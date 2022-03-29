Как строят станцию «Печатники» БКЛ

Вестибюли станции «Печатники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена по своему внешнему облику будут напоминать книжные полки / Фото: stroi.mos.ru

28 марта в Стройкомплексе города рассказали о ходе сооружения станции «Печатники» Большого кольца метро.

Три столичных района — Печатники, Люблино и Текстильщики станут доступнее благодаря открытию сразу двух станций «Печатники». Одна появится на втором Московском центральном диаметре (МЦД). Другую станцию откроют на Большой кольцевой линии метро. МЦД на юго-востоке столицы заработает в мае этого года. Позже к ней присоединится и городская подземка.

Станция «Печатники» Большого кольца будет отличаться необычным, «брутальным» дизайном. Пожалуй, впервые в истории столичного метростроения решено использовать монохромную гамму в отделке станции. В ее оформлении будут присутствовать строгие черный, серый и белый цвета. В дизайне преобладают лаконичность и сдержанность, характерные для архитектурного стиля необрутализм. Стены «Печатников» выполнят из нержавеющей стали, пол — из натурального камня, а потолок — из алюминия.

Другая изюминка станции — расположенные в виде буквы «П» колонны. В торцах установят композиции из перевернутых «П».

Необычными сделают и вестибюли «Печатников». Входы на станцию по своему внешнему облику напомнят книжные полки. Один из них обеспечит пересадку на действующую станцию «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии, а второй — на строящуюся станцию Московского центрального диаметра.

Еще одна интересная деталь — расположение тоннеля. Щит-гигант «Виктория» проложил один большой перегон. Таким образом, в середине станции пройдут два пути, по которым пустят новые поезда. По бокам разместят платформы, на которых пассажиры смогут ожидать прибытие составов.

— Строительная готовность станции «Печатники» составляет почти 50 процентов, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Продолжаются монолитные работы, устройство внутренних стен и перегородок.

— Бригады ведут архитектурно-отделочные работы и обратную засыпку котлованов, — добавил глава столичного Стройкомплекса.

«Соседями» по восточному участку Большого кольца станут еще три станции — «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Текстильщики». Их общая готовность составляет 62 процента. После ввода четырех станций Большого кольца жители районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский смогут экономить время в пути и выбирать новые маршруты. Пассажиры будут, минуя центр города, пересаживаться на нужные радиальные направления в городской подземке или напрямую ехать до искомой точки по Большому кольцу после его полного ввода.

ЦИФРА

76 тысяч человек в сутки будут пользоваться транспортно-пересадочным узлом «Печатники».

КСТАТИ

Метро и МЦД-2 «Печатники» свяжет переход. Также здесь построят тоннель к перспективному торговому центру на улице Люблинской и две островные платформы с навесами.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Станция «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии открыта в декабре 1995 года. Она располагается на расстоянии всего лишь пяти метров от поверхности.