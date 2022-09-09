Песков: Путин не планирует посещать похороны Елизаветы II

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в данный момент не рассматривает возможность поездки на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в пятницу, 9 сентября.

— Такой вариант не рассматривается, — ответил Песков на вопрос, приедет ли Владимир Путин лично проститься с королевой.

По словам представителя Кремля, такое решение связано с тем, что никакой информации по тому, будет ли участвовать делегация, представляющая Россию на похоронах, нет. Песков добавил, что на данный момент официальных объявлений от властей Великобритании не поступало, передает РИА Новости.

8 сентября Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Великобритании Карлу III в связи со смертью его матери Елизаветы II, а также близким и родным семейства. Покойная королева, добавил российский глава, на протяжении многих десятилетий пользовалась не только любовью своего народа, но и авторитетом на мировой арене.

Известно, что 10 сентября сын королевы Елизаветы II принц Чарльз, ныне именующийся Карлом III, официально будет провозглашен новым королем Великобритании.