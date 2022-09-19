Махнем смотреть кекуры: чем может удивить москвичей Владивосток

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«Там, где найдется место по крови: красные скалы, синий песок», — пел артист Илья Лагутенко о родном Владивостоке. Житель столицы Приморья Вадим Покровский рассказал «Вечерке», чем город, воспетый многими, может удивить москвичей.

На острове Русский есть причудливые столбовидные скалы — кекуры.

— На острове стоит посетить уникальный комплекс защитных сооружений Владивостокская крепость, — говорит Вадим. — А в порту можно полюбоваться на трехмачтовые фрегаты «Надежда» и «Паллада».

Одна из главных достопримечательностей города — Приморский океанариум, самый большой в стране. В нем около 500 видов рыб и млекопитающих.

Нельзя пройти и мимо знаменитых вантовых мостов.

— Самый заметный — Золотой мост. Его опоры представляют собой две наклонные расходящиеся стойки. Ранее пилоны такой конструкции не возводились, — отмечает Вадим.

Мост проходит через бухту Золотой Рог. На краю бухты — набережная Цесаревича, там стоит «Кровать примирения» — металлическая, с деревянным основанием, где вырезаны слова «я тебя люблю» на разных языках. «Кровать» сконструирована так, чтобы люди, лежащие по разные стороны, скатывались ближе друг к другу.

По словам Вадима, горожане очень отзывчивы:

— Спросите, как пройти к местному Арбату, улице Адмирала Фокина, и человек опишет маршрут, а может и проводить, попутно рассказав историю Миллионки (бывший китайский квартал — «ВМ»). Иногородние сокращают «Владивосток» до «Владика», а местные называют его «Влад».

ФАКТ

В советские времена Владивосток входил в список закрытых городов, и туристы попасть туда не могли. Ограничение было снято через год после распада Советского Союза.

Попробовать крабов и чилим

Владивосток — город дорогой, а порой даже очень. Это отмечают многие туристы, посетив здесь продуктовый магазин. «Вечерка» выяснила: еда, которой славится город, стоит того, чтобы раскошелиться.

— Краб, чилим (однолетнее водное растение. — «МВ»), камбала и гребешок — это деликатесы, которые часто пользуются спросом у туристов, — рассказывает «Вечерке» местный экскурсовод Андрей Глебиков.

В кафе и ресторанах Владивостока стоит попробовать солянку из морской капусты с кальмаром или кукумарией (иглокожим моллюском. — «МВ»). А на десерт — шоколад с гребешком или ламинарией, которую относят к водорослям.

Один из самых интересных сувениров в портовом го роде — аксессуары с изображением кошки Матроски. В 2014 году она объела прилавок с морепродуктами в местном магазине на 60 тысяч рублей и с тех пор стала звездой социальных сетей.

Дружба козла Тимура и тигра Амура — еще одна нашумевшая приморская история. Они стали героями многих сувениров.

ЧЕК–ЛИСТ

Как добраться

Авиабилет Москва — Владивосток: цена — от 14 000 рублей; билет на поезд до Владивостока — от 9500 рублей.

Проживание (за сутки)

Место в хостеле — от 700 рублей; гостевой дом — от 2500 рублей; апартаменты — от 3500 рублей.

Питание

Средний чек на обед в кафе или столовой: от 700 рублей за человека; ужин в ресторане обойдется на сумму в размере от 900 рублей.

Экскурсии

Минимальная цена пешеходной экскурсии по Владивостоку составляет 650–700 рублей; морская прогулка — от 1300 рублей за человека; автобусная экскурсия по Владивостоку — от 950 рублей.

Такси

Экономкласс — от 139 рублей; условия «комфорт» — от 179 рублей; минивэн — от 189 рублей; комфорт «плюс» — от 205 рублей; бизнес-класс — от 259 рублей.