Точка в деле: суд приговорил врачей Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 года колонии за убийство младенца

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Во вторник, 6 сентября, в Московском областном суде огласили приговор для врачей из Калининграда Елены Белой и Элины Сушкевич. Женщинам назначили девять с половиной и девять лет колонии соответственно. Это уже второй раз, когда им оглашают приговор. Разница лишь в том, что в прошлый раз, когда дело слушали в родной для медиков области, суд оправдал их. Почему в этот раз присяжные признали медицинских работников виновными и куда делась поддержка со стороны сообщества врачей? Об этом «Вечерняя Москва» поговорила с главным редактором сайта «Медицинская Россия» Игорем Артюховым, который внимательно следил за процессом четыре года.

За что боролись

На слушании, которое прошло во вторник, 30 августа, прокурор запросил для Сушкевич и Белой 13 лет колонии строгого режима. В результате женщины получили девять и девять с половиной лет обычной колонии.

Комментируя приговор, Артюхов сослался на желание стороны защиты придерживаться исключительно буквы закона, а также на принятие решений именно с помощью коллегии присяжных.

— За что боролись, как говорится, — пояснил главред сайта «Медицинская Россия». — Любой срок, который назначается в рамках уголовной статьи за убийство, будет адекватным. Закон один для всех.

Но решение, принятое судом, все же вызывает недоумение, ведь несколько лет назад, в 2020 году, медицинских работников оправдали. Игорь Артюхов не взялся с точностью судить, почему тогда было принято другое решение, так как «залезть им в голову невозможно». Журналист предположил, что в прошлый раз на присяжных оказывалось сильное давление.

— Очень сильно было медийное влияние истерии: флешмобов в их поддержку, попытки давить авторитетом со стороны так называемых корифеев медицинского сообщества. Вроде Рошаля, который незаконно публиковал выдержки из материалов уголовного дела и травил свидетелей, — заявил Артюхов.

По его мнению, тогда суд присяжных «просто сдал назад» и не захотел брать ответственность за вынесение обвинительного вердикта, так как в коллегию в первую очередь входят обычные люди.

Разбирательство в Московской области проходило при совершенно других обстоятельствах. По мнению Артюхова, во-первых, движение в поддержку врачей из Калининграда начало иссякать. В Сети появились статьи с разбором деталей дела, благодаря чему версия о невиновности подозреваемых вызывала все больше вопросов. Например, в этих материалах разбирали и сравнивали показания девушек, выявляя некоторые заметные противоречия. Получили широкое распространение и результаты судебно-медицинской экспертизы, где указаны выводы о смерти ребенка. Артюхов уверен, что эти подробности заставили сомневаться в невиновности Белой и Сушкевич поддерживающих их российских медиков.

— Чтобы оценить масштаб падения поддержки подозреваемых, приведу в качестве примера курьезный случай, — пояснил журналист. — Есть блогер-педиатр Анна Левадная, которая в прошлом году для своей двухмиллионной аудитории опубликовала пост с плакатом «Я — Элина Сушкевич». Ее флешмоб поддержало всего 11 человек из двух миллионов. Вот вам уровень.

Это отщепенцы

Журналист убежден, что угасание уровня сопереживания подсудимым видно не только в СМИ и среди обычных граждан, но и среди коллег этих женщин. По его словам, если в 2019 году, когда шум вокруг дела был на пике, врачи оказывали им колоссальную поддержку, сейчас, после появления неудобных для подозреваемых материалов в Сети, она сошла на нет.

— Многие искренне не поверили, что такое может произойти. Но все это было просто на эмоциях врачей, которые даже не пытались вникнуть в суть дела, — пояснил Артюхов.

По его мнению, тех «болельщиков» подсудимых, которые есть сейчас, включая и присутствовавших в суде, нельзя назвать большинством медицинского сообщества.

— Это отщепенцы, и никакие их прежние заслуги не убедят в обратном. Какими бы они высокопоставленными ни были. Внештатники, герои труда и наполеоновских битв, заслуженные профессора — теперь клеймо «отмазывателей» убийц ляжет на них до конца их дней. Ни к какому медицинскому сообществу отношения они не имеют. И я не хотел бы, чтобы по кучке истерящей профессуры жители России судили бы обо всех врачах. Расстояние между этой «сектой Элины Сушкевич» и настоящим медицинским сообществом такое, как между дном деревенского сортира и планетой Юпитер, — эмоционально прокомментировал ситуацию главный редактор сайта «Медицинская Россия» Игорь Артюхов.

По его словам, отсутствие медийной шумихи дало возможность суду присяжных объективно оценить доказательства и вынести справедливый вердикт.

700 граммов, 34 сантиметра

Трагическая история началась 5 ноября 2018 года. В калининградский роддом № 4 привезли 27-летнюю гражданку Узбекистана Замиру Ахмедову. Обычно туда направляют женщин, которые не стоят на учете в Калининграде. Там родился ее малыш — 700 граммов, 34 сантиметра. Он родился сильно раньше срока, потому был слаб, и его передали в палату интенсивной терапии, где с ним работала Элина Сушкевич.

На следующий день ребенок умер при загадочных обстоятельствах. Вскоре после этого мать погибшего малыша обратилась к следователю с просьбой разобраться в причинах гибели новорожденного.

В 2019 году Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении как работавшей с ребенком Сушкевич, так и исполнявшей обязанности главврача роддома Елены Белой. Следствие подозревало последнюю в том, что она отдала приказ об убийстве младенца, так как его смерть в ходе лечения навредила бы статистике учреждения и ее личным шансам на повышение.

В декабре 2020 года в Калининграде суд присяжных оправдал медицинских работников. Сторона обвинения тогда говорила, что на участников процесса сильно давили пресса и сообщество врачей.

Однако в мае 2021 года вердикт суда присяжных отменили. Такое решение было принято как раз из-за жалоб со стороны обвинения. Разбирательство по делу должна была выслушать новая коллегия присяжных в Московской области.

В связи с этим 27 октября 2021 года врачей отправили в СИЗО до 3 января. Против этого протестовал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, поясняя, что в Калининградской области и так не хватает специалистов.

— Это дело выходит за рамки приличия. Очевидно, что поставлена задача засудить. И мы будем защищать врача дальше. А сегодня, как я уже предлагал в деле врача Мисюриной, снова предлагаю: отпустите врача из-под стражи, я готов сидеть за нее, — заявил Рошаль.

В новых же условиях ситуация перевернулась «с ног на голову». Теперь уже сторона защиты говорила о том, что слушания проходят предвзято. По словам Камиля Бабасова, защитника Элины Сушкевич, судья, зачитывая напутственное слово, как будто поддерживала сторону обвинения.

— Чувствовался явный обвинительный уклон со стороны председательствующего по делу. Особенно в напутственном слове. Мне кажется, это оказало сильное давление на присяжных, — поясняет Бабасов.

Вердикт был озвучен в половине первого ночи. В итоге за виновность подсудимых проголосовали пятеро из восьми присяжных. 30 августа прокурор запросил 13 лет колонии для врачей. Во вторник, 6 сентября, судья огласила вердикт: Елену Белую приговорили к девяти с половиной годам колонии, Элину Сушкевич — к девяти.