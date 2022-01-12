Астролог рассказала, как правильно гадать на старый Новый год

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Экстрасенс и астролог Светлана Проскурякова рассказала, какие гадания традиционно проводятся в старый Новый год, с 13 на 14 января.

Чтобы узнать, каким будет предстоящий год, понадобятся: вода как основной инструмент гадания, чашка и воск. В стакан с холодной водой следует вылить кипящий воск. Когда восковая фигура затвердеет, ее следует достать и присмотреться внимательно. По форме можно будет определить особенности наступившего года.

— Здесь все зависит от вашей фантазии. Если фигура вызывает у вас хорошие ассоциации — значит, год будет приятным, если не очень — будут трудности, — пояснила специалист Пятому каналу.

Чтобы достучаться до «высших сил» и объяснить им ваши желания, потребуется красная свеча, так как в гадании красный цвет символизирует силу желаний, пояснила астролог.

— Вам понадобятся чистый листок бумаги и ручка. Сосредотачиваетесь на том, чего же вы хотите, и записываете на бумаге. Затем отправляете письмо высшим силам — то есть сжигаете его, — рассказала Проскурякова.

Она заявила, что 14 января на улице стоит обратить внимание на первого встречного:

— Если это будет мужчина — год будет активным, если женщина — год будет спокойным. Если собака — у вас появится новый друг, если кошка — вам надо быть осторожным, а если птица — год будет наполнен новостями.

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