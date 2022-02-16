Новейший ракетный комплекс работает без изъяна

Военнослужащий с ПЗРК «Верба» во время показательных выступлений на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на полигоне Раевский в Новороссийске / Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Войска России и Белоруссии проводят крупные совместные маневры «Союзная решимость — 2022». Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства. Сейчас проходит проверка сил реагирования для общей защиты с привлечением значительной части военного потенциала двух братских государств.

Небо на масштабных учениях российских и белорусских войск «Союзная решимость — 2022» прикрыто непробиваемой системой противовоздушной обороны.

Защита от самолетов условного противника на предельных дальностях — дальнобойные С-400, комплексы ПВО «Тор-М2» и «Бук-М3» собьют чужие крылатые ракеты, а от разведывательных и ударных беспилотников воздух зачистят новые российские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».

Эффективность таких «ручных зениток» проверена боевой практикой в Сирии, где они показали отличные результаты. Международные террористы перестали корректировать огонь своей артиллерии с помощью беспилотных летательных аппаратов, после того как появившиеся на театре боевых действий новые «Вербы» стали гарантированно поражать дроны с первого пуска ракеты.

Главная задача боевых расчетов ПЗРК «Верба» — защита войск на марше и на боевых позициях. Они прикрывают подразделения от налетов чаще всего встречающихся на передовой воздушных целей — вертолетов и беспилотников. «Верба» способна поражать любые вражеские летательные аппараты на высотах от 10 до 4500 метров и на дальности до 6 километров. Фактически это полностью перекрывает и весь высотный диапазон фронтовой авиации: штурмовиков и тактических бомбардировщиков. Важным преимуществом нового комплекса противовоздушной обороны является высокая вероятность поражения таких целей, как все более и более применяемые в современных вооруженных конфликтах беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

У нового ПЗРК ракета с уникальной трехспектральной головкой самонаведения. Она «видит» цели сразу в трех диапазонах — ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных. Поэтому «умный» боеприпас способен далеко на подлете отличить самолет, вертолет или дрон от защитной тепловой ловушки и верно выбрать цель. Благодаря этому в ПЗРК «Верба» в полной мере реализован принцип «выстрелил и забыл». После пуска ракеты от солдата-оператора больше ничего не требуется, он может немедленно укрыться в окопе или блиндаже.

Применение новых технологий позволило увеличить зону обстрела воздушных целей с невысоким тепловым излучением. Также снижен расход ракет для поражения одного объекта. Еще «Вербу» от иностранных аналогов подобного класса отличают повышенные характеристики по чувствительности, точности, устойчивости к помехам и селективности целей. Поэтому сегодня российские переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» по праву считаются лучшими в мире.

В состав комплекта ПЗРК «Верба» входит портативный радиолокатор «Гармонь». Он сканирует воздушное пространство в радиусе до 80 километров. При необходимости новый ПЗРК может получать информацию о воздушных целях и от других радаров. Это произойдет при интеграции нескольких комплексов «Верба» в общую систему противовоздушной обороны назначенного района или важного объекта. В этом случае тактический комплекс автоматизации средств ПВО «Барнаул-Т» позволит в целях более качественного уничтожения воздушных целей распределить их между несколькими стрелками-зенитчиками как заранее, так и непосредственно в ходе боя.

«Лесопосадками» современных переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» наши военные сейчас в первую очередь занимаются в ударных частях и подразделениях Вооруженных сил (первыми их получили десантники), а также на особо угрожаемых направлениях. Ракетные комплексы «Верба» в 2022-м получат дислоцированные под Москвой соединения.

Фото: РИА Новости

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Мураховский, военный эксперт, полковник в отставке:

— Российская система противовоздушной обороны в последние годы существенно усилилась на всех уровнях. Надо особо отметить качественное улучшение автоматизации процесса управления противовоздушным боем. Теперь от момента обнаружения цели до пуска ракеты стрелком-зенитчиком проходит минимальное время. Это позволяет успешно выполнять боевые задачи по прикрытию войск от воздушных атак и ракетных обстрелов.

Надежное оружие для бойцов специальных подразделений

В войска Минобороны России запланированы поставки новых пистолетов с глушителем. 9-мм самозарядный «Удав». Разработанный специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации «Ростех», он заменит заслуженный, но устаревший ПМ — пистолет Макарова. Новинка предназначена для поражения живой силы противника на дальности до 100 метров, в том числе защищенной средствами индивидуальной защиты. Оружие будет серийно выпускаться в двух комплектациях: общевойсковой и специальной. На форуме «Армия» разработчиками были продемонстрированы оба варианта исполнения — как на статическом показе, так и в динамике.

Как сообщает пресс-служба Ростеха, разработанный ведущим инженером-конструктором Иваном Козловым пистолет входит в созданную в ЦНИИточмаш «змеиную» линейку, включающую в свой состав также модели «Гюрза», «Полоз» и «Аспид». В сравнении с ПМ пистолет 6П72 «Удав» имеет ряд преимуществ. Оружие получило универсальную планку Пикатинни, на которую крепятся лазерный целеуказатель или фонарь. При длине 206 мм и толщине 36 мм пистолет без патронов весит всего 780 граммов. Такого веса удалось достичь благодаря применению конструкторами современных полимерных материалов. Например, кожух прибора для бесшумной стрельбы (ПБС) изготовлен из углеволоконного материала карбон, который позволил значительно снизить массу.

Конструкция ПБС предусматривает сменный теплопоглощающий элемент, за счет этого обеспечивается низкий уровень звука при стрельбе. Улучшена эргономика.

Важным преимуществом нового оружия является большая емкость магазина. У «Удава» он вмещает 18 патронов. Это можно считать одним из лучших показателей в мире. Контролировать расход боеприпасов в бою военнослужащему поможет располагаемый в магазине указатель их количества. Еще одной из новинок этого стрелкового оружия стали патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей повышенной пробиваемости. С такими боеприпасами и в специальной комплектации с глушителем «Удав» станет надежным элементом вооружения бойцов подразделений специального назначения, которым по боевому предназначению приходится решать множество разнообразных задач.

ЦИТАТА

Сергей Щойгу, министр обороны Российской Федерации:

— Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача к концу 2022 года довести уровень современности образцов вооружения, военной и специальной техники до 72,7 процента.

СПРАВКА

Оружие и специзделия, разрабатываемые ЦНИИточмаш, позволяют уберечь в бою не только людей, но и военную технику. В конце минувшего года на вооружение армии был принят защитный боеприпас под индексом 3ВД35. Он предназначен для нейтрализации высокоточного оружия противника с лазерной, оптической и тепловой системами наведения.

Фото: РИА Новости

«Белый лебедь» взлетит весной

Стратегический ракетоносец Ту-160М новой постройки российские Воздушно-космические силы получат с опережением графика.

Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Изначально планировалось передать новый самолет в состав Дальней авиации в конце 2023 года, но авиастроителям удалось значительно сократить сроки работы, и теперь самолет для госиспытаний и постановки на вооружение Минобороны получит в конце второго квартала 2022 года. Полет на высоте 600 метров продолжался около 30 минут. Летчики-испытатели произвели различные маневры, которые позволили проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Все в полном порядке.

За красоту и изящество линий Ту-160 называют «Белым лебедем». Но наши военные ценят его не за внешний вид, а за боевые качества. Этот стратегический ракетоносец — самый крупный и самый мощный в мире сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. При наибольшей среди авиационных носителей ядерного оружия максимальной взлетной массе он является самым скоростным из стратегических бомбардировщиков.

Решение возобновить производство Ту-160, прекращенное после распада СССР, было принято в 2015 году. Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец поднялся в небо 12 января 2022 года. Хоть «Белый лебедь» новой постройки и сохранил внешний облик, но по сути Ту-160М — это совершенно новый самолет. Он создан на инновационной технологической базе с применением цифровых технологий. Системы и оборудование ракетоносца обновлены и модернизированы на 80 процентов, установлены новые комплексы радиоэлектронной борьбы и современные системы навигации. Новый двигатель НК-32 второй серии обладает значительно улучшенными характеристиками, что позволит стратегическим ракетоносцам увеличить дальность полета на 1000 км.

Ту-160М оснащен и новыми образцами вооружения. У «Белых лебедей» теперь есть ракеты обратного старта. Они смогут уничтожать цели, атакующие самолет сзади — ракеты комплексов противовоздушной обороны и истребители противника.

РЕКОРД

19 сентября 2020 года два Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов такого класса. Летчики ВКС России находились в воздухе над нейтральными водами Северного Ледовитого и Тихого океанов, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров.