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Личное состояние скончавшейся Елизаветы II оценили в 530 миллионов долларов

Юлия Курганова
В мире
Личное состояние скончавшейся Елизаветы II оценили в 530 миллионов долларов
Фото: flickr/number10gov

Личное состояние умершей в четверг, 8 сентября, королевы Великобритании Елизаветы II составляет 530 миллионов долларов. Но несмотря на эти большие деньги, она была не самой богатой среди других монархов и не только их.

Так, британские братья-бизнесмены Шри и Гопи Хиндуджа владеют 30 миллиардами долларов. В рейтинге самых богатых правителей мира Елизавета II занимала только 12 место. На первой строчке находится тайский король Рама Х с 43 миллиардами долларов.

Все члены британской монаршей семьи получают доходы из трех «касс». Первая — это суверенный грант за выполнение королевских обязанностей, своеобразная ежегодная заработная плата из казны. Каждый житель Великобритании отдал в 2021 году по полтора фунта (106 рублей) налогов на данный грант.

У Елизаветы II есть и собственный тайный кошелек, в котором копилась прибыль от герцогства Ланкастерского — частного поместья. В год туда поступало почти 20 миллионов фунтов. Из него королева помогала чересчур расточительным родным, если им не хватило «зарплаты».

Третья «касса» — это личное состояние. В него входит собственное имущество монарха и полученное в наследство от других членов семьи. Например, отец завещал Елизавете II поместье Сандрингем и замок Балморал, мать — 70 миллионов фунтов, супруг принц Филипп, который скончался в 2021 году, — десять миллионов фунтов.

Свои личные средства Елизаветы II в основном тратила на содержание своего инвестиционного портфеля. В нем находятся ценные бумаги и акции британских компаний. Также у королевы было хобби — она коллекционировала почтовые марки. Набор уникальных экземпляров Елизаветы II оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов, сообщает издание KP.RU.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Он отметил, что с ее именем неразрывно связаны важнейшие события современной истории Великобритании.

Свои соболезнования также выразил президент США Джо Байден. Он заявил, что королева была не просто монархом, она определила всю эпоху.

Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы Чарльз, он взял себе имя Карл III. Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк рассказала «Вечерней Москве», что Чарльз уступает в популярности не только своей матери, но и сыну Уильяму.

Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. По случаю смерти монарха в Соединенном королевстве объявлен десятидневный траур.

Елизавета II находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни королевы.

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