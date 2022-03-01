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Другой мир: общественники назвали способы борьбы с фейками о спецоперации на Украине

Руслан Давлетшин

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Общество
Другой мир: общественники назвали способы борьбы с фейками о спецоперации на Украине
Фото: Telegram / Военный обозреватель

Российские общественники будут бороться с недостоверной информацией, связанной со спецоперацией на территории Украины. Об этом заявили в комиссии по общественной безопасности и народной дипломатии совета по делам национальностей при правительстве Москвы в ходе круглого стола «Противодействие экстремизму и терроризму с учетом событий, происходящих в мире».

Недружественные шаги

Участники встречи выразили поддержку действиям российских войск в рамках денацификации и демилитаризации Украины.

— США — это источник беспорядка и страха в мире. Терроризм, основывающийся на разжигании межнациональных конфликтов, является средством дестабилизации. Националисты стараются создавать на своей территории собственные государственные образования, могут использовать оружие массового поражения и так далее, — заявил заместитель председателя Национального комитета общественного контроля Валентин Большаков.

При этом в ходе круглого стола была отмечена важность противодействия недружественным шагам в киберпространстве.

Так, заместитель директора по инновациям юридического института Российского университета транспорта Геннадий Лещов предложил создать киберполигоны, где будут отрабатываться как существующие, так и перспективные угрозы и рассматриваться элементы противодействия им.

— Мы уже увидели и закрытие воздушного пространства для нашей страны — совершенно незаконное. Плюс за последние дни зафиксированы в общей сложности более двух тысяч кибератак на объекты транспортной инфраструктуры. Необходимо принятие более современных мер предупреждения угроз, — пояснил спикер.

Также атака ведется на российские элиты и молодое поколение, добавил он. По мнению Лещова, только силами общественности, силами образовательных учреждений можно уберечь молодежь от негативного влияния недостоверной информации.

О необходимости противодействия недостоверной информации также высказалась помощник руководителя Национального комитета общественного контроля по Республике Удмуртия Екатерина Аниканова. По ее словам, в обществе в связи с операцией на Украине происходит раздор, однако люди не должны высказываться против государства в таких условиях.

— У россиян может быть разная точка зрения, но она не должна быть направлена против страны. Сейчас в интернете публикуется много фейков о действиях наших вооруженных сил на Украине. Мы призываем к ответственности за это, — пояснила она.

Мир уже не тот

По словам лидера общественного движения «Граждане Орла» Вадима Неврова, после начала спецоперации по денацификации Украины, 24 февраля, реальность поменялась. Также события последних дней и критика со стороны людей показали истинное гражданство некоторых из них.

— Мир, который был до спецоперации, уже не тот. Сейчас нельзя иметь нейтральную позицию, — добавил он.

Также общественник констатировал, что, несмотря на жесткую реакцию западных стран на события последних дней, на их территориях тоже не все однозначно. И там есть люди, которые понимают, что Россия воюет не с народами Германии, Англии, а в первую очередь — с глобалистами.

Участники круглого стола по итогам встречи выразили поддержку действиям российских властей, добавив, что это позиция всех патриотических сил в России, и пообещали выработать резолюцию по противодействию недостоверной информации и экстремизму.

В борьбу за достоверность информации о спецоперации также включились и профильные ведомства. Роскомнадзор на днях потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно обстановки на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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