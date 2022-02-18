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Учиться никогда не поздно: нужны ли образовательные программы для взрослых

Ольга Маркова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Учиться никогда не поздно: нужны ли образовательные программы для взрослых
Фото: Александр Кожохин /Вечерняя Москва

Учиться, учиться и еще раз учиться. Нужно ли это взрослым? Как заставить себя потратить на учебу время и деньги? На тему «Образовательные программы для взрослых» «Вечерняя Москва» поговорила с разработчиком образовательных, просветительских, профориентационных программ, экспертом и руководителем федеральных проектов Анастасией Преображенской.

По достижению восемнадцатилетия вопрос образования становится сугубо личным решением. До этого момента обучение считается обязательным, за чем следит государство. А затем человек сам решаете, что ему нужно, и в каком объеме. А термин «обучение взрослых», как правило, входит в программу дополнительного образования и переподготовки, рассказывает президент Фонда содействия развитию науки, образования и медицины Анастасия Преображенская.

Учиться можно в любом возрасте.

Никаких ограничений по возрасту для получения любого образования в России нет.

— Как школьное, так и при прохождении отбора бесплатно одно высшее (с 2021 года второе высшее образование в сфере искусств, на конкурсной основе), можно получить за государственный счет, — отмечает эксперт.

Если уже есть образование.

Получив после школы среднее специальное, высшее образование можно идти по пути переподготовки, программ MBA (квалификация MBA позволяет стать руководителем среднего и высшего звена), поступить на второе высшее. Минимальный срок профессиональной переподготовки — 250 академических часов, средняя продолжительность — от 250 до 500 часов.

Если нет даже школьного образования.

Если человек получил только школьное образование или не имеет даже его, и его образ жизни не требует получения диплома в вузе (для чего нужен аттестат), то он может заниматься самообразованием на курсах, нетворкингах (построение сети деловых связей), программах акселерации и прочем. По словам специалиста, тут нет никаких регламентов: акселератор (социальный институт поддержки стартапов) может длиться до года, а нетворкинг пройдет в виде торжественного ужина в ресторане.

— Курсы, тренинги, семинары могут как иметь диплом государственного образца, так и нет. Это никак не влияет на их эффективность. Самое главное — это получение знаний и конкретных навыков, — подчеркивает Преображенская.

Самые современные виды обучения и обмена информацией — нетворкинг и программы акселерации, добавляет она, отмечая, что это не получение новой профессии, а оттачивание уже имеющихся знаний. Если, например, человек не умел работать в программе внутреннего документооборота, то, пройдя тренинг, обязательно научиться.

По словам собеседника «ВМ», сегодня нетворкинг — профессиональные сообщества — аналогия советских профсоюзов, где в окружении коллег можно обсудить проблемы и достижения вашей отрасли.

Отсутствие мотивации.

Самая большая сложность в образовании для взрослых — отсутствие мотивации. Зачем тратить и время, и деньги на это? Стимулируют всех разные вещи. Специалист перечислила некоторые из них:

1. Увеличение зарплаты и усиление позиций в компании. Современный мир меняется каждый день, и, совершенствуя имеющиеся навыки, можно как претендовать на увеличение оплаты в своей компании, так и на переход в другую фирму, где высокую компетенцию оценят по достоинству.

2. Попасть «в тусовку». МГУ, МГИМО, «Сколково» — сюда приходят определенные люди, и, начав обучение там, можно «обрасти» нужными контактами.

3. Возможность «найти себя». Мамам после декрета, людям, по ряду причин «выпавшим» из профессии, учеба поможет вернуться в профессиональный строй.

4. Поиск новой работы.

— Я бы хотела отдельно обратиться к этой категории людей и порекомендовать расширять свой профессиональный круг, — говорит Преображенская. — Учеба — это возможность присмотреться к новой профессии. Если вы не решаетесь сделать такой ответственный шаг, можно, например, пойти на стажировку во время отпуска на основной работе, что поможет смягчить переход.

5. Да, в наше время дипломы не всегда важны, но есть люди, для которых наличие у вуза государственной аккредитации и факт получения диплома становится главным стимулом. Одним это важно для собственного спокойствия, у других требует профессия, поскольку госсектор в нашей стране играет очень большую роль, отмечает специалист.

Куда пойти учиться?

Нередко человек теряется в многообразии выбора, и переживает, что не сможет найти работу по новой специальности. В этом, по словам эксперта, помогают биржи труда. Человека сначала направляют на обучение, а после помогают устроиться на работу по востребованной специальности.

Учиться ли за рубежом?

— Этот момент нужно тщательно обдумать: выбирая иностранное образование нужно понимать, что полученные за рубежом знания можно будет применить в России, учитывая схожесть или разницу в ведении дел в разных странах, — предупреждает Преображенская.

Как заверяет специалист, образование для взрослых в нашем постоянно меняющемся мире — это, пожалуй, единственный способ «оставаться на плаву» в профессии и быть уверенным в завтрашнем дне. Если человек обладает такой компетенцией, то его никто не сможет «подсидеть». Ведь в отличие от молодых специалистов, он обладает еще и опытом, которого у них пока, в силу возраста, быть не может. А недостающие знания можно быстро восполнить.

— Если вы чувствуете, что достигли потолка в своем деле или вам просто захотелось сменить деятельность, обстановку, круг общения, найти новых друзей: учеба в любом ее виде — то, что нужно, — заключила Преображенская.

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