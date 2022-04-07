Как горняки Донбасса помогали строить московское метро

1934 год. Так выглядело строительство столичного метрополитена на Русаковской улице с высоты птичьего полета / Фото: Pastvu.com

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

2 апреля 1934 года читатели «Вечерней Москвы» узнали, как донбасские горняки помогли строить столичный метрополитен.

Газета сообщала радостную весть. На участке строительства шахты № 29 на Русаковской улице, точнее под ней, готовы 223,5 метра забетонированного двупутного тоннеля. Таким образом старейшая шахта Метростроя подобрала свои ключи к победе. Трудовой. Что же это за ключи?

«Хорошая организация труда, полное использование рабочей силы, полная загрузка рабочего дня, высокая производительность труда», — пишет «Вечерняя Москва». И немного кокетничает с читателями, говоря, что эти «секреты» очевидны и известны всем. Но! Именно на шахте № 29 успешно смогли ими овладеть.

Среди первых метростроевцев были опытные горняки Донбасса. Даже они, привыкшие к работе под землей, оказались не готовы к сложным московским грунтам. Однако дело свое не бросили. Чему способствовал личный пример начальника шахты Филиппа Ивановича.

В мае 1933 года на шахту прибыли комсомольцы-добровольцы.

«Эти знали и умели еще меньше, чем горняки из Донбасса. Но они уже кое-чем владели, а именно: волей к победе, энтузиазмом», — пишет газета.

Так строительство получило новый импульс. Было объявлено соревнование, и шахта стала первой по темпам строительства.

Газета описывает просто фантасмагорические сцены, возникавшие во время этого героического строительства.

«Бетон подавался по голодной норме. И тогда представители разных смен дрались с носилками в руках за возможность выхватить бетон из-под носа товарищей», — пишет газета.

И такие битвы дали результат — тоннель был сдан вчерне и забетонирован в срок. Вчерне означает, что все было готово для проведения бетонных работ.

Люди, перешедшие с других участков, говорили, что никогда не видели такой трудовой спайки, как на 29-й шахте.

Впрочем, были вещи и кроме трудового энтузиазма рабочих. На этой шахте оказалась самая лучшая столовая, где всегда были булочки и молоко. А если его не было — тогда сметана.

В номере газеты рядом с материалом о шахте была помещена небольшая заметка о том, что назначен новый начальник отдела рабочего снабжения Метростроя. Старого сняли как не справившегося с задачами. Возможно, из-за этого молоко приходилось заменять сметаной.

ЦИФРА

13 станций включал в себя первый пусковой комплекс Московского метрополитена.

КСТАТИ

Любой москвич мог запросто заглянуть в котлован шахты, чтобы увидеть, как там работают бригады землекопов. По всей Москве висели красочные схемы с изображением будущей линии подземки, и жители точно знали, где, под какими улицами и площадями пройдут ее тоннели.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. В 5:48 в подземке был включен ток, и через четыре минуты из депо вышел первый поезд. Пусковой комплекс включал в себя 11,6 километра трассы.