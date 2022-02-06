«Травля — это способ коммуникации»: почему нельзя игнорировать буллинг

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Травля ребенка в школе, согласно опросам, один из самых серьезных страхов родителей. А по мнению экспертов, проблема буллинга сегодня обострилась настолько, что стоять в стороне, игнорируя ее, категорически невозможно.

Выступая на съезде уполномоченных по правам ребенка, детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила о взрывном росте числа обращений по поводу травли и конфликтов в учебных заведениях. Четверть всех жалоб в аппарат детского защитника связана именно с этой проблемой. Но как ее решать на законодательном уровне, пока не понятно, несмотря на создание еще в прошлом году рабочей группы, намеренной заняться правовыми вопросами безопасности детей и педагогов в учебных заведениях.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, депутаты очень рассчитывают на помощь экспертов — психологов, суицидологов, педагогов и представителей родительской общественности.

Разобраться, в чем причины школьной травли, понять, как ее предотвратить и как на нее реагировать, действительно непросто. Слишком уж болезненная тема, которую до недавнего времени общество предпочитало не обсуждать. И то, что сейчас она становится поводом для серьезного открытого разговора, уже огромный шаг, отметили участники круглого стола, прошедшего на днях в режиме онлайн.

Среди них — представители профильных НКО, таких как Рыбаков Фонд, «Журавлик», «Шалаш», занимающихся проблемой буллинга, а также Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании и столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

— Масштабы проблемы, по данным ЮНЕСКО, вызывают беспокойство во всем мире, — говорит представитель организации, советник по образованию и здоровью для стран Восточной Европы и Центральной Азии Тигран Епоян. — Более 30 процентов детей и подростков во всем мире подвергаются насилию в школе и киберпространстве.

Дети и подростки, которые систематически подвергаются буллингу, почти в три раза чаще чувствуют себя чужими среди одноклассников и в два раза чаще пропускают школьные занятия. В среднем каждый третий школьник сталкивается с темой травли. Одни становятся жертвами, другие агрессорами, а кто-то просто наблюдает со стороны.

Новости о случаях травли, произошедшие в разных регионах страны, появляются с устрашающей регулярностью. «Дразнили, подавляли, бойкотировали, толкали, били, издевались…» — и всегда кого-то одного. Это, по оценке экспертов, одна из устрашающих особенностей буллинга. В документальном фильме «Я встретил тех, кто меня травил», фрагменты которого были показаны на круглом столе, собраны разные истории, интервью с жертвами и агрессорами, в попытке понять: а почему вообще это происходит?

— Меня самого травили, когда я был маленький, — признается подросток Филипп. — А буллинг — это как организованная преступность: несколько людей собираются и выбирают жертву. Причем иногда даже не понятно, по какому принципу, признакам. Жертва травли не обязательно из бедной семьи, не всегда белая ворона… Может быть умным. Иногда причиной становится неординарная внешность. Помощь взрослых в таких ситуациях, конечно, нужна. В нашем случае учителя сказали: «Вы неправы, пожмите друг другу руки». И все! А лучше бы объяснили, что нельзя быть человеком толпы…

По мнению руководителя антибуллингового проекта «Травли NET» Ольги Журавской, случаи насилия не прекратятся, если взрослые будут отдавать решение вопросов об этике и морали на откуп детям.

Кадр из фильма «Школа выживания» / 2008 год

— Насилие и агрессия — не детская тема, — говорит она. — При этом не каждый взрослый, даже учитель, понимает, что между конфликтом и буллингом — большая разница. Конфликт происходит один на один, силы в нем равны. А вот травля — это всегда «много против одного» и никто не хочет договариваться. Конфликта бояться не надо, нужно учиться его разруливать.

В травле, когда все «дружат» против одного, это практически невозможно, потому что это негативный тип коммуникации. Страшно, когда к травле в школе присоединяется кибербуллинг.

Это водородная бомба для ребенка. Как происходит эскалация: первые две недели — вербальные приставания, потом начинаются оскорбления в соцсетях, травля выходит за пределы класса, ее география расширяется. А дальше буллинг переходит в физическую агрессию.

Достоянием гласности случаи травли становятся как раз на этом этапе. Дети, принявшие участие в буллинге одноклассника, не просто издеваются, а записывают свои действия на видео и распространяют его в соцсетях. Как отмечает специалист столичного социально-реабилитационного центра «Возрождение» Андрей Рузиев, буллинг наиболее характерен для учеников 6–8-х классов: дети до 14 лет отличаются особой жестокостью, поскольку не боятся уголовной ответственности. «Мало кто из инициаторов травли признает свою вину, чаще звучит: «он заслужил», «он сам виноват», «мы вообще ни при чем», — рассказывает эксперт.

При переводе на удаленку случаи кибербуллинга среди подростков участились, утверждает научный сотрудник Центра исследований современного детства Александра Бочавер.

— Беда в том, что у родителей и подростков разный взгляд на эту проблему, — говорит она. — Подростки редко о ней рассказывают папам и мамам, взрослые очень часто не в курсе ситуации. Причина молчания — сепарация от родителей: мол, это моя жизнь, мои проблемы, буду решать сам. А последствия пережитой травли испытывают и жертвы, и агрессоры, и наблюдатели: шлейф боли, вины, стыда, страха и прочих переживаний. Буллер, как правило, транслирует жестокость, которую он испытал на себе, например в семье. А свидетель травли одноклассника переживает из-за того, что не чувствует в себе сил вступиться и не знает, как поступить, даже если понимает, что ничего не делать — неправильно.

Для того чтобы понять, как защитить детей от травли, необходимо объяснить им, что мир не черно-белый, полагает доктор педагогических наук Дима Зицер.

— Это лекарство номер один, — комментирует эксперт. — Буллинг — это упрощение отношений по принципу «есть хорошие и плохие». Задача взрослых, особенно педагогов — усложнять. Дети должны понимать, что мы — разные и можем вступать в противоречия. Нужно говорить с ними не о том, чем мы похожи, а чем мы отличаемся друг от друга и что мы прекрасны в своем разнообразии. И каждый ребенок должен понимать, в чем его особенность.

Согласен с этой позицией и доктор психологических наук, академик РАО, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Асмолов, отметивший, что причину буллинга не стоит искать «под фонарем», надо разобраться в истоках феномена.

— Мережковский написал книгу «Грядущий хам» еще в начале прошлого века, — объясняет ученый. — Если мы не поймем историко-эволюционных и социокультурных аспектов появления травли, мы никогда не приблизимся к решению проблемы. В разные эпохи, в разных культурах травля выступала как ключевой механизм ликвидации разнообразия. Она была всегда в качестве инструмента погашения тех, кто выделился, стал непохожим. Унижения, отчуждение в самых разных формах, кража человеческого достоинства — это могучий социально-психологический механизм. Если в обществе ценностной установкой является торжество незначительности, уничтожение разнообразия, мы будем продолжать иметь дело с травлей.

Буллинг в школе — это отражение социально-ценностной установки общества. Значит, надо менять нравственные ориентиры. А у нас сейчас для подростков конфликт становится нормой. Было ли это раньше? Вспомните фильмы «Чучело», «Пацаны». Правы те, кто обсуждает разные техники борьбы с этим явлением. Но надо понимать причины роста агрессии и ксенофобии, нарастающие в обществе.

Одна из самых серьезных проблем, провоцирующая распространение травли в школе, по мнению большинства экспертов, связана с отношением к ней родителей. По статистике большинство пап, услышав жалобы ребенка на то, что его обижают в школе, отвечают примерно так: «Ударили — дай сдачи, плюнули — плюнь в ответ!» Мамы более осторожны и предпочитают советовать своим чадам дистанцироваться от задир, дружить с «хорошими» детьми. Дети, ставшие свидетелями травли, чаще рассказывают об этом своим родителям. А те, как правило, советуют не вмешиваться: мол, тебя не трогают, и слава богу.

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Подобные посылы не верны и опасны, утверждают специалисты, напоминая случай, произошедший в одной из российских школ: после совета родителей «дать сдачи» подросток пришел в школу с топором, напал на учеников и учительницу, а затем поджег класс. Пострадали шесть человек, а сам нападавший пытался покончить с собой.

«Травля — это способ коммуникации, которую им позволили взрослые», — отмечает директор социальных проектов одной из соцсетей Александра Бабкина. При этом, согласно исследованиям, 50,1 процента школьных учителей говорят, что не знают, как бороться с буллингом и предпочитают утверждать, что их ученики с травлей не сталкиваются. Подростки же в подавляющем большинстве признают проблему, но говорят, что не знают, кому о ней рассказать и как реагировать.

— Тема буллинга должна начинаться с разговоров о том, как мы вообще общаемся, — уточняет академик Асмолов, в очередной раз подчеркивая, что травля — явление общевозрастное.

Статистика — вещь наглядная. Согласно результатам социологических исследований, сегодня 58 процентов пользователей испытывали на себе разные формы агрессии в сети. 28 процентов мужчин сталкиваются с кибербуллингом, чаще всего их травят за неудачи в жизни. Страдает от буллинга и 21 процент женщин. Они в основном подвергаются насмешкам и оскорблениям за внешность: не то надела, не так накрасилась.

52 процента граждан старше 18 лет говорят, что никогда не заступались ни за кого в интернете, поскольку боятся, что агрессия перекинется на них самих. 29 процентов взрослых пользователей соцсетей признаются, что ведут себя агрессивно, однако уточняют, что тем самым пытаются восстановить справедливость. При этом только 5 процентов испытывают вину за буллинг.

Понятно, что борьбу с травлей в детской среде взрослым стоит начинать с себя.

— Вопрос коммуникаций — это большая работа детей, учителей и родителей, — говорит руководитель психологической службы «Травли нет» Мария Зеленова. — Нужно не прятать голову в песок, не скрывать проблему, а решать ее.

Кризисный психолог Ангелина Лангинен предлагает создавать в социальных сетях пространство, где каждый ребенок и родитель мог бы высказаться и получить консультацию профессионального психолога. А исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Соленов считает, что в школах нужны система профилактики травли и механизм противодействия буллингу, к внедрению которых должны быть привлечены отцы.

Конечно, хорошо бы получить готовую инструкцию, как обезопасить своего ребенка от возможной травли со стороны сверстников. Но каждая ситуация уникальна и зависит от многих факторов, главные из которых — окружающая среда, в которой воспитываются дети, и их отношения с родителями. А признание проблемы — первый, но очень важный шаг к ее решению, — уверены специалисты.

«Дети смотрят на то, что делают взрослые, — высказывает свою точку зрения на портале «Вместе против буллинга» психолог и педагог, лауреат премии президента РФ в области образования Людмила Петрановская. — У нас до сих пор, по опросам, до половины детей физически наказывают дома. Ребенок, придя в этот мир, не знает, что правильно, а что нет. Это родители и общество формируют модели его поведения. Если тебе не нравится, как кто-то что-то делает, можно с ним поговорить. А можно — треснуть. Что выбирают взрослые — вот вопрос».

И дети наши ждут ответа.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВЗРОСЛЫМ

Постарайтесь спокойно разобраться в ситуации: поговорите с классом, учителем, родителями и в первую очередь с буллером.

Установите реальные причины такого отношения к ребенку.

В случае необходимости обратитесь к психологу, Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Смена класса или школы не решает сути проблемы.

И ДЕТЯМ