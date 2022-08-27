Почему в России набирают популярность секонд-хенды

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23 августа российские кредиторы заявили, что среди граждан вырос интерес к товарам из секонд-хендов. С начала года количество банковских операций в этих магазинах увеличилось в 2,5 раза. «Вечерняя Москва» узнала, с чем связан такой ажиотаж и почему сейчас подержанные вещи стали особенно выгодными.

По словам представителя объединения торговых центров России Наталья Глинко, мода на секонд-хенды объясняется прежде всего дефицитом одежды иностранных марок.

— Многие бренды ушли с отечественного рынка или достаточно сильно подняли цены. Проходимость в торговых центрах тоже падает, так как россияне сейчас стараются выискивать качественные вещи западных производителей по доступной цене. Проще всего это, конечно же, сделать в специальных точках, где продается подержанная одежда — там можно приобрести все на 70–80 процентов дешевле, чем в магазинах, — объясняет Глинко.

Эксперт также поясняет, что перед уходом многие компании решили поставить складские остатки на различные маркетплейсы или в аутлеты, где можно найти старые коллекции по очень низкой цене. На удивление, часть товара приходит и в секонд-хенды, поэтому там не всегда есть риск столкнуться с вещью, которую кто-то носил до вас.

— Кстати, многие россияне сейчас приходят к осознанному потреблению, поэтому сдают совершенно новые вещи в комиссионные магазины и получают за это неплохие деньги. Там можно встретить как массмаркет, так и премиум-сегмент, — добавляет Наталья Глинко.

А по словам стилиста Анастасии Ефремовой, секондхенды стали гораздо цивилизованнее. Более того, многие предпочитают выискивать там винтажные вещи и устраивают в комиссионках настоящую охоту за редким экземпляром.

— В моде сейчас двухтысячные, поэтому люди часто собирают себе гардероб исключительно из вещей 20–30-летней давности. В таких точках становится все меньше ширпотреба — наоборот, там большое количество качественных товаров, которые не теряют своей актуальности, — рассказывает она.

Действительно, сейчас в городе проходит большое количество винтажных ярмарок, где продавцы предлагают покупателям одежду и аксессуары разных модных эпох по выгодной цене и всегда готовы торговаться.

— Вещи в такие места поступают не только от обычных людей, но и с различных фабрик, складов и даже областных музеев! Некоторых вдохновляет мысль о том, что они носят вещь с историей. По цене нескольких вещей из обычных магазинов в секонд-хендах можно собрать целый образ. Сейчас строже относятся к гигиене таких товаров — они обязательно отправляются на дезинфекцию, — добавляет стилист Анастасия Ефремова.