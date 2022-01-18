Крещенский сочельник и Крещение Господне: как провести эти праздники правильно

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

18 января православные христиане празднуют Крещенский сочельник. А 19 января отметят Крещение Господне. «Вечерняя Москва» узнала у протоиерея Владимира Вигилянского, настоятеля храма Святой Мученицы Татианы при МГУ им. М. В. Ломоносова, как правильно провести эти праздники.

На Крещение служители церкви призывают верующих приходить не только к купелям, но и на исповедь. Во всех храмах совершается великое освещение воды. Эта традиция — напоминание о том, что Господь везде и всюду. Он освящает все естество земли, а земля создана для человека, для жизни. Без внутреннего понимания, что Бог с нами повсюду, без духовного осмысления праздника Богоявления крещенское купание в проруби просто превращается в спорт, любовь к экстриму. Конечно, великий праздник каждый год собирает большое количество людей и на свежем воздухе: обустройство купелей — крещенская традиция. Но нельзя забывать, что купание в крещенской проруби годится только для подготовленных. Окунаться в ледяную воду должны люди спортивного типа, с крепким здоровьем, не намеренные подвергать его никаким рискам.

Печенье на счастье

Крещенское утро принято начинать с питья освященной воды, а первую трапезу — с крестцов. «Кресты — особое печенье, с привкусом миндаля, рассыпчатое и сладкое; где лежат поперечники «креста» — вдавлены малинки из варенья, будто гвоздочками прибито», писал Иван Шмелев в автобиографической повести «Лето Господне». Накануне Крещения крестцы выпекали матери, загадывая благополучие для всех родных.

Обойтись без проруби

Церковь не требует от верующих обязательно окунаться в ледяную воду на Крещение, тем более этого не стоит делать во время пандемии. Священнослужители подчеркивают, что омовения можно совершать и дома в ванной: даже вода из-под крана в этот день становится «крещенской». Главное, молитва и вера в Бога.

Фото: АГН Москва

Во всем нужна мера

Нельзя набирать освященной воды больше, чем нужно. А во время этого процесса в голове не должно быть дурных мыслей — думайте о самом добром и светлом. Когда несете воду домой — нежелательно ни с кем ругаться. И запомните — нехорошо разбавлять обычную воду с освященной.

Отменить уборку

Сохранилась традиция проводить уборку накануне Крещения. Но в сам праздник лучше не работать по дому и не стирать. В Крещение вся вода обладает особыми свойствами, и тратить ее, например, для ополаскивания губки для посуды считается грешным делом.

Прогноз погоды

— Если в Сочельник луна полная — это к весеннему половодью. Если же новолуние — ближайший месяц сохранится морозная погода.

— Ясно и морозно в ночь перед праздником — лето будет сухим и жарким.

— Ночью видны звезды — осенью будет прекрасный грибной урожай.

— Солнечный крещенский день — к жаркому лету.

Совет да любовь

Если жена на Крещение трижды осыплет мужа снегом, супруги год проживут в мире. Чтобы с любимыми не ссориться, надо в полночь выйти вместе на перекресток и три раза поцеловаться. Также в этот праздник хорошо посвататься и обменяться кольцами. Такой брак будет благословлен на небесах.

Загадываем желание

Существует поверье, что в крещенскую ночь небеса могут услышать просьбы людей. Поэтому нужно загадывать желание. Одна из древних примет связана с водой: в Сочельник ею наполняют таз, а ровно в полночь смотрят на ее поверхность и загадывают желание, обращаясь к Богу.

А блины-то квадратные

Накрывая праздничный, стол помните, что блюд должно быть, согласно существующим традициям, либо 7, либо 9, либо 12. Одним из них могут быть блины, но не обычные — круглые, а квадратные (свернутые кармашком) — это обязательно привлечет в дом деньги.

Внезапная удача

Если опоздаете на автобус в Крещение — выпадет шанс, о котором вы мечтали очень долго. Но воспользуетесь вы им или нет, зависит лишь от вас самих.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сон предскажет

Если вы давно не можете найти ответы на волнующие вас вопросы — обратите пристальное внимание на свои сновидения в крещенскую ночь, на их настроение. Когда ляжете на подушку — сформулируйте свой вопрос. Сон должен подсказать, что ждет вас в будущем.

Не плакать, не ругаться

Слезы в этот праздник, как и ругань — плохой знак. Кто рыдает в Крещение — тому весь год плакать. Так что убирайте носовые платочки и постарайтесь, даже если произошло что-то неприятное, не реагировать эмоционально.

Без алкоголя!

В Крещенский сочельник верующие воздерживаются от еды до восхода первой звезды. А ужин состоит из постных блюд, притом их число на столе должно быть нечетным. Одно из главных угощений — сочиво: зерновая каша с медом, орехами и сухофруктами. Алкоголь в крещенские дни под строгим запретом. На ужин нужно собраться всей семьей, а после трапезы — сложить все ложки в одну миску и накрыть куском хлеба. Так вы притянете в дом удачу и достаток на весь год.

Храните весь год

Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Пить ее можно в течение всего года. И она не портится! Помимо религиозного, этому есть и научное объяснение. Дело в том, что воду берут из чистого источника, при низкой температуре воздуха и хранят в плотно закупоренном сосуде. Это ведет к подавлению размножения бактерий. Еще одно возможное объяснение — частое использование серебряных предметов в церковных ритуалах: ионы серебра, даже в небольшом количестве попадающие в воду, обладают бактерицидными свойствами. Тем не менее крещенская вода все же со временем теряет свои свойства, но гораздо медленнее обычной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Лапа, врач-терапевт высшей квалификации:

— Если вы все-таки решили погрузиться в прорубь, не забывайте держать дистанцию, когда стоите в очереди к купели. Окунаться не рекомендуется людям с простудными заболеваниями и проблемами с сосудами. Из-за резкого переохлаждения повышается тромбообразование. Также советую воздержаться от погружения в купель беременным женщинам, пожилым людям без подготовки и диабетикам. Переохлаждение не причинит вреда только в том случае, если оно длится не больше нескольких секунд.