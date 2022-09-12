Похороны Елизаветы II: какие требования должны соблюдать приглашенные

Фото: twitter/RoyalFamily

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Перед государственными похоронами тело королевы будет находиться в Вестминстер-холле в течение четырех дней, чтобы граждане Великобритании смогли отдать дань уважения. Какие требования должны соблюдать приглашенные гости — в материале «Вечерней Москвы».

Приглашенные мировые лидеры не смогут воспользоваться автомобилями и вертолетами. Они должны будут приехать в Великобританию коммерческими рейсами. Об этом сообщает издание Politico. Ограничения для делегаций связаны с большим количеством гостей, а также с ограниченным свободным местом на церемонии прощания. Кроме того, мировые лидеры, которые настаивают на прибытии на частном самолете, должны направиться в «менее загруженные аэропорты» в пригороде Лондона.

Также строгие требования выдвинуты к составу делегаций. На похоронах королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве смогут присутствовать только главы государств со своими женами. Их привезут на автобусах из-за жестких мер безопасности и дорожных ограничений.

Отметим, что после церемонии прощания приглашенные смогут оставить заметки в книге соболезнований в Ланкастер-хаусе, а также отдать дань уважения покойному монарху. В дальнейшем они отправятся пешком в Динс-Ярд для встречи с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Король Карл III устроит прием для мировых лидеров в Букингемском дворце за день до похорон. Официальные документы подтверждают, что только главы государств и их супруги или партнеры из каждой страны были приглашены на похороны.

Королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет. По случаю ее смерти во всем Соединенном Королевстве был объявлен десятидневный траур.

Президент США Джо Байден отправится в Великобританию на похороны королевы. Накануне Байден выразил новому королю Великобритании Карлу III свои соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II. Он заявил, что королева была не просто монархом — она определила всю эпоху.

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах монархини. Однако он также выразил соболезнования Карлу III. Покойная королева, заявил российский лидер, на протяжении многих десятилетий пользовалась не только любовью своего народа, но и авторитетом на мировой арене.