Эпоха меняется, день удлиняется: астрономы заявили о внезапном увеличении продолжительности суток

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9 августа было объявлено, что продолжительность Земли постепенно увеличивалась. «Вечерняя Москва» выяснила, почему это произошло и окажет ли этот фактор ощутимое влияние на жизнь людей.

Зафиксировать изменения удалось с помощью атомных часов — промышленных устройств для изменения времени. Исследователи обнаружили, что Земля вращается вокруг своей оси быстрее, чем раньше. Но, несмотря на это, в целом происходит замедление светового дня, он становится длиннее. Включение этой аномалии в науку еще предстоит установить в полной мере. Но уже очевидно, что они влияют на климат и работу точных приборов.

Интересно, что 24 часа — это лишь теоретическая длительность суток, на практике она все время меняется. По одной из предположений, это связано с таянием ледников и другими глобальными местами процессов.

— На продолжительность светового дня приходится очень много событий. В основном это катаклизмы, которые могут изменять форму планеты, — говорит научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов. — Например, когда закончился последний ледниковый период, таяние полярных ледяных щитов резко увеличилось давление, и мантия Земли начала неуклонно двигаться к полюсам. Это укорачивало день примерно на 0,6 миллисекунды каждое столетие.

29 июня ученые отметили рекорд — Земля сделала один оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее 24 часа. Такое неравномерное движение может привести к сбою смартфонов, спутниковой связи и GPS, так как они требуют точного времени для своей работы. Такое уже случалось в 2012 году, когда была добавлена ​​одна секунда ко времени светового дня. У многих крупных компаний, работающих с интернет-платформами, в эту секунду отключились все серверы.

По мнению Бориса Шустова, такое расхождение во времени никак не влияет на жизнь людей, оно просто незаметно для нас.

— Да, по тенденции, которая длится уже 20 миллиардов лет, — световой день только увеличился. И так будет происходить дальше до какого-то момента, — говорит ученый. — Но стоит отметить, что наблюдения, которые проводятся в наше время, не отражают всей реальной картины. Есть некие расхождения в разных исследованиях касательно скорости вращения Земли.

Член бюро президиума Федерации космонавтики России Олег Мухин тоже считает, что незначительное увеличение светового дня на человека повлиять не может.

— Но необходимо, конечно, до конца разобраться, почему происходят эти процессы, с чем они связаны и насколько глобальны, — отмечает Олег Мухин.

Теряя счет часам