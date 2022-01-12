От бетонщика до инженера: как студенты из Москвы попали на стройку АЭС в Египте

Участники Российских студенческих отрядов из Москвы Артем Орешкин (слева) и Егор Бузаев отправятся на строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте. Несмотря на многолетнюю деятельность в РСО, для ребят это будет первый международный проект / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Московские участники Российских студенческих отрядов в январе 2022 года на месяц отправятся в Египет строить атомную электростанцию «Эль-Дабаа». Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась со студентами о предстоящей поездке и профессиональных достижениях.

В этом году для строительства атомной электростанции в Египте отбирали шестерых студентов из России. Три места достались москвичам. Один них — шестикурсник Московского государственного строительного университета Андрей Ступивцев. Он состоит в РСО с 2017 года. Студент принимал участие в строительстве Якутской ГРЭС-2, Ленинградской АЭС2, Амурской ТЭС, помогал в возведении высоток делового центра «Москва-Сити». Андрей говорит, что благодаря стройотрядам он объездил полстраны.

— В 2017 году я впервые отправился на стройку. Меня распределили в Якутию. Я думал, что Крайний Север — не самое удачное место. Платить будут мало, условия работы сложные. Оказалось наоборот: у нас была самая высокая зарплата. Было очень интересно. Тогда я еще не подозревал, что после Крайнего Севера смогу поехать в солнечный Египет на международную стройку, — сказал Андрей.

С тех пор студент вырос с должности бетонщика третьего разряда до инженера-проектировщика.

— Новички РСО занимаются несложными задачами — заливкой бетона, работой с песком, щебнем, электроинструментами, иногда трудятся на высоте. Пройдя через это, студенты становятся инженерами-проектировщиками. В Египте мы будем выполнять строительный контроль, складские и архивные работы, оформлять техническую документацию. В общем, выполнять интеллектуальные и ответственные задачи, — рассказал студент.

Не менее большой опыт в строительстве имеет и второй финалист — четверокурсник Московского государственного технического университета имени Баумана Артем Орешкин. Он состоит в РСО с 2018 года. Артем уже участвовал в строительстве железной дороги на Северном Кавказе, в 2021 году в качестве командира штаба работал в Норильске. Артем уверен, этот опыт и помог ему войти в число счастливчиков, которые поедут в Египет.

— Я не первый раз работаю на проектах «Росатома», а потому имел все шансы на успех. Еще один важный нюанс при отборе — знание английского языка на разговорном уровне. У меня с этим нет проблем, — говорит Артем.

Третий участник из Москвы — четверокурсник МГТУ имени Баумана, участник стройотряда «Малахит» Егор Бузаев. До этого он прокладывал и ремонтировал железнодорожные пути на Урале. Для него АЭС в Египте будет первым крупным объектом.

Участие в создании международных объектов — ежегодная практика для столичных студентов.

— Москвичи уже ездили на объекты в Китай, Турцию, Индию, Бангладеш. Все расходы по перелету, питанию и проживанию берет на себя одна из госкорпораций, — говорит руководитель строительного направления Московского регионального отделения РСО Вячеслав Варварин.

ЧТО СТРОИЛИ

Российские студенческие отряды принимали участие в строительстве спортивных объектов для проведения Олимпийских игр в Сочи. Кроме того, они возводили мостовые переходы во Владивостоке перед стартом в этом городе первого Восточного экономического форума. Ребята трудились на космодромах «Восточный» и «Плесецк». Бойцы стройотрядов работали на Нововоронежской, Ростовской, Курской, Ленинградской атомных электростанциях и на производственном объединении «Маяк».