Какие последние изменения появились в Трудовом кодексе РФ

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Ежегодно 28 апреля отмечают Всемирный день охраны труда. Это событие проходит под девизом «Безопасность и здоровье нового поколения». «Вечерняя Москва» узнала у специалиста о правах и обязанностях для сотрудников компаний и их руководителей, которые не всегда соблюдаются.

По словам специалиста в области охраны труда Хелены Раевской, многие сотрудники забывают о том, что закон предписывает нормы, которые должны соблюдаться в любой организации как сотрудниками, так и работодателями:

— Охране труда посвящен целый раздел Трудового кодекса, который включает в себя пять глав. Именно на работодателей возлагается больше обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Он должен полностью обеспечить условия для безопасной среды своим сотрудникам. Многие компании не понимают всю важность ведения охраны труда и документов по данному профилю. Игнорируют такие меры небольшие конторы, где работает до 50 человек.

По словам Раевской, в свете последних изменений и корректировок в Трудовом кодексе РФ появилось много пунктов, где указано, что меры по применению штрафных санкций расширены:

— За нарушения правил труда увеличились штрафы. Если в прошлом году санкции не превышали 50 тысяч рублей, то в этом году эта сумма уже составляет 100 тысяч рублей, а некоторым юрлицам придется даже заплатить 200 тысяч рублей.

Теперь штрафы могут быть за любые нарушения и за каждого сотрудника, если хотя бы один из них не прошел инструктаж или работает на предприятии без медосмотра. Более того, расширен раздел о травмах на производстве:

— В разделе про микротравмы указывается, что работодатели должны фиксировать любые маленькие порезы, синяки и ссадины, если о них сообщают пострадавшие. Эта обязанность появилась в новой редакции статьи 226 ТК РФ раздела X «Охрана труда».

Что касается прав работников, о которых они даже не знают, все они тоже указаны в действующем законодательстве. Так, при получении ссадины, любого пореза или травмы на предприятии каждый сотрудник имеет право на обязательное страхование от несчастных случаев:

— Эта мера распространяется также при заболеваниях. Кроме того, работник имеет право отказаться от выполнения задания, если оно может угрожать его жизни и здоровью. Он также имеет право пройти обучение по охране труда за средства работодателя, а также вправе получить дополнительно профессиональное образование по своему профилю и снова за счет начальства.

При получении травмы на производстве, работодатель обязан выделить средства сверхежегодного отпуска и добавить дополнительные дни для прохождения лечения в санитарно-курортных объектах. Также он обязан выделить деньги на дорогу к санитарно-курортным объектам, где сотрудник будет получать помощь.

Главное, уточнила Раевская, чтобы у работника были документально зафиксированы все случаи получения травмы и последствия, которые могли появиться. Полный перечень гарантий и выплат для сотрудника описан в статье 216 Трудового кодекса России «Права работника в области охраны труда».