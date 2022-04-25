Необходима математическая точность, чтобы подготовить парк к весне

Сотрудники музея-усадьбы «Архангельское» Шамиль Аргунов (слева) и Виталий Поляков снимают деревянную защитную стенку со статуи богини Флоры / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В честь Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры в Государственном музее-усадьбе «Архангельское» прошел субботник и торжественное снятие зимних укрытий со скульптур. Корреспондент «Вечерней Москвы» посмотрел за ходом работ.

Рядом со старинной усадьбой то и дело мелькают люди в синих жилетках с надписями «волонтер». У них в руках саженцы яблони, лопаты, лейки и другие садовые инструменты. Добровольцы откликнулись на призыв помочь восстановлению памятника садово-паркового искусства, но дело это, как оказалось, не такое уж и легкое.

Просто так на территории музея-усадьбы деревья сажать нельзя. Для каждой яблоньки с математической точностью рассчитали место и расстояние между саженцами. По итогу новые деревья должны цвести ровными рядами.

-— Кажется, что это обычная посадка саженцев, но статус памятника обязывает нас придерживаться строгих правил, — рассказывает ландшафтный архитектор музея-усадьбы «Архангельское» Елена Синодская. — На исторической территории мы не можем ничего придумывать. И вместо высохших деревьев должны подсаживать новые в точном соответствии с тем планом парка, который был установлен еще при князьях Голицыных в XVIII веке.

По словам Елены, каждый баскет — прямоугольный отдел парка — несет свою функцию: плодового сада, огорода, птичника и так далее. По периметру баскеты обсажены липами, а внутри деревья, кусты или растения высажены по строгому плану. Именно эту строгую планировку и стараются соблюсти волонтеры.

Получается это не сразу — Елене Синодской пару раз приходится требовать переделки: саженцы пересадили, соблюдая не только ровность рядов, но и ориентируя их наметившимися почками на линию прохода по небу солнца.

— Мы стараемся поддерживать парк максимально историческим, — отмечает Елена. — Даже для цветника роз мы закупили те сорта цветов, которые здесь росли при последних владельцах усадьбы, князьях Юсуповых.

Для этого сотрудникам пришлось погрузиться в архивные документы. Но первым делом решили привести в порядок плодовый сад.

На субботнике народу — яблоку негде упасть. Москвичи всех возрастов приехали в «Архангельское», чтобы оставить свой след в летописи всемирно известного памятника.

— Это гораздо интереснее, чем лежать все выходные на диване, — рассказывает волонтер Алексей Петров. — Тем более мы здесь не просто помогаем природе, но и просвещаемся: нам прочитали лекцию об истории усадьбы и методах садово-паркового искусства. Кое-что из них можно применять и на своей даче.

После работы с садом участников приглашают на церемонию открытия парковых скульптур. Мраморные изваяния Геркулеса и Флоры, стоящие в «Архангельском» с 1828 года, на зиму защищают от осадков и ветров складными деревянными коробами. Сейчас же древнеримские божества снова будут радовать глаз посетителей парка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Григорьева, заместитель директора по развитию государственного музея-усадьбы «Архангельское»:

— Акцию, посвященную Всероссийскому дню заботы о памятниках, мы провели в уникальном парке эпохи классицизма. И все, кто пришел на субботник, внесли вклад в сохранение столь уникального объекта для потомков. Мы обращаем на это внимание, потому что в Москве и Подмосковье больше нигде не сохранилось в таком объеме исторической ландшафтной архитектуры.

Поэтому, кроме непосредственных работ по уборке и восстановлению парка, мы проводим мастер-классы по ландшафтному дизайну и сохранению скульптуры, чтобы люди бережнее относились к историческому наследию.