Умный досуг: как провести выходные с детьми 17 и 18 сентября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новая площадь, 3/4 Карта всех событий

Не всегда легко придумать досуг для всей семьи, особенно с наступлением холодов, когда не получается просто вместе выехать на природу. Несколько идей для насыщенных выходных, которые будут интересны и взрослым, и детям, — в материале «Вечерней Москвы».

Фестиваль об истории технологий

17–18 сентября «Яндекс Музей» в четвертый раз проведет «Демодуляцию» — фестиваль, посвященный технологиям и прогрессу. Семьи с детьми смогут поиграть в легендарные игровые автоматы и приставки, узнать новое и послушать живую музыку. В программе — лекции и мастер-классы разной направленности.

Например, дети от 9 лет смогут узнать про разные шифры (и научиться их использовать) или собрать из обычной щетки электромодель вездехода.

Школьникам постарше будет интересен ликбез по NFT, метавселенным и другим темам, связанным с технологиями (старыми и новыми).

Самые маленькие гости фестиваля тоже не заскучают: на «Демодуляции» будет большая экспозиция работающих ретрокомпьютеров, приставок, игровых автоматов и калькуляторов — всеми можно будет пользоваться и играть. Это еще и хорошая возможность показать, в какие игры играли и о чем мечтали в детстве их родители.

Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в квест-путешествии: разгадывать шифры и загадки, выполнять творческие задания, а в конце получить приятный сюрприз. На сайте фестиваля есть список докладов и мастер-классов, так что каждый может составить собственную программу на день.

На территории музея будет функционировать фудкорт. Фестиваль пройдет в штаб-квартире «Яндекса» на Льва Толстого, 16. Вход для всех свободный.

Выставка о будущем

Политехнический музей вместе с Российским научным фондом собрали выставку «Фундамент будущего»: она стартовала 9 сентября и продлится до 30 октября. На выставке 12 современных ученых разных специальностей рассказывают о собственных исследованиях, над которыми работают сегодня, а экспонаты выставки связаны с предметом изучения и помогают гостям погрузиться в историю науки.

Выставка расскажет, что такое будущее с научной точки зрения и какие открытия прошлого составляют фундамент будущего. Эта выставка (и другие мероприятия Политеха) — хороший вариант, чтобы провести время с детьми-школьниками, заинтересовать их научной тематикой и вместе узнать, что сегодня исследуют специалисты.

Экскурсия по необычным местам

Смелых и решительных может заинтересовать возможность исследовать неочевидные места в городе — к примеру, легендарные тоннели под Москвой. Для этого нужно выбрать одного из экскурсоводов-диггеров, которые предлагают помощь в подобном путешествии.

Например, с экскурсией можно отправиться к подземной реке Неглинке, которую в еще XIX веке спрятали в коллектор. На экскурсии не только посетителей покажут необычные места, но и познакомят с разными эпохами из жизни города. Организаторы экскурсии отмечают, что она подходит для детей, но предупреждают: людям с клаустрофобией при спуске может быть некомфортно — это лучше обсудить заранее и убедиться, что все члены семьи готовы к таким приключениям. Необходимое снаряжение и фонари экскурсоводы предоставляют, нужно только позаботиться о подходящей одежде.

Иммерсивный театр

Театры, в которых зритель становится участником действий, принимает решения и получает новый опыт, за последние несколько лет стали привычной частью городского досуга. Организаторов и вариантов таких постановок много, на разный вкус и кошелек — и в том числе для семей с детьми.

Например, иммерсивный театр «Морфеус» предлагает семьям представить себя искателем приключений XVI века и отправиться на поиски сокровищ индейцев. Во время такого спектакля участникам закроют глаза и предложат, опираясь только на тактильные ощущения и фантазию, двигаться по сюжету. Это отличная возможность для родителей с детьми принимать решения в команде, слушать друг друга и получить опыт, который еще долго можно будет обсуждать.

Мастер-класс

Хороший способ провести время всей семьей — это вместе учиться чему-то новому. Для этого можно записаться на мастер-класс на любую интересную тему: важно только выбирать задачу, которая не будет слишком сложной для ребенка. Например, хорошим вариантом будет мастер-класс от гончарной мастерской Кунжут (кстати, посуда или статуэтка, изготовленные своими руками, могут оказаться хорошим подарком от ребенка для кого-то из родственников, например, бабушки). Некоторые занятия подойдут для детей старше пяти лет.

Другой вариант — кулинарные уроки. Такие тоже можно найти в любом удобном формате — от очных до видеоуроков, по которым можно будет заниматься вместе с ребенком дома. Конечно, готовить можно и без инструкций, но мастер-класс даст повод всей семьей попробовать что-то новое.