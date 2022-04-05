Ксения Хасанова: В диагностике функций сердца МРТ является золотым стандартом

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Морозовской детской больнице приступили к проведению сложнейшего вида лучевой диагностики — магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца. В чем особенность этого исследования и как его проводят «Вечерней Москве» рассказала врач — рентгенолог-радиолог, заведующая отделением лучевой диагностики Морозовской детской больницы Ксения Хасанова.

— Ксения Андреевна, недавно в вашу больницу поставили новые магнитно-резонансные томографы. Чем они отличаются от прошлой версии этого оборудования?

— Прежде всего обновилось программное обеспечение. Был установлен так называемый кардиопакет, который дает возможность проводить детям МРТ сердца. В целом кардио-МРТ — редкое и сложное исследование. В результате этого обследования мы получаем не просто изображение сердца, а можем увидеть его работу в реальном времени: как оно бьется, как сокращается, оценить потоки крови через все камеры сердца, сократимость миокарда, движение створок клапанов. Такое видеоизображение позволяет нам давать наиболее точную функциональную оценку сердца. До этого мы получали только статичную картинку.

— Насколько сложно делать МРТ сердца детям?

— Вообще хочу сказать, что МРТ, в отличие от КТ (компьютерная томография. — «ВМ»), не сопряжено с излучением и является безопасным методом исследования. Что касается процесса проведения МРТ, то у детей, особенно раннего возраста, оно имеет свои сложности. Этот метод очень чувствителен к частоте сердечных сокращений — данный показатель не должен быть очень высоким, а у детей маленьких, как правило, есть тахикардия физиологическая, которая мешает нам нормально визуализировать изменения и удлиняет само исследование. Кроме того, находясь в аппарате МРТ, пациент должен сохранять неподвижное положение в течение 45 минут. Понятно, что маленьким детям сложно лежать неподвижно столько времени. Поэтому у малышей с рождения и примерно до пяти лет МРТ, в том числе сердца, проводится под наркозом.

Встречаются, конечно, среди детей и те, кто может достаточно долгое время лежать спокойно. Кстати, в этом случае мы разрешаем лежать в аппарате ребенку вместе с родителем, ведь очень важно, чтобы во время исследования исполнялись определенные команды врача, например, задержать дыхание или дышать ровно, глубоко. Причем если ребенок находится под наркозом, то он, естественно, не может выполнять этих действий, что тоже усложняет проведение МРТ. Поэтому, если есть возможность избежать наркоза, мы поддерживаем этот вариант.

— Как часто необходима МРТ сердца детям?

— В диагностике функций правых отделов сердца МРТ является так называемым золотым стандартом. Поэтому, как только у нас обновилось оборудование, стали нарастать объемы проведения этого обследования. В основном МРТ делаем детям, у которых были выявлены пороки сердца в раннем возрасте. А сейчас они, уже подростки, приходят к нам, чтобы оценить, как изменяется с возрастом морфология сердца, нарушаются или нет его функции. Дети с кардиомиопатиями, образованиями на сердце, миокардитами и состояниями постинфаркта миокарда тоже проходят это обследование.

ДОСЬЕ

Ксения Андреевна Хасанова — врач в третьем поколении, ее дедушка — торакальный хирург, мама — онкогинеколог. Окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, после поступила в ординатуру на кафедру рентгенологии и радиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. С 2019 года работает в Морозовской детской городской клинической больнице.