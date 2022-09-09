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Президент США Джо Байден отправится в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает телеканал NBC.

— Белый дом подтвердил NBC, что президент Джо Байден посетит похороны королевы Елизаветы II, — передает сообщение РИА Новости.

Накануне Байден выразил новому королю Великобритании Карлу III свои соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II. Он заявил, что королева была не просто монархом, она определила всю эпоху.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах монарха. Однако он также выразил соболезнования Карлу III. Покойная королева, заявил российский лидер, на протяжении многих десятилетий пользовалась не только любовью своего народа, но и авторитетом на мировой арене.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. По случаю смерти монарха во всем Соединенном королевстве был объявлен десятидневный траур.

Королева находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни Елизаветы II.