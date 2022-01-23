«Отловом и стерилизацией проблему не решить»: кто виноват в нападениях бродячих стай собак

Фото: Елена Горбачева / Вечерняя Москва

В РФ участились случаи нападения бездомных собак на людей. Ежегодно в разных регионах фиксируются сотни тысяч случаев атак беспризорных псов. Некоторые жертвы не выживают. Так, в Забайкальском крае 22 января стая растерзала ребенка насмерть. В тот же день в парке имени Зайцева в Коломне пес покусал четырехлетнего мальчика. Похожая история произошла и в Калининграде двумя днями ранее. Там бродячая собака укусила за лицо 10-летнюю школьницу. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, чем обусловлено такое агрессивное поведение животных, как бороться с увеличением их популяции в регионах и почему закон часто бывает неэффективен.

Проблема в человеке

По мнению депутата Госдумы Владимира Бурматова, ежегодно в России число бездомных псов увеличивается на миллион особей. Причина тому — человеческий фактор:

— Всю проблему в первую очередь создают дачники, жители СНТ, приусадебных территорий. Они на весенне-летний период берут для охранных целей молодое потомство, а осенью, когда уезжают в города с дач, оставляют этих, уже подросших собак на произвол судьбы. И эти псы начинают искать себе новый кров и пищу, но в результате примыкают к стае бродячих псов, пополняя их ряды.

Абсолютно безответственно, по словам парламентария, поступают с питомцами в том числе и в городах. Хозяева избавляются от животных, которые уже надоели, выросли или состарились. Животное выбрасывают на улицу, и дальнейшая судьба питомца остается неизвестной, заметил Бурматов.

— Проблема — в человеке и в его отношении к животным. Что немаловажно, — говорит он, — агрессорами выступают не только бродячие собаки, но и домашние. В Бурятии и Якутии после очередного нападения псов на людей, когда прокуратура расследовала дела, выяснялось, что у собак имелись хозяева. Они просто отпустили их на прогулку, забыв предварительно покормить. Как результат — новые жертвы нападения.

Эксперт отметил, что даже домашний питомец может одичать, примкнув к стае. Инстинкты, по его словам, никуда не исчезают.

Закон не работает в полной мере

Еще одной глобальной проблемой, которая не позволяет решить вопрос со стаями одичавших псов, является неисполнение законодательных норм в некоторых регионах страны.

— По действующему законодательству при обращении с бездомными животными следует поступать следующим образом: их нужно ловить, стерилизовать, чтобы у них не было нежелательного потомства, и помещать в приют. Если это животное агрессивное и гипотетически может напасть на кого-то, то его оставляют в вольере приюта. Так как выпуску подлежат исключительно животные социальные, которые не являются стайными и не будут нападать на человека. И это ответственность ветеринара: определить, какая собака перед ним стоит и надо ли ее в дальнейшем выпускать на волю, — отметил спикер.

Однако требования этого закона исполняются не во всех регионах страны, заметил депутат.

Саботаж чиновников

Эксперт отметил, что в регионах, где часто фиксируют нападения собак, практически отсутствуют приюты:

— Выясняется, что их там нет и не было. То есть уже нарушен закон. Следовательно, приюты не строятся, животные не отлавливаются. И проверки прокуратуры, результаты которых имеются у нас на руках, подтверждают эти факты. Есть целый список регионов-нарушителей, которые систематически не выполняют свои функции. А все из-за чиновников-саботажников, которые либо настолько некомпетентны, что не могут привести в исполнение закон, либо работают в интересах коммерческих организаций, занимавшихся раньше отстрелом собак и теперь решивших вернуть себе этот бизнес. И в их интересах чиновники саботируют исполнение действующей нормы, отдавая им контракты на убийство. Так часто бывает!

Пример Москвы

Тем не менее есть города, где закон об ответственном обращении с бездомными животными работает в полной мере и дает свои плоды:

— У нас имеется огромное количество регионов, которые, соблюдая все нормы этого закона, решили проблему с беспризорными псами раз и навсегда. Например, Москва, в которой вы не встретите бездомного пса, или труп собаки, или загрызенных бездомными собаками людей. В столице работает всего 14 приютов, которые обеспечивают потребности самого большого мегаполиса Европы по устранению бездомных животных. Если на Москву понадобилось всего 14 приютов, то на небольшие города, видимо, понадобится на порядок меньше. Вот вам и ответ на вопрос: откуда бездомные псы? С одной стороны, это вина должна возлагаться на чиновников-саботажников, с другой стороны — на людей, которые плодят, а потом выгоняют своих питомцев.

Депутат отметил, что ежегодно в России появляется около миллиона бездомных животных. И отсутствие внятной региональной политики касательно стерилизации и строительства приютов только ухудшает эту статистику.

Бездомных уже не приручить

В свою очередь эксперт РКФ — FCI Ирина Швец убеждена, что отловом и стерилизацией беспризорных псов проблему не решить:

— Попытки рассказать о том, что это все некогда брошенные владельцами псы пополняют ряды свор, — ерунда. На улице они просто не выживут, за исключением единиц. Бездомные псы в чистом виде — это на самом деле собаки-парии. То есть полудикие собаки неопределенного происхождения, которых можно вполне считать полуодичавшими подвидами животных. Это не те псы, которые были ранее домашними. Это поколение животных, которые родились и выросли на воле и в принципе не нуждаются в обществе человека. Да, они в течение многих поколений живут возле нас, но, в отличие от домашних собак, размножаются самостоятельно, без селективного вмешательства человека. В популяциях этих собак идет жесткий естественный отбор, отбраковывающий все нежизнестойкие формы. И разговоры о том, что сейчас мы их всех разберем по домам или пристроим в приюты, — не более чем бред.

Эксперт отметила, что приручить таких псов невозможно. По ее словам, корень зла не в плохих хозяевах, которые выбросили питомца, «все намного прозаичнее»:

— На сегодняшний день мы не можем избавиться от бездомных собак, как бы нам этого не хотелось. Почему? Да потому что на их место придут лисы, крысы, ежи и иные дикие существа и мы получим всплеск инфекционных болезней — эпизоотию и бешенство.

На их место придут лисы и еноты

Швец отметила, что эти самые бездомные псы служат определенным барьером между людьми и дикой природой. То есть они являются санитарами, блокирующими приход в города некрупных диких хищников, способных доставить человеку значительно больше неудобств:

— Вы спросите, почему они придут? Все очень просто! Они придут на ту кормовую базу, которую занимают сегодня дикие псы. Понимаете, если не будет кормовой базы, тогда не будет ни этих свор, ни диких пришлых животных. Им просто нечем будет питаться. Кормовую базу же создаем мы, разворачивая свалки и помойки около домовых территорий, в промзонах и вблизи заводов. И задача не в том, чтобы перестрелять этих собак. А в том, чтобы ликвидировать свалки и помойки.

Собеседница «ВМ» отметила, что в Магадане уже применяли опыт по устранению одичавших стай и вместо собак «на помойки пришли медведи»:

— Это печально, так как люди были вынуждены несколько недель сидеть в осаде. В Астраханской области и Пермском крае люди не могли выйти на улицу из-за того, что волки пришли на свалки вблизи жилых домов. И там тоже решили убрать этих собак. Ничем хорошим, как видим, это не закончилось.

Свалки всему виной

Эксперт отметила, что люди сами плодят вокруг себя проблемы, создавая свалки и помойки, и пока их не ликвидируют, в России будут продолжать размножаться дикие собаки и держать в страхе людей:

— Я понимаю, что Бастрыкин приказал завести дело после случаев в Забайкалье и Коломне. Но на кого? Ведь владельцами животных, живущих на территории муниципального образования, являются представители этого региона. То есть фактически владельцами всех бродячих псов Коломны являются руководители городского совета.

Если смотреть с позиции биологии, то выясняется, что это — проблема, созданная нашими руками.

Что делать, если напала свора

По словам Швец, на территориях промзон, свалок и гаражей, где автомобилисты прикармливают бездомных зверей и приучают их к местности, категорически непозволительно находится детям, поскольку они — самая уязвимая категория.

— Ребенок до 10 лет не сможет среагировать, как взрослый, ни физически, ни морально, так как это очень большой стресс, когда атакуют псы, — говорит специалист. — Если речь идет о взрослом человеке, который оказался в зоне активности стаи, нужно для начала закрыть спину. Ведь если псы вас повалят на землю, то шансы спастись в разы уменьшаются.

Затем следует определить вожака стаи и попытаться отогнать его. Убежит он — остальные отправятся вслед за ним, заметила спикер.

Отогнать стаю можно исключительно в том случае, если спугнуть вожака. Для этого следует использовать шокер, газовый баллончик или камень.

Главное правило — не бежать: псы на четырех лапах бегут намного быстрее, чем человек, заключила Швец.

На момент написания данного материала глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подготовить правки, которые могут быть внесены в законодательство, после гибели людей в результате нападения бродячих собак, сообщается на официальном сайте ведомства.

Соответствующее указание о подготовке изменений было дано в связи с сообщениями о гибели семилетнего ребенка в Забайкалье, ставшего жертвой своры собак.

Ранее с инициативой об изменении законодательства выступил губернатор Забайкалья Александр Осипов. В своем обращении он отметил, что после стерилизации пойманные животные вновь возвращаются на улицы и некоторые из них представляют угрозу. Осипов подчеркнул, что такая ситуация наблюдается практически во всех городах Сибири и Дальнего Востока.

Ранее Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели девочки в Забайкальском крае в главное следственное управление СКР. Он также заявил о необходимости проверить сообщения жителей региона о том, что местные власти долгие годы не решали проблему с бродячими животными.