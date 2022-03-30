Как строят переходы между станциями «Марьина Роща»

Рабочий устанавливает ступени на эскалаторы, которые вскоре появятся в переходах «Мариной Рощи» / Фото: stroi.mos.ru

29 марта в столичном Стройкомплексе рассказали о сооружении пересадки между станциями Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро.

Два направления городской подземки пересекутся в районе Марьина Роща. Сейчас здесь возводится станция Большого кольца с одноименным названием. Строители соединяют ее удобной пересадкой на действующую «Марьину Рощу» на салатовой ветке. Для перехода между Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линиями здесь будут работать четыре эскалатора.

— На пересадке между станциями завершаются монолитные работы и продолжается облицовка пола гранитом, — рассказал о ходе работ заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — Также идет подготовка к монтажу четырех лент эскалаторов.

По его словам, установка подъемных механизмов начнется в ближайшем месяце. Как сообщили в «Мосметрострое», перед тем как установить эскалаторы, прежде выставили опоры. Также смонтировали водоотливные декоративные зонты. Они необходимы для того, чтобы переход между станциями был надежно защищен от подземных осадков.

Также в зоне пересадки готовы монолитные лестницы. Пассажиры, прибывающие на «Марьину Рощу» Большой кольцевой линии, сначала будут проходить по этим лестницам, а далее, воспользовавшись малыми эскалаторами, окажутся на одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии.

Готовность основных конструкций станции «Марьина Роща» приблизилась к 95 процентам. Скоро здесь начнутся отделочные работы. «Марьина Роща» должна открыться в этом году.

Пассажиров впечатлит ее отделка. Необычный облик станции Большого кольца городской подземки был призван напомнить историю графской семьи Шереметевых. Колонны на платформе станции покажутся пассажирам похожими на пузатые чайники. Вместо привычных строгих форм им придали округлые — сделали более объемными.

— А мраморные плиты будут выглядеть так, словно они покрылись сеточкой мелких трещин, — добавили в Стройкомплексе города.

Там же напомнили, что необычный облик «Марьиной Рощи» был определен в ходе международного архитектурного конкурса.

В нынешнем году заработают еще две станции на северо-восточном участке Большого кольца — «Рижская» и «Сокольники».

ЦИФРА

30 метров составит протяженность эскалаторов, которые устанавливают в переходе между станциями.

КСТАТИ

Рядом с «Марьиной Рощей» проходит железная дорога. В этом районе можно будет пользоваться не только линиями метро, но и станцией второго Московского центрального диаметра.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

На «Марьиной Роще» установили самый длинный эскалатор в метро Москвы. Он растянулся на 130 метров. Это на сто метров длиннее тех, которые появятся в переходе.