Тепличные растения: с какими психологическими проблемами сталкивается молодежь

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Время трудное, спору нет. Экономические проблемы, беспокойство о собственном здоровье и близких людей, вынужденная необходимость пересматривать планы на будущее, отказываться от каких-то привычек и даже менять образ жизни шлейфом потянули за собой множество психологических проблем. О них российские и международные эксперты предупреждали еще в самом начале ситуации с коронавирусом. Вот и в докладе Российского общества психиатров отмечается, что пандемия COVID-19 провоцирует повышение тревожности и стресса. А насколько успешно справляется человек с негативным влиянием действительности, напрямую зависит от того, какой возрастной кризис он сейчас переживает, утверждают ученые. Причем, помимо пубертатного периода и кризиса среднего возраста, известными своими эмоциональными качелями, специалисты насчитывают уже около десяти этапов человеческой жизни, на переломе которых может случиться психологический сбой.

Здесь-то и начинается путаница: согласно исследованию, проведенному недавно Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представители каждой возрастной группы заявили, что именно они наиболее подвержены эмоциональным кризисам.

— Любой из нас переживает несколько стадий своего физического, умственного и психологического развития, — комментирует социальный психолог Илья Суровцев. — Это нормальный, естественный процесс, который, как правило, связан с физиологией, функциональной перестройкой организма, формированием личности. Болезненно или спокойно человек проходит этапы взросления, полового созревания, вступления в зрелость, а потом и в старость, во многом зависит не только от темперамента, характера, биологических особенностей, но и от взглядов на жизнь вообще.

Один может и не заметить, как перешагнул, например, средний возраст. А другой, напротив, впадет в рефлексию, тоску и уныние на несколько лет. Но когда на возрастной кризис накладываются негативные внешние обстоятельства, сохранить эмоциональную стабильность, конечно, сложнее. В состоянии такого двойного удара по психике особенно важно не поддаваться деструктивным мыслям. И, как показывает практика, наличие жизненного опыта играет в этом далеко не последнюю роль.

Еще в прошлом году аналитики Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава сообщили, что стресс из-за удаленной учебы сказался на психическом состоянии более 80 процентов школьников. Депрессивные состояния специалисты выявили более чем у трети учеников. Мало того, детские психологи отметили, что во время пандемии у дошколят стал особенно остро проходить кризис трех лет.

— В это время у ребенка формируется понимание собственного «я», начинает вырабатываться характер, —объясняет педагог-психолог столичного образовательного центра Ольга Красновская . — А когда обстоятельства постоянно меняются —то ходим в садик, то сидим дома, —дети дезориентируются, начинают чаще капризничать, бунтовать. В этом возрасте важно приучить ребенка к определенному жизненному распорядку, а когда его нет, беспокойные настроения малышей неизбежны.

Однако, по данным доклада Российского общества психиатров «Психологическая и психиатрическая помощь в период пандемии COVID-19», наиболее высокие показатели ситуативной тревожности сегодня наблюдаются среди граждан страны в возрасте от 18 до 24 лет. Среди причин сами представители молодого поколения отмечают скуку, снижение физической активности и повышенное чувство одиночества.

— Ни в какое другое время не происходит столько изменений в человеческом организме, как в подростковый период, —говорит психолог Илья Суровцев. — Это время становления, взросления, ошибок и открытий, радости познания мира и первых разочарований. Подростки, решая один из главных вопросов «кем быть, каким быть», полны противоречий, весь пубертатный период проходит в непредсказуемости и бросаниях из крайности в крайность. В наши дни в силу множества обстоятельств переходный период у многих затягивается.

Кстати, по версии западных исследователей, это происходит из-за того, что родители в наши дни могут позволить своим детям более длительный период находиться на этапе взросления. На мой взгляд, это всего лишь лояльная трактовка инфантилизма, который стал отличительной особенностью нынешнего молодого поколения. Конечно, воспитание тому виной. Излишне опекая, мы не даем детям взрослеть.

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Отсюда и затяжной пубертат, который нередко продолжается до следующего возрастного кризиса.

Кризис четверти жизни ученые начали отмечать сравнительно недавно и, как ни парадоксально, связывают его с развитием технического прогресса. Мол, чтобы стать конкурентоспособным в век цифровых технологий, молодому поколению необходим дополнительный этап подготовки к самостоятельности.

— Особенно это касается тех, кто оканчивает вузы, — комментирует кандидат педагогических наук Елена Карпова. — Большинство студентов, особенно дневных отделений вузов, материально зависят от пап с мамой. Но и сразу после получения диплома о высшем образовании мало что меняется: самостоятельным-то быть хочется, но к ответственности за свою жизнь на деле мало кто готов. Да и с трудоустройством у многих проблемы: работодатели не слишком лояльны к тем, у кого нет опыта. Все эти обстоятельства неизбежно провоцируют комплексы и депрессию. А тут еще и ограничительные меры, связанные с пандемией, существенно изменили условия как на рынке труда, так и в организации жизни в целом. Тем, кто еще не очень крепко стоит на собственных ногах, такие испытания даются особенно нелегко.

По данным опроса социальной сети LinkedIn, 75 процентов молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет в доковидные годы испытывали тревогу, связанную с карьерой. Сегодня исследователи утверждают, что к этим переживаниям добавились депрессии по поводу личных отношений.

Посты на тему «Жизнь остановилась» сегодня не редкость в социальных сетях и новомодных стримах. Подростки и студенты, вроде бы уже перешагнувшие пубертат, с равной степенью отчаяния жалуются друг другу на ограниченность контактов, редкость личных встреч и невозможность в подобных условиях устроить личную жизнь.

«Поступила в московский вуз, потому что хотела уехать из своего маленького городка, — пишет в одной из соцсетей первокурсница Ольга П. — А в итоге мне пришлось из общежития возвращаться домой. Учеба у нас по-прежнему дистанционная, с редкими посещениями вуза для сдачи контрольных и курсовых. Удовольствий абсолютно никаких, время уходит… счастья — нет!»

— Давайте честно: современное молодое поколение выросло в благоприятных условиях, комфорт оно ценит, а справляться с какими-либо проблемами особо не умеет, — продолжает эксперт. — И с такой глобальной, общемировой проблемой, как пандемия, нынешняя молодежь столкнулась впервые.

А студенческие годы, как известно, это не только учеба, но и веселые компании, первая любовь, формирование дружеских связей, опыт создания семьи. Конечно, сейчас все это отчасти поставлено на паузу. Оттого и стрессы, чувство одиночества, охватившие многих. Подобную точку зрения высказал и директор ВЦИОМа Валерий Федоров. «Тепличному растению и под сквозняком непросто, а уж если начинается буря, то многие из них не выдерживают напряжения», — отмечает он. А вот самая экономически активная часть населения, по мнению аналитиков, с повышенной тревожностью в целом справляется.

И даже пресловутый кризис среднего возраста, которому, по статистике, подвержен каждый второй, не слишком влияет на картину в целом. Авторы доклада Российского общества психиатров объясняют это тем, что люди в возрасте от 30 до 45 лет «в большей степени включены в социальную активность, что позволяет им выработать эффективные механизмы, чтобы справиться с ситуацией, вызванной пандемией».

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— Это совсем не значит, что представители данной возрастной группы вдруг все разом перестали рефлексировать, — комментирует психолог Илья Суровцев. — Но опять-таки, с учетом позднего взросления и одновременно с увеличением продолжительности жизни терзания о том, что жизнь проходит, а многое еще не испробовано, не реализовано, не все мечты воплощены, теряют некоторую остроту. А экономический кризис к тому же еще и отвлекает от подобных переживаний, поскольку именно люди этого возраста в семье в первую очередь определяют финансовую ответственность за благополучие детей и стариков. К 30 годам человек уже все-таки, как правило, вырабатывает чувство ответственности, а трудные времена заставляют мобилизоваться. Психологически эта ситуация, напротив, поддерживает, так как дает уверенность в собственной значимости, поскольку он необходим близким людям.

Правда, некоторые эксперты сегодня предполагают, что в ситуацию может вмешаться не возрастной, а гендерный аспект. Спад экономики, потеря работы и снижение доходов могут ударить по эмоциональному состоянию представителей сильного пола, полагает семейный психолог Людмила Федотова.

— Не дай бог, если возникновение материальных проблем совпадет с кризисом среднего возраста, — говорит она. — Мужчины сложнее женщин адаптируются в сложных ситуациях, они, как говорится, дольше «запрягают», в большей степени склонны к самобичеванию, лежа на диване.

Вспомните 90-е годы. Ведь неслучайно именно на них пришелся взлет женского лидерства в нашей стране. Пока мужская половина раздумывала о трудностях жизни, переживая радикальные перемены, на амбразуру бросились женщины, почти инстинктивно стремясь во что бы то ни стало обеспечить, защитить от безденежья свои семьи. Впрочем, не исключено, что мужчины позиции не сдадут. Как показывают социологические исследования, современные представители сильной половины в большей степени ориентированы на семью, они хотят принимать участие в воспитании детей и заботиться о семье. Во многом, кстати, этому способствовал опыт их детства, когда отцы в подавляющем большинстве перекладывали заботу о детях на матерей. Сейчас тенденции другие. И это хорошо. Вообще внимание к семье, близким, тесное, живое общение с ними — отличное лекарство от депрессий и самобичевания.

Предпенсионный возраст, по оценке аналитиков, весьма неблагоприятный фактор для формирования тревожно-депрессивных тенденций. И представители этой возрастной группы в прогнозах о том, кто в период пандемии окажется наиболее уязвимым, попали в группу риска. Однако жизненный опыт пришел на помощь. Несмотря на то что россияне в возрасте 45–5 лет в большей степени пострадали от экономических проблем, многие из них пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

Да, непросто. Тем не менее, по оценке специалистов, это говорит о том, что люди не хотят сдаваться под гнетом негативных обстоятельств. Так, по данным рекрутинговых агентств, почти половина респондентов предпенсионного возраста, сокращенных во время пандемии, заявили, что хотят пройти переквалификацию, чтобы иметь возможность и дальше трудиться.

Среди групп, рискующих подвергнуться стрессу, не оказалось и пенсионеров.

«Старшая возрастная группа также отличается относительно высоким адаптационным потенциалом, возможно, отчасти в силу богатого социального опыта и большим, чем в остальных возрастных группах, количеством социальных гарантий», —отмечается в докладе Российского общества психиатров.

Действительно, именно представители старшего поколения показали особую стойкость во время объявленных локдаунов и периодов самоизоляции. В Москве, например, несмотря на временное закрытие кружков, клубов и секций, которые посещали пенсионеры в рамках программы «Московское долголетие», люди без дела не сидели. Одни приняли участие в городских программах, например, «Онлайн-няня», другие продолжили заниматься творчеством и спортом.

—Я родилась сразу после войны, —говорит 76-летняя москвичка Анна Бекасова. —И времена тогда были куда сложнее, чем сейчас! И лишений, и болезней было много… Но родители нас с братьями подняли, работали до седьмого пота, несмотря ни на что. Да они и слова-то такого «депрессия» не знали! Кризисов на моем веку было хоть отбавляй. Но жизнь, она такая — с трудностями и радостями вперемешку. Киснуть нельзя, от этого душой стареешь, сколько бы лет тебе ни было.

КСТАТИ

На китайском языке слово «кризис» пишется двумя иероглифами: один означает понятие «опасность», а другой — «возможность».

А У НИХ ТАК

За рубежом пандемия тоже больнее всего ударила по молодежи. В первую очередь это связано с вынужденными переездами обратно к родителям: в Америке, например, 63% студентов потеряли работу и оказались неспособны оплачивать съемное жилье. А в Европе многих учащихся вузов попросили покинуть общежития в связи с ужесточением мер, связанных с пандемией. Так, в Хорватии число молодых людей, проживающих в отчем доме, за этот год выросло в два раза.