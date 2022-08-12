От самопрезентации до составления резюме: как тренинги центра «Моя работа» помогают горожанам

Фото: Центр «Моя работа»

Центр занятости «Моя работа» рассказал о системе тренингов для соискателей. «Вечерняя Москва» узнала, как служба занятости помогает безработным.

— У каждого соискателя свой уникальный подход к поиску работы, наша задача – помочь соискателю на этом пути. Одним нужен профессиональный совет, другим — практическая поддержка на всех этапах трудоустройства. В ответ на запросы наших соискателей мы разработали собственную уникальную линейку из 20 тренингов и мастер-классов. На них карьерные эксперты центра занятости «Моя работа» обучают навыкам эффективной самопрезентации, делятся секретами составления конкурентоспособного резюме, рассказывают о трендах рынка труда и о том, как найти работу, используя современные сервисы и технологии. С начала этого года уже более 11 тысяч горожан освоили эффективные инструменты трудоустройства и развили «гибкие навыки» на тренингах центра «Моя работа», — рассказал директор Центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.

По словам карьерного эксперта центра занятости «Моя работа» Светланы Семеренко, на тренинги приходят совершенно разные люди.

— С разным уровнем психологической грамотности, стресса, выгорания, развития твердых и мягких навыков. Но у всех одна цель – трудоустроиться. Мы стараемся делать тренинги максимально универсальными, интерактивными и полезными для всех участников. Для нас важно вовлечь каждого из них в групповую работу, чтобы соискатель мог высказаться, обозначить свою ситуацию и получить обратную связь. Также всегда исследуем отзывы людей и их запросы к карьерным экспертам. На основе наиболее частых обращений регулярно дорабатываем наши мероприятия и дополняем линейку, — Светлана Семеренко.

Мнением и программах трудоустройства горожан поделились с «ВМ» и сами соискатели. Оксана Епифанова 23 года работала менеджером в рекламном агентстве. Сейчас она хочет поменять свой карьерный вектор и планирует освоить программу «1С». Чтобы научиться эффективной самопрезентации, Оксана посетила тренинг карьерных экспертов столичного центра занятости «Моя работа» – «Резюме глазами рекрутера».

— Узнала много полезного о резюме: его структуре и основных разделах. Возьму несколько полезных советов себе на вооружение. Оказывается, сопроводительное письмо сильно выделяет кандидата на фоне других, и он становится заметнее для рекрутера. Узнала, как его составлять, и что обязательно должно быть указано, получила полезные рекомендации по моей конкретной ситуации и практические советы. Планирую посетить и другие тренинги, чтобы узнать, как зарекомендовать себя на собеседовании, – рассказала москвичка Оксана Епифанова.

Жительница столицы Оксана Унжакова – инженер-технолог. Но со временем она поняла, что эта профессия ей не очень подходит, что подтвердило тестирование центра занятости «Моя работа». Оксана хочет тщательно подготовиться и спланировать поиск работы в новой для себя сфере. Она прошла уже несколько тренингов от карьерных экспертов центра «Моя работа», среди которых «Рынок труда сегодня: поиск вакансий» и «Собеседование – твой шаг к успеху».

— Сегодня прошла тренинг «Резюме глазами рекрутера». Полезно понимать, как нас, соискателей, оценивают работодатели, что важно добавить в резюме, чтобы сразу привлечь внимание рекрутера. Например, раньше думала, что прикреплять свое фото совсем не обязательно. Но эксперт объяснил, что это не просто формальность, а один из эффективных способов презентовать себя. Кстати, помимо тренингов хочу отметить и отдел профтестирования. На мой взгляд, тесты составлены очень грамотно и действительно выявляют сильные стороны и точки роста, – рассказала москвичка Оксана Унжакова.