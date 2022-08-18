Современные фонари украшают архитектурный облик улиц

1947 год. На Рязанском проспекте устанавливают приборы уличного освещения / Фото: Главархив Москвы

Последний месяц лета разукрашен яркими красками поздних медоносов и наполнен важными хлопотами. До наступления холодов нужно проверить готовность отопительной системы и благоустроить улицы, включая установку новых фонарей.

Больше света

«Техническое состояние наружного освещения столицы еще не отвечает задачам реконструктивных работ. Из 36 104 фонарей большинство устроено на воздушном кабеле. Включение света происходит в 2750 местах. Этим занимаются 300 человек. Такой примитивный способ признан неудовлетворительным.

Решено все наружное освещение столицы реконструировать с тем, чтобы оно включалось из одного пункта. Проект реконструкции светового хозяйства столицы должен быть закончен к началу 1936 года».

20 августа 1935 года

В наше время на пешеходных зонах, набережных, парках, улицах и других открытых пространствах старые подвесные фонари меняют на современные пятиметровые светильники.

— Конструкция фонарей позволяет хорошо освещать как тротуары, так и проезжую часть, но при этом не засвечивать окна домов, — подчеркнул заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Михаил Никифоров.

18 июля 2022 года

Зима не за горами

«Лето в разгаре, десятки семей на дачах, а управдом товарищ Волков проверяет центральное отопление, «промывает» радиаторы, сменяет износившиеся батареи. Передовые управдомы, председатели правлений жактов, коменданты общежитий уже давно готовятся к зиме».

15 августа 1935 года

До конца этого лета специалистам Комплекса городского хозяйства нужно подготовить к новому отопительному сезону более 74 тысяч домов, социальных объектов, административных и других зданий.

— Особое внимание уделяем подготовке тепловых сетей, — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. — Температурные и гидравлические испытания помогают выявить ненадежные участки и предотвратить возможные повреждения в отопительный период.

4 августа 2022 года

Цветочные краски

«В первые дни августа в Москве зацвел мелкими розоватыми цветками вереск — один из наиболее поздних наших медоносов. По кустарникам золотятся стоящие в полном цвету поздние летние полевые — пижма и золотая розга, по сырым лугам белеют цветки белозора и синие колокольчики-горечавки».

7 августа 1935 года

Сейчас в Бирюлевском дендропарке цветет медоносная спирея Дугласа, источая легкий приятный аромат.

Как уточнили в Мосприроде, в среднем кустарник цветет 45 дней. На фоне продолговатых ярко-зеленых листьев с серебристым налетом выделяются темно-розовые метелки длиной до 15 сантиметров.

12 августа 2022 года