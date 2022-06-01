Льготная ипотека на строительство частных домов: условия, ставки и требования

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В России появится льготная ипотека на самостоятельное строительство частного жилья. Соответствующая новость появилась на официальном портале Кабмина РФ. Как данная программа будет реализовываться, и есть ли смысл приобретать дом по предлагаемым условиям, «Вечерней Москве» рассказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Согласно опубликованной информации, льготная ставка по таким кредитам не будет превышать девяти процентов годовых. В Москве и Петербурге максимальный размер ипотеки по субсидируемой ставке составит 12 миллионов рублей. В регионах эта сумма не превысит шести миллионов.

По словам Ракуты, суть новой программы заключается в том, что банк выделяет клиенту денежные средства для приобретения дома в пригороде:

— Дело в том, что за последние «ковидные» годы у людей вырос интерес именно к загородному жилью. И все больше людей предпочитают жить не в городе, а за его пределами.

Эксперт отметил, что новая программа практически идентична сельской ипотеке:

— Сельская ипотека получила большую популярность, поскольку обладала максимально привлекательными условиями, но потом лимиты закончились, а спрос остался. Соответственно, потом правительство решило пойти на встречу гражданам и уже в рамках семейной ипотеки позволила приобретать земельный участок и от подрядной организации строить дом. При этом можно самостоятельно нанять компанию, которая построит твое жилье. Собственно, такая опция включена и в семейную ипотеку.

Новая программа работает по такому же принципу. То есть гражданам дали возможность приобрести земельный участок в ипотеку либо построить дом, если участок уже имеется в собственности, пояснил Ракута.

— Предлагаемые условия достаточно лояльные и неплохие. Первоначальный взнос снижен до стандартных условий — это 20 процентов из общей суммы кредита. Что касается требований, то они следующие: заемщик проходит проверку на платежеспособность и получает одобрение на кредит, — отметил эксперт.

Второй этап, по словам ипотечного брокера, более глобальный — банк рассматривает земельный участок для клиента, который он будет покупать. Если земля уже находится в собственности, тогда проводится анализ — нет ли в ней запрещенных предметов и иных препятствий для строительства жилья.

— Далее заемщик предоставляет договор подряда и смету, после чего финансовое учреждение, выделяющее деньги, проверяет компанию, с которой потенциальный клиент будет работать. У некоторых банков есть требования по дополнительному залогу. Чтобы взять ипотеку под строительство дома, они могут привлечь поручителя или заложить имеющееся уже в собственности ваше жилье, — предупредил эксперт.

Далкее, рассказал Ракута, если все эти пункты согласованы, то банк перечисляет деньги на счет клиента. А дальше уже сам заемщик будет отчитываться, как эти деньги были использованы.

— Когда дом уже будет построен и сдан, вы нужно будет поставить недвижимость на кадастровый учет, и банк автоматически снимает из-под залога имущество и поручителя, который был назначен. И под залог уже будет введено новоиспеченное жилье, — добавил эксперт.

Затем, уточнил Ракута, все по стандартной схеме: ежемесячные выплаты. Сейчас такая схема, по его словам, становится все популярнее у москвичей, да и жителей других регионов РФ, поэтому спрос на такие условия будет высоким, заключил спикер.