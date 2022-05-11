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Гуляйте на здоровье: в парках вновь открылись павильоны, где жители столицы могут пройти расширенную диспансеризацию

Марьяна Шевцова
Общество
Гуляйте на здоровье: в парках вновь открылись павильоны, где жители столицы могут пройти расширенную диспансеризацию
Заведующий терапевтическим отделением городской поликлиники № 62 Андрей Рождественский приглашает всех москвичей проверить свое здоровье в павильоне, который расположен в парке «Ходынское поле» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

11 мая открылся павильоны «Здоровая Москва». Они будут работать в 46 парках, скверах и зонах отдыха по всему городу. «Вечерняя Москва» узнала, какие обследования там можно пройти.

В третий раз свои двери открыли павильоны «Здоровая Москва». Один из них находится в парке «Ходынское поле». Заведующий терапевтическим отделением городской поликлиники № 62 Андрей Рождественский рассказал, что павильон будет работать ежедневно с 8 утра до 20 часов.

— Проверить свое здоровье у нас могут москвичи с полисом обязательного медицинского страхования, прикрепленные к любой из городских поликлиник, — пояснил он. — Полис нужно обязательно взять с собой, как и паспорт.

В этом году особый акцент сделан на переболевших новой коронавирусной инфекцией — таких в столице уже более 2,5 миллиона человек. Они смогут пройти расширенный чекап, то есть комплекс медосмотров и исследований.

— Углубленная диспансеризация включает в себя в том числе биохимию крови по семи основным показателям. А для людей, перенесших ковид средней и тяжелой степени тяжести, мы назначаем анализ на определение уровня Д-диммера — он нужен, чтобы определить риск тромбообразования, — рассказал Андрей Рождественский.

Пройти диспансеризацию по московскому стандарту проверки здоровья смогут и те, кто не болел коронавирусом. Для них подготовлена базовая программа с дополнительными расширенными исследованиями, которая направлена на выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований, а также наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта и других.

— Болезни системы кровообращения — главная причина смертности в нашей стране. При этом большую часть смертей можно предотвратить, вовремя выявив причину. Одно из направлений — контроль уровня липидов. Достижение целевого уровня липидов низкой плотности снижает смертность от сердечно-сосудистых осложнений до 25 процентов. В павильонах «Здоровой Москвы» можно будет выполнить по показаниям в том числе и это исследование, — добавила главный внештатный специалист-кардиолог Департамента здравоохранения города Москвы Елена Васильева.

В павильонах применяется принцип комплексного подхода и индивидуального ведения каждого пациента.

— Пациенты, у которых по результатам чекапов будут выявлены отклонения, берутся на персональный контроль. Удаленные консультации проводятся врачами телемедицинского центра. Врач связывается с пациентом по телефону, объясняет дальнейшие действия, назначает дополнительные обследования или выписывает необходимые направления, — добавила руководитель телемедицинского центра Департамента здравоохранения Москвы Мариам Пахуридзе.

Часть обследований можно пройти непосредственно в павильоне, а часть — по направлению, в медицинской организации.

Все павильоны подключены к системе ЕМИАС, так что результаты анализов загрузятся в электронную медкарту.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Павильоны открыты 7 дней в неделю в 46 парках. Порядка 11 исследований содержит программа проверки здоровья. Обследование занимает около 60 минут. В 2021 году более 277 тысяч человек проверили здоровье в павильонах, свыше 76 тысяч человек прошли дописследования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Старшинин, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы:

— В этом сезоне мы делаем акцент на контроле за состоянием тех, кто переболел ковидом, — таких людей в Москве уже более 2,5 миллиона. Помимо основной проверки здоровья в павильонах, для них будет доступен целый ряд дополнительных исследований. При этом программа становится еще более персонифицированной.

Здоровье диспансеризация Парки
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