1950–1960-х. После полета Гагарина с Новым годом советских людей начали поздравлять космонавты на фоне летящих меж звезд ракет и искусственных спутников.

Морозы и их друзья

Со временем в качестве друзей Дедов Морозов и Снегурочек на открытках стали появляться пионеры, сказочные зверята, иногда — герои мультфильмов.

Блеск, да и только

В годы после перестройки открытки начали издавать кооператоры — появились музыкальные открытки, а также яркие, блестящие, засыпанные стеклянными блестками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Аксенова, дизайнер:

Открыток продается множество, но то, что делается собственными руками, всегда ценится особенно. Делать открытки очень любят дети — для этого достаточно помочь им на начальном этапе, подготовив бусины, блестки, пайетки, краски и кисти, кусочки ваты, из которой они создадут сугробы. Не отказывайте им в этом творческом порыве! Кстати, если обычную крупу покрасить краской-серебрянкой, получатся «снежные» и «ледяные» украшения.

Напишите бабушке!

Отправить открытку бабушке или родным в другие города и страны очень просто: надо купить открытку на почте или в магазине, подписать, наклеить марки и отослать ее через почтовое отделение. Простая доставка по России стоит 18 рублей, заказным письмом — 44 рубля, по миру наземно — 52 рубля, авиа — 58. Сегодня развиваются и интернет-сервисы с открытками, их цена начинается с 200 рублей. Так что пишите открытки и экономьте!

Целое состояние

Недорогие открытки всегда были ценны массовостью и доступностью, а вот во Флориде фирма Gilded Age Greetings сделала ставку на эксклюзив. Ее открытки делаются на дорогущем материале, включают фрагменты кожи, узоры наносятся 23-каратной золотой краской и украшаются драгоценными камнями. Каждую открытку делают больше месяца, а цена их достигает 10 000 долларов. По желанию клиента на открытку вносится его подпись и делается дорогой конверт.