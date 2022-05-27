Календарь мероприятий на 28 и 29 мая 2022 в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, метро Электрозаводская Карта всех событий

Приближаются последние выходные этой весны. «Вечерняя Москва» составила топ-5 интересных событий, которые пройдут в столице 28 и 29 мая.

Ежегодная акция «Библионочь»

Популярная акция «Библионочь» пройдет в столице 28 мая. Тема ночного праздника в этом году — «ПроТрадиции». Участники мероприятия обсудят традиции и культуру народов России. Например, в библиотеке имени Некрасова пройдет фестиваль «Культурный слой». Актриса Елена Морозова прочитает гостям сказки из фонда библиотеки. А писатель Алексей Сальников проведет встречу с читателями и ответит на интересующие их вопросы об его новой книге «Окульттрегер».

В библиотеке им Есенина пройдет интерактивно-музыкальная программа «Про традиции» и квест «Такая разная Россия». Участники узнают интересные факты о фольклоре, народных промыслах и традициях народов России.

Во многих библиотеках столицы запланированы культурные программы, с которыми вы можете ознакомиться на их официальных сайтах и выбрать наиболее интересную именно для вас.

Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо»

XVIII Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» пройдет на берегу Нижнего царицынского пруда в музее-заповеднике Царицыно 28 и 29 мая. Гости мероприятия увидят самого большого в России воздушного змея в виде 30-метрового кита. Любой желающий сможет принять участие в мастер-классе по изготовлению своей модели и стать участником общего запуска.

Женский фестиваль-перфоманс INSOULfest

Первый женский фестиваль-перфоманс INSOULfest пройдет в эти выходные в пространстве Goelro. Около метро «Электрозаводская» гостей праздника встретят ретромашины и автобусы, которые и отвезут на фестиваль. На площадке развернут маркет, на котором будут представлены более 60 российских брендов одежды, обуви, аксессуаров и косметики.

Посетители смогут насладиться вкусной едой, расслабиться на роскошной веранде, потанцевать под открытым небом и принять участие в творческих мастер-классах. Известные московские диджеи и музыканты будут отвечать за атмосферу фестиваля. Организаторы подчеркивают, что будут рады посетителям с домашними животными.

Parkrun в Парке Горького

28 мая в Парке Горького пройдет очередной бесплатный забег для любителей спортивного образа жизни с временной фиксацией. Parkrun проходит в парке каждую субботу. Участники преодолеют трассу протяженностью пять километров и в конце узнают свои результаты. Участие в забеге абсолютно бесплатное.

Любой желающий может один раз зарегистрироваться в системе parkrun, получить индивидуальный штрихкод и стать участником программы. Более того, разрешают брать с собой собак, если ваш домашний питомец не будет мешать другим участникам. В эти выходные забег начнется в 09:00.

Выставка-пристройство животных из приюта «Юна-Фест»

Последний в этом сезоне «Юна-Фест» пройдет 29 мая на территории ЦСИ «Винзавод». Сотни бездомных кошек и собак будут ждать своих хозяев на мероприятии. Все животные полностью здоровы, привиты и чипированы. Их отдают абсолютно бесплатно в добрые руки на мероприятии.

Потенциальному хозяину нужно будет ответить на несколько вопросов зоопсихолога и подписать договор об ответственном содержании своего нового пушистого друга. Гости могут привезти на фестиваль корм, игрушки или лекарства для подопечных центра. На выставке организуют пункт сбора помощи бездомным пушистикам.