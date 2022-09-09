Названа дата официального провозглашения Карла III королем

Фото: twitter/ClarenceHouse

Сын королевы Елизаветы II принц Чарльз, ныне именующийся Карлом III, официально будет провозглашен новым королем Великобритании 10 сентября, в субботу. Об этом сообщили местные СМИ в пятницу, 9 сентября.

— Это день, когда Карла официально провозгласят королем, — написала газета Times.

Ранее редакция газеты заявляла, что Карла III объявят в новом статусе в пятницу, 9 сентября.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни ушедшего монарха.

При этом политолог Дмитрий Журавлев в эксклюзивном интервью с «Вечерней Москвой» оценил роль новоиспеченного монарха в нормализации отношений с Россией и дал понять, что от нового правительства Великобритании ожидать чего-то хорошего не стоит.

Известно, что личное состояние умершей королевы Великобритании Елизаветы II составляет 530 миллионов долларов. Но, несмотря на эти большие деньги, она была не самой богатой среди других монархов и не только их. В рейтинге самых богатых правителей мира Елизавета II занимала только 12-е место.