«Спасти жизнь почти невозможно»: названы самые частые травмы при запуске салютов

/ Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Самыми распространенными травмами в период новогодних празднований являются ушибы и переломы при падении на скользких дорожках и катании с необорудованных горок. Но самые тяжелые травмы связаны с ошибками в использовании пиротехники. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-травматолог Владимир Короленко.

По словам эксперта, многие люди, которые хотят украсить свой праздник в Новый год яркими салютами и взрывами петард, забывают о том, что перед использованием пиротехники необходимо изучать меры предосторожности и безопасности:

— Все эти «умельцы» нарушают правила использования таких приспособлений В итоге мы имеем тяжелые травмы верхних конечностей, когда взрыв вырывает фаланги пальцев на руке. Все это приводит к травматическим повреждениям мягких тканей сухожилий, кисти, пальцев и последующим ампутациям этих участков.

Врач заметил, что у детей нередко происходят сильные ожоги глаз и лица.

Также травматолог напомнил, что кататься с горок нужно строго в оборудованных для этого местах и с соблюдением техники безопасности. Иначе спуск на «ватрушке» может закончиться переломами костей конечностей или позвоночника.

Эксперт отметил, что самым ярким примером из практики, когда фейерверк был неправильно запущен, стал случай с оторванной головой:

— Отец семейства купил некачественную пиротехнику и плохо ее закрепил, когда поджег фитиль и начались пуски взрывных волн, взрыва не случилось, он подбежал, чтобы поджечь еще раз, и хлопок выстрелил ему прямо в лицо, разорвав пол головы и задев жизненно важные органы. В таких случаях спасти жизнь практически невозможно. Если же случится чудо и пациента спасут, видеть он уже точно не сможет никогда.

Эксперт отметил, чтобы избежать подобных инцидентов можно только при соблюдении мер безопасности и покупке качественной пиротехники:

— Когда мы потом у пациентов начинаем уточнять, где они приобретали товар, выясняется, что они использовались запасы, которые у них могли лежать годами. У пиротехники ведь тоже имеется срок годности. В иных случаях это были петарды, фейерверки и ракеты, купленные в магазинах, где у продавцов не было сертификатов качества на продукцию.

Собеседник «ВМ» отметил, что нельзя запускать фейерверки или взрывать петарды вблизи домов, маленьких детей, нетрезвых людей и животных. Ребенок может в силу своего любопытства побежать к петарде и получить травму, собака или кошка — испугаться, убежать или попасть под колеса машины, а пьяный человек может неадекватно отреагировать, что тоже может иметь плачевные последствия.

Если пиротехника не сработала, то подходить и нагибаться, чтобы рассмотреть, что случилось, нельзя. Ракета может выстрелить в самый неподходящий момент, и запускающий лишится головы. В заключение специалист отметил, что нельзя игнорировать погодные условия: когда сильный ветер или дождь, лучше отказаться от использования взрывоопасных предметов. Также не стоит использовать просроченную пиротехнику.