«Пришло время писать песни на века»: шансонье Евгений Григорьев — о русской культуре, патриотизме и стереотипах

Фото: Из личного архива Евгения Григорьева

Шансонье Евгений Григорьев, известный публике под именем Жека, 30 августа представит поклонникам клип на новую песню «Женский каприз». Музыкант рассказал «Вечерке» о развитии жанра шансон, творческой зрелости и культурных границах.

— Евгений, о чем ваша новая песня «Женский каприз»?

— Суть «Женского каприза» в том, что упертая парочка не уступает друг другу ни в чем и каждый изматывает партнера-соперника своей «принципиальной позицией». В обыденной жизни это был бы настоящий кошмар, но песня-то юмористическая, веселая. Поэтому не надо принимать происходящее в ней за чистую монету. В реальности, конечно же, надо слушать друг друга, уметь понимать и прощать.

— Сейчас готовится и клип на песню. Чего ждать поклонникам?

— В летнем солнечном Сочи режиссер Рустам Романов с командой снял клип. Стояла 30-градусная жара, пришлось изрядно попотеть всей съемочной группе. Но это того стоило. Я не первый раз работаю с Рустамом и знаю его четкую нацеленность на результат. Когда я прочитал сценарий, ходил и улыбался целый день. Там столько юмора, по-настоящему смешных моментов. Это надо видеть, поэтому давайте дождемся премьеры клипа.

— Как менялось ваше творчество с годами? Стало ли оно более лиричным?

— Невозможно всю жизнь мыслить и чувствовать одинаково. Меняется и творчество. Конечно же, с возрастом больше тянет на лирику, как-то ближе она становится душе. Но умом понимаешь: разнообразие в песнях необходимо.

— Как шансону удается быть одновременно брутальным и романтичным?

— В этом, мне кажется, и есть его главная фишка. Важно, чтобы романтика не превращалась в слюни и сопли на жилетке слушателя. Сохраняя тонкий баланс брутальности и романтики, шансон имеет все шансы удержать свои ведущие позиции, интерес аудитории.

— Вы говорили ранее, что не сдерживаете эмоции, можете даже заплакать. Не каждый находит смелость признаться в этом.

— Да нет никакой смелости. Зачем скрывать эмоции, если они тебя накрывают? Живу как дышу. Не хочу казаться лучше, чем есть на самом деле. Хуже казаться могу, но не буду (смеется).

Фото: Из личного архива Евгения Григорьева

— Как вы считаете, как шансон развивается в современном мире? И приходилось ли сталкиваться со стереотипами об этом жанре?

— Шансон развивается, и слава богу! Не так, конечно, как танцевальная музыка, но он является устойчивым элементом мировой культуры и прочно застолбил свое место под солнцем. Каждый день в уши слушателя вливается много самой разнообразной музыки, модной и не очень... А наш жанр стал некой классикой, как джаз, рок, поэтому жить ему долго и счастливо. Ну, а стереотипы некоторых недалеких индивидуумов о том, что шансон — это исключительно примитивный блатняк и творчество узколобых шарлатанов, остались в прошлом. Стоит настроиться на волну «Радио Шансон», прийти в Кремль на церемонию премии «Шансон года», чтобы понять, как это глубоко, достойно и красиво.

— И все же шансон уже полноправно стал частью культуры? Как думаете, почему людям так близок этот жанр?

— Шансон действительно близок русским людям в особенности, так как исторически у нашего народа развита духовность, ему свойственно тянуться к простым мелодиям, к искренности.

— А есть ли поклонники вашего творчества в других странах?

— Конечно. Сейчас с помощью интернета, социальных сетей это легко обнаружить. Если раньше, бывая на гастролях в США, в Германии, я наблюдал в залах бывших соотечественников, охваченных ностальгией, то теперь мне пишут люди из Европы, Южной Америки. Они изучают русский язык, тянутся к нашей культуре. Просят прислать им тексты песен, чтобы разобраться, о чем там поется.

— Сейчас много говорят о том, что нам важно сохранять культурную идентичность, развиваться в искусстве без оглядки на Запад. А что вы об этом думаете? Есть ли вообще в мире аналоги такого жанра, как русский шансон?

— Русский шансон давно стал частью мировой культуры. Считаю, что культурные и языковые границы специально расставляют политически незрелые личности для преследования своих интересов. Невозможно запретить слушать песню на любом языке, если человек хочет ее слышать. Культурная идентичность подразумевает сохранение русских традиций, народных песен, а шансон — более демократичная, вполне себе современная песня. Наоборот, надо продвигать наш жанр через государственные границы, популяризировать везде, где только можно. Пусть он вбирает в себя все разнообразие культур, живет, меняется, развивается — тогда у него есть будущее.

— В чем для вас заключается патриотизм?

— Для меня это любовь к Родине, моей стране, к семье, друзьям — все то, что в душе и в сердце. То, что я искренне люблю, за что я переживаю и могу отдать свою жизнь. Шансон — это жизненные песни как раз того, что я перечислил. Это значит — без лозунгов, без клише и примитивности — самая что ни на есть патриотическая песня. В настоящий момент мы, россияне, вместе, мы никогда не были так едины. Мне бы очень хотелось, чтобы в этот период нашей истории в недрах народа возникли такие песни, которые останутся на века, которые наши дети и внуки будут слушать так же, как мы «Темную ночь», «Катюшу», «Синий платочек»... Может, и у меня родится что-то подобное... Но это как бог даст!

ДОСЬЕ

Евгений Геннадьевич Григорьев (Жека) родился 14 октября 1966 года в Кургане. Российский автор-исполнитель, композитор, музыкант и поэт. В 1990-е годы занимался бизнесом, написал первую песню, открыл собственную музыкальную студию. В феврале 2001 года переехал из Кургана в Москву и профессионально занялся музыкальной карьерой.

Музыка с детства

Творческий путь Евгений начал в детской музыкальной школе в Кургане. Там он учился играть на домре, но прогуливал уроки сольфеджио, за что его исключили. В подростковом возрасте самостоятельно научился играть на ударных и на гитаре, с друзьями-одноклассниками собрал школьную рок-группу.

Выбрал службу в армии

Окончив школу, Евгений поступил в омский университет, но не доучился и отправился служить в армию. Затем вернулся в Курган, создал любительскую рок-группу «Майор Сергеев».

Бизнесмен

В начале 1990-х годов Евгений отодвинул творчество на второй план и занялся бизнесом. Был одним из владельцев бара-ресторана.

Фото: Из личного архива Евгения Григорьева

«Рюмка водки на столе»

Григорьев — автор этой известной композиции. В составе группы «Майор Сергеев» он и записал рок-балладу «Рюмка водки на столе». Песня стала хитом, и на группу обрушился вал приглашений на вечеринки. После переезда в Москву Жека познакомился с Григорием Лепсом и продал ему песню за 300 долларов. Однако композиция могла стоить десятки тысяч долларов. Но Жека считает сделку выгодной. Авторские гонорары приносят доход.

История псевдонима

Псевдоним Жека появился у Евгения случайно. В 2004 году, когда он уже жил в Москве, к нему пришла менеджер из соседней студии звукозаписи, чтобы подписать кассету с его свежими композициями. Сама девушка написала на кассете его имя в непривычном варианте — «Жека», видимо, решая сократить. Евгения так назвали впервые. Но этот вариант ему понравился. Настолько, что он сделал его своим псевдонимом.

Автор саундтреков

Песни Евгения Григорьева стали саунд-треками к отечественным фильмам: «8 первых свиданий» и «Монтана», сериалам: «Зайцев +1» «Дальнобойщики-3» и «Дневники доктора Зайцевой».

Отец

У Евгения трое детей. Старший сын Глеб пошел по стопам отца и играет в рок-группе. Младшие дети — Всеволод и Мария еще школьники.