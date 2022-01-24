Оформление станции БКЛ «Сокольники» посвятят первопроходцам метро

Слесарь бригады отделочников Талайбек Таштаналиев работает на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро / Фото: Пресс-служба АО Мосметрострой

24 января заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро.

На станции сейчас продолжаются работы по внутренней отделке. Строители монтируют объемные металлические буквы названия на путевых стенах. Надпись получилась выгнутой формы из нержавеющей стали. Она выполнена индивидуальными шрифтами на фоне глянцевых плоскостей черного цвета.

— Станция «Сокольники» сегодня находится в высокой степени готовности, — заявил Андрей Бочкарев. — В платформенной части активно ведутся архитектурно-отделочные работы.

Как отметил руководитель Строительного комплекса, всего здесь будет размещено шесть надписей. Строители в настоящий момент продолжают устанавливать декоративные панели на потолке по мере прокладывания инженерных коммуникаций.

— Параллельно ведутся отделка технических помещений и кассового зала, благоустройство территории с обеих сторон строительной площадки, — добавил Андрей Бочкарев.

По словам генерального директора компании-подрядчика Сергея Жукова, изначально пусковая станция северо-восточного участка Большой кольцевой линии проектировалась под рабочим названием «Стромынка».

— Со временем стало понятно, что завершение основных строительных работ не только совпадает с 90-летним юбилеем Мосметростроя, но и символично ее расположение в непосредственной близости от одной из первых станций городской подземки, — сказал он. — Эти факты подтолкнули архитекторов и строителей посвятить новую станцию первопроходцам метро.

Станция расположена на Сокольнической площади. Здесь разместится два подземных вестибюля, которые выведут пассажиров к парку «Сокольники» и Русаковской улице. «Сокольники» станут пересадочным узлом с одноименной станцией Сокольнической линии. Ее открытие запланировано в 2022 году вместе со станциями «Рижская» и «Марьина Роща» в составе северовосточного участка Большого кольца.

Также Андрей Бочкарев рассказал о ходе сооружения электродепо «Аминьевская». Вместе с «Замоскворецким» и «Нижегородским» оно будет обслуживать составы Большой кольцевой линии.

— Началось сооружение отстойно-ремонтного корпуса будущего электродепо «Аминьевское», — отметил он. — Сооружается фундаментная часть: более чем на 60 процентов выполнена забивка свай, установлено более трети ростверков — бетонных конструкций верхней части фундамента. Ведется монтаж металлоконструкций.

Строится депо на территории бывшей промышленной зоны площадью около 15,7 гектара. Всего здесь появится более сорока зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания поездов. Уже практически выполнен демонтаж объектов промзоны и утилизированы отходы сноса стоявших здесь строений. На стройплощадке возведен временный бытовой городок.