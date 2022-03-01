Держим санкционный удар: прибегая к антироссийским мерам, страны Запада совершают экономическое самоубийство

Генеральный директор научно-производственной фирмы «Поток Интер» Ольга Белогровцева с продукцией своей компании. «Поток Интер» — один из ведущих производителей промышленных очистителей воздуха в мире. Что ждет планету, если и эта компания попадет под западные санкции? / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В ответ на российскую операцию по денацификации и демилитаризации Украины Запад начал вводить обширные санкции против России. Разбираемся, к чему это приведет.

Неожиданностью эти санкции не стали, поскольку такой подход в отношениях между Западом и Россией стал столь же традиционным, как индейка в День благодарения. С 2014 года на Россию наложено 130 санкций.

Но жертвой санкций Россия себя ни в коей мере не чувствует. Санкции вводились по любому поводу. И никогда не отыгрывались назад, если обнаруживалось, что они спровоцированы наветом или фальшивкой. Как, например, санкции по поводу вторжения русских хакеров в досье Демократической партии и решающей помощи Дональду Трампу на президентских выборах.

Предшественник Трампа, Барак Обама, считал свои санкции столь грозным оружием, что описывал экономику России «разорванной в клочья». На деле оказалось, что Россия не только выдержала каскад злобных ударов, но и проявила более крепкую устойчивость к удару по экономике, который нанесла всему миру долгая волна пандемии.

Однако последний пакет санкций по поводу военной операции на Украине оказался значительно более жестким.

Попутно надо заметить, что в 2003 году, когда армия Америки под надуманным предлогом вторглась в Ирак, отутюжила страну, убила президента, принесла в жертву сотни тысяч жизней и породила вал терроризма по всему миру, санкций не последовало. Наоборот, одобрение.

Двуличие западных политиков, которые изображают себя поборниками демократии, стало нормой их отношения к другим странам.

После залпа западных санкций правительство РФ и Центробанк моментально ответили мерами, которые должны защитить экономику в новых условиях. Насколько эффективными окажутся эти меры, покажет ближайшее время. Сюрпризом санкции не стали, было время подготовиться. Наиболее сильный удар пришелся по наименее суверенным сферам российской экономики, которыми остаются технологии и финансовый сектор. Эти сферы окопались, окружены оборонительными редутами, но полной безопасности и независимости достичь все же не удалось. Особенно досадной выглядит потеря из-за заморозки активов ЦБ на 300 миллиардов долларов. Нет, мы не носим все яйца в одной авоське. У ЦБ сохранились другие золотовалютные еще на 400 миллиардов. Но зачем копили, а не вкладывали в собственное производство? Гордились, что запаслись на «черный день»?

Вот и настал «черный день». Очередные грабли и наивность в отношении Запада. Недаром президент Путин назвал Запад «империей лжи».

Масштабные экономические санкции — сжигание мостов и переход в другое пространство. Прежние экономические законы здесь не работают. Царят хаос и турбулентность. Мировые экономические кризисы, как и мировые войны, разжигаются по «эффекту домино» из-за событий и решений, которые кажутся поначалу локальными.

Свердловская область. Рабочий одного из цехов «Корпорации ВСМПО-Ависма». Эта компания — крупнейший поставщик титана в мире, попавший под западные санкции / Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Да, России будет нелегко под санкциями.

Но и для Запада предсказать последствия антироссийских мер не рискнет ни один Нострадамус от экономики.

Экономика в глобальном мире живет по принципу бумеранга, который может хлопнуть по лбу самого игрока.

Пока Россия полностью не отключена от системы платежей SWIFT, но большие банки попали под санкции, валютные активы заморожены. Это может привести к проблемам нефтегазового сектора, к задержке платежей. 40 процентов газа в Европу приходит из России, и уже сейчас газовые хранилища близки к истощению. Цена на газ в Европе поднялась до 1500 долларов за 1 тысячу кубометров, и это не предел.

Трудности для энергетики России — это тот самый бумеранг, который приведет к шоковому росту цен в Европе. Впрочем, Америка со своим сжиженным газом только потирает руки. Неслучайно мирные переговоры между Киевом и Москвой всячески тормозятся администрацией Белого дома, которому выгодно, чтобы Россия как можно глубже увязла в операции на Украине. Любой конфликт и любая война в Европе — огромные барыши для США.

Надо заметить, что о прекращении поставок российского газа речи не идет. Куда мы денем 150 миллиардов кубометров, которые составляют наш экспорт? Экономика не подворотня, где можно ввязываться в драку. В экономике побеждает тот, кто умнее.

Еще больше зависимость Запада от российской нефти. 25–30 процентов нефти в Европу приходит из России. Наша страна — второй импортер нефти даже в США. Да, от продажи нефти Россия получает в год более 100 миллиардов долларов, а доходы нефтегазового сектора (половину добытой нефти мы потребляем внутри страны) формируют 40 процентов бюджета. Но по цифрам видно, что стабильность этого сектора российской экономики — жизненно важный вопрос для Запада.

Отчетливее всех это понимают в США, где считают каждый цент, заставляя отдуваться старушку Европу. Президент Байден недавно говорил, что не допустит, чтобы экономическая война с Россией привела к росту цен на бензоколонках Америки. Стоит заметить, что бензоколонка — эта краеугольный камень американской цивилизации, выросшей на свободе передвижения и культе автомобиля.

Но и это не все.

Нефтехимическая отрасль России по темпам роста входит в ведущую пятерку в мире — США, Индия, Китай, Саудовская Аравия — с перспективой выйти на отметку 7–8 процентов мирового рынка.

Металлургические поставки из России — ключевой вопрос для Запада. Особенно когда речь заходит о титане, который незаменим в авиационной промышленности. Без титана авиадвигатели будут отброшены в прошлый век, как и другие комплектующие. Boeing закупает 35 процентов титана в России, Airbus — 70 процентов.

У ковбоев на Диком Западе, если дела из-за глупой промашки поворачивали не в ту сторону, была присказка: «Выстрелить себе в колено».

В России по такому поводу говорили иначе: «Пилить сук, на котором сидишь». Но суть одна. И не надо об этой сути забывать, выдумывая друг для друга частокол санкций.

Неспроста мудрые китайцы говорят, что санкции — тупиковый путь в отношениях.

ЦИТАТА

Василий Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при ООН:

— Как только мы получим понимание от украинских властей, что они готовы к демилитаризации и денацификации, это будет шагом к окончанию специальной операции.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России:

— Многие эксперты прогнозировали, что военная операция продлится до 2 марта. Именно до этой даты закрыты некоторые российские аэропорты. Но, как мы видим, конца операции пока не предвидится. Делать какие-то прогнозы сейчас — дело неблагодарное, тем более что исход ситуации зависит от множества разных факторов. Иракская операция, например, длилась две недели. При этом американская армия, вооруженная до зубов, имеющая явные преимущества над противником в воздухе, не стеснялась наносить удары по жилым кварталам. Это, кстати, очень отличает нас от американцев.

Россия действует деликатно, возможно, поэтому операция проходит медленнее, чем планировалось. О деликатности российской стороны говорит и тот факт, что мы пошли на переговоры с украинскими властями. Это явный показатель того, что мы готовы решать конфликты не только с помощью военной операции, но и дипломатическим путем. Хотя некоторые украинские и западные деятели расценили этот шаг как нашу слабость. После первого раунда переговоров стороны пока не достигли соглашений: каждая страна хочет взаимоисключающих результатов. Россия опирается на реальное положение дел, Украина — на мечты, сформированные ложными обещаниями помощи от Запада: экономической, военной. Киев надеялся, что Запад принудит Россию капитулировать. Но этого не будет.

Не думаю, что во время встречи дипломатов обсуждались гуманитарные вопросы, например, как вывезти мирных людей из мест боевых действий, доставить туда провизию. Украинские власти никогда на это не пойдут, ведь для них мирные граждане — живой щит, которым они прикрываются.

Антон Бредихин, научный руководитель Центра этнических и международных исследований:

— Нельзя говорить, что русофобские настроения в мире взялись «из ниоткуда». Они были и в советское время, и в 2014 году, во время острой фазы украинского конфликта. Да и вообще, в последние годы в странах Европы не слишком позитивно относились к русским.

Сегодня активизировалась агрессия против наших студентов, предпринимателей, туристов. Этому нужно противодействовать. Вести полномасштабную информационную кампанию за рубежом нам не дают, блокируют наши СМИ. Нам нужно заручиться поддержкой наших союзников, в том числе Китая. Эта страна имеет опыт противодействия информационным войнам. В данной ситуации Китай сможет оказать нам поддержку и показать, что за нами правда. Могут помочь не только наши спикеры на международных площадках. У нас есть мягкая сила — соотечественники, которые живут в других странах. Они могут быть не только объектом травли, но и источниками позитивной информации о том, что происходит на самом деле.

Андрей Кошкин, заведующий Кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова:

— Украинские дипломаты показали свое пренебрежительное и фривольное отношение к переговорам. В первый раз Владимир Путин приостановил военную операцию, а они даже не соизволили отреагировать. Второй раз наша делегация ждала их несколько часов для переговоров. Но, несмотря на это, разговор идет, каждый доносит свои проблемы, задачи и цели. Это позволяет иметь представление о том, как проводить дальнейшие переговоры.

Можно предположить, до чего договорятся стороны. Очевидно следующее — в приоритете будут денацификация, демилитаризация Украины и защита мирного населения этой страны. У той стороны, скорее всего, позиция еще не выработана. Но в суматохе они какие-то требования выставят. Нужно еще проверить полномочия украинской команды: действительно ли они олицетворяют претензии и предложения своего народа.

Никита Масленников, руководитель направления финансы и экономика Института современного развития:

— Сегодня будущее экономики нашей страны зависит от действий государства и Центробанка. От мер, которые будут приняты в ближайшее время внутри страны. Какие это будут инструменты, пока неизвестно. Уже принято сохранение ставок по заключенным кредитам, решение не накладывать штрафы на клиентов банков за просрочки платежей. Это важные шаги для предотвращения роста кредитной нагрузки на россиян. Также ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку, чтобы сдерживать инфляцию.

А вообще, не стоит забывать, что санкции становятся ударом не только для страны, на которую они направлены, но и для всей мировой экономики. Если российские банки отключат от SWIFT, остановится движение денег не только в нашей стране, но и в мире. Прекратятся поставки энергоресурсов из России на Запад, изза этого может начаться энергетический кризис.

Так что жесткие санкции, вводимые сейчас против нас Западом, невыгодны и для него. Надеюсь, что скоро лидеры этих стран осознают это.