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Участников конкурса «Планета Москва» ожидает мастер-класс по архитектурной фотосъемке в формате пешей прогулки — Левкин

Оксана Васильева
Общество
Участников конкурса «Планета Москва» ожидает мастер-класс по архитектурной фотосъемке в формате пешей прогулки — Левкин
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заявки на конкурс городской фотографии «Планета Москва» принимаются до 10 июля текущего года. Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, 23 июня планируется провести фототур в формате пешей прогулки, в ходе которой фотокорреспондент газеты «Вечерняя Москва» Александр Кочубей расскажет об особенностях архитектурной фотосъемки, а понравившиеся работы будут опубликованы в газете, рубрике «Москва Красивая».

По словам Левкина, это станет третьим по счету фототуром для участников городского состязания.

— Ранее фотографы посетили ЖК Capital Towers на Краснопресненской набережной. С 66-го этажа для них открылся незабываемый вид на город, «Москву-Сити», набережные Москвы-реки. Помимо этого, состоялся фототур в дом по реновации в Западном Дегунине на Базовской улице, — уточнил Левкин.

До окончания приема заявок планируется организовать выезд на объект ГК «Галс-Девелопмент», которая не первый год выступает партнером данного фотоконкурса, добавил руководитель департамента.

Он отметил, что снимки с фототуров, а также фотографии Москвы и городских объектов, сделанные после 1 сентября 2021 года, принимаются на электронный адрес департамента dgp.mos@yandex.ru — не более трех работ в каждой номинации.

Оценивать участников в каждой номинации будут профессиональное жюри и эксперты Союза журналистов России. Победителя в номинации «Народное голосование» выберут подписчики страниц департамента в соцсетях.

Генеральными информационными партнерами мероприятия являются официальный портал мэра и правительства Москвы, агентство ТАСС и газета «Вечерняя Москва».

Заполнить заявку на участие можно на сайте фотоконкурса https://www.mos.ru/dgp/function/exhibition/fotokonkurs/

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