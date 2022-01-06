«Эффект присутствия»: как защитить свой дом от воров

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В минувшем году в подразделения Росгвардии поступило более 78 тысяч сигналов тревоги с охраняемых объектов в столице. Примечательно, что под защитой ведомства находится свыше 180 тысяч объектов различных форм собственности. О том, как обезопасить свое имущество от посягательств злоумышленников, «Вечерней Москве» рассказал заместитель начальника вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по столице полковник полиции Александр Сивов.

Проверенные методы

По словам Сивова, самый надежный способ защиты имущества — установка сигнализации. В случае проникновения злоумышленника на охраняемый объект сигнал тревоги напрямую поступит в подразделение охраны, где дежурный в режиме реального времени направит на указанный объект экипаж.

Например, в ноябре 2021 года из охраняемой квартиры на Дмитровском шоссе поступил сигнал тревоги. Прибыв ночью на место происшествия, росгвардейцы обратили внимание на приоткрытую балконную дверь, свидетельствовавшую о возможном незаконном проникновении. Правоохранители блокировали пути отхода потенциального вора и забрались на балкон. Там на них напал злоумышленник с ножом. Правонарушителя обезвредили и задержали.

Выяснилось, что он забрался на балкон квартиры по газовой трубе, затем отжал балконную дверь и проник в жилище. Однако сработавшая сигнализация помогла предотвратить квартирную кражу.

В случае если москвичи не хотят ставить сигнализацию, выход есть: стальные двери.

— В первую очередь следует укрепить входные двери. Желательно установить две двери, одна из которых должна быть из прочного металла с укрепленной каркасной рамой. Важно, чтобы дверь была оборудована как минимум двумя замками разного типа, — рассказал Сивов.

Обезопасить квартиру от воров помогут и оконные решетки. Опыт правоохранителей показывает, что наиболее подвержены взлому квартиры, расположенные на первых, вторых и последних этажах. Порой для незаконного проникновения в квартиры злоумышленники пользуются козырьками подъездов, крышами пристроек и растущими под окнами деревьями.

Полковник полиции дал ряд советов, связанных с квартирными замками и ключами.

— При переезде в новую квартиру или дом следует поменять замки на входных дверях. А в случае если ключи от квартиры были утеряны, нужно как можно скорее сменить замки на дверях. При этом не стоит прикреплять к ключам от квартиры какие-либо предметы, позволяющие идентифицировать их владельца, — отметил собеседник «ВМ».

Дружба с соседями — залог безопасности

Сивов также напомнил о мерах безопасности при длительном отъезде из квартиры или дома. Прежде всего не рекомендуется распространять в соцсетях информацию о предстоящем отдыхе или поездке за границу, не следует публиковать фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица.

На время поездки можно воспользоваться депозитными ячейками. В них можно оставить на хранение все ценные малогабаритные вещи либо документы.

— Важно наладить хорошие отношения с соседями. Во время длительного отсутствия можно попросить их присматривать за квартирой, поливать цветы, включать и выключать периодически свет или телевизор, чтобы создать эффект присутствия хозяев в квартире, — рассказал представитель Росгвардии.

Также Сивов порекомендовал не распространяться о дорогостоящих покупках и хранящихся дома деньгах и драгоценностях. Подобная информация может привлечь внимание злоумышленников.

По мнению полковника полиции, все вышеперечисленные меры являются лишь сдерживающими факторами и не исключают возможного проникновения преступника в квартиру.