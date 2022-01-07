Какие социальные выплаты положены пенсионерам Москвы и Подмосковья в 2022 году

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В 2022 году Москва и Московская область продолжат оказывать помощь незащищенным слоям населения. К ним относятся пожилые горожане, вышедшие на пенсию. О том, какие выплаты им положены вдобавок к страховой пенсии по старости, — в материале «Вечерней Москвы».

Минимальная пенсия

С 1 января 2022 года в Москве установлен новый прожиточный минимум для пенсионера. Он составляет 14 009 рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом с 13 496 рублей для пенсионеров с постоянной или временной регистрации. А для тех, кто имеет постоянную регистрацию в столице более десяти лет, увеличение более существенное — с 19 500 до 21 193 рублей.

Если в силу стажа или низкой официальной зарплаты в прошлом размер назначенной пенсии будет ниже, то власти города автоматически доплатят недостающую сумму. У тех, кто длительно проживает в Москве официально, пенсия будет соответствовать городскому социальному стандарту. На эту доплату также смогут претендовать ветераны, инвалиды I и II групп, чернобыльцы, а также пенсионеры, работающие на низкооплачиваемых должностях.

Сами страховые пенсии будут проиндексированы на 5,8 процента. Все доплаты будут начисляться автоматически без заявлений.

Доплаты ветеранам и труженикам тыла

Помимо пенсии по старости, есть еще ежемесячные доплаты отдельным категориям пожилых горожан. Их проиндексируют на 4,8 процента, согласно постановлению правительства Москвы от 26 октября 2021 года.

Труженики тыла и дети войны, родившиеся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945-го, получат прибавку к пенсии в размере 1722 рубля, ветераны труда и военной службы — 1149 рублей вместе с 264 рублями компенсации за городской телефон.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будут доплачивать ежемесячно 2297 рублей, а участникам обороны Москвы — 9182 рубля. Кроме того, единовременные выплаты в размере 3330 рублей положены реабилитированным гражданам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также членам семей реабилитированных, пострадавшим в результате репрессий.

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Московские власти активно поощряют долголетие и постоянство супружеской жизни. Поэтому все москвичи, дожившие до 100 лет, единовременно получат по 28 692 рубля. А те, кому исполнился 101 год и более, — 17 216 рублей.

За долгую семейную жизнь, независимо от того, счастливой она была или нет, власти выплатят разные суммы. Те, кто прожил вместе 50 лет со дня свадьбы, получат 22 954 рубля, за 55 и 60 лет дадут 28 692 рубля, а за 65 и 70 лет вместе — по 34 430 рублей.

А что в Подмосковье

В Московской области в 2022 году минимальный размер пенсии увеличится с 10 648 до 12 146 рублей, следует из постановления регионального правительства. Как и в Москве, это будет соответствовать городским социальным стандартам. То есть если сумма пенсии будет ниже минимума, власти компенсируют недостающие средства в рамках региональной социальной доплаты. В общей сложности в Подмосковье проживает около двух миллионов пенсионеров.

Помимо доплат и компенсаций, в столичном регионе существуют различные программы, благодаря которым жизнь на пенсии точно не будет скучной и однообразной. Один из таких проектов «Московское долголетие». В нем могут принимать участие женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет и москвичи, досрочно вышедшие на пенсию по выслуге лет. Достаточно лишь оставить заявку на сайте Департамента труда и социальной защиты Москвы или по телефону. Пожилые горожане в рамках проекта могут заниматься спортом, творчеством и даже обучиться новой специальности. Правда, для очных занятий в настоящее время надо сделать прививку от COVID-19.

В Подмосковье действует аналогичный проект.