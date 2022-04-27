Зачем перекрывают участок метро от «Дубровки» до «Волжской»

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Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Дубровка» до «Волжской» перекроют с 30 апреля по 9 мая. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

После того как движение поездов остановят, начнется строительство пересадки со станции «Печатники» салатовой линии на одноименную станцию Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ).

— Строительств о метро — важный и непростой процесс, — подчеркнули в пресс-службе ведомства. — Станция «Печатники» расположена на территории с очень обводненными грунтами. В таких условиях вмешательство в ее конструктив потребует остановки движения для безопасности пассажиров.

Пересадку на БКЛ строят поэтапно. Сначала нужно демонтировать конструкции станции в том месте, где в будущем появится переход. Затем рабочие переложат кабельные линии из зоны строительства. Чтобы все это сделать, нужно обеспечить безопасность и отключить напряжение на станции, поэтому поезда курсировать не смогут.

Обесточить только «Печатники» тоже не получится. Как объяснили в пресс-службе московского метро, поезда, которые курсируют по Люблинско-Дмитровской линии и доезжают до конечных станций, чтобы продолжить маршрут, должны развернуться. Сделать это можно только на станциях «Дубровка» и «Волжская».

— Мы понимаем, что любые ограничения в работе линий метро приносят неудобства, — сказали в Департаменте транспорта. — Но без таких ограничений не построить новые станции и линии, которые делают наш город еще удобнее, а поездки — быстрее и комфорт нее.

По оценкам экспертов, после открытия пересадки на станцию «Печатники» БКЛ и запуска всего Большого кольца на южном участке Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее на 15 процентов. При этом нагрузка на одноименную станцию салатовой ветки снизится до 30 процентов.

Но главное, пассажиры смогут экономить время при пересадках на соседние линии. А пока на время закрытия участка от «Волжской» до «Дубровки» запустят бесплатные автобусы КМ. Они будут ходить до станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии и одноименной платформы второго Московского центрального диаметра.

— Закрытие придется на выходные и праздники, но на участке все равно будет много людей, — предупредили в столичном департаменте. — Автобусы КМ и Таганско-Краснопресненская линия будут перегружены.

По возможности пользуйтесь, пожалуйста, другими ветками метро.

ЦИФРА

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КСТАТИ

Тем, кто обычно едет с «Дубровки» и «Кожуховской», советуют уезжать с «Автозаводской» или станции МЦК «Дубровка». С «Печатников» и «Волжской» удобнее пересесть на МЦД.

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